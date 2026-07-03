El primer paso es quitar la tabla del pipe. Esto puede hacerse siguiendo estos pasos:
Pasos para eliminar tablas específicas
- Pause el pipe.
- Haz clic en Edit Table Settings.
- Localiza tu tabla; puedes hacerlo buscándola en la barra de búsqueda.
- Anula la selección de la tabla haciendo clic en la casilla marcada.
- Haz clic en Update.
- Una vez que la actualización se complete correctamente, en la pestaña Metrics el estado será Running. Esta tabla dejará de replicarse mediante este ClickPipe.