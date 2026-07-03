En algunos casos, tiene sentido excluir tablas específicas de un ClickPipe de MySQL; por ejemplo, si una tabla no es necesaria para su carga de trabajo analítica, omitirla puede reducir los costos de almacenamiento y replicación en ClickHouse.

​ Pasos para eliminar tablas específicas

El primer paso es quitar la tabla del pipe. Esto puede hacerse siguiendo estos pasos:

Pause el pipe. Haz clic en Edit Table Settings. Localiza tu tabla; puedes hacerlo buscándola en la barra de búsqueda. Anula la selección de la tabla haciendo clic en la casilla marcada.