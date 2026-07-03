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En algunos casos, tiene sentido excluir tablas específicas de un ClickPipe de MySQL; por ejemplo, si una tabla no es necesaria para su carga de trabajo analítica, omitirla puede reducir los costos de almacenamiento y replicación en ClickHouse.

Pasos para eliminar tablas específicas

El primer paso es quitar la tabla del pipe. Esto puede hacerse siguiendo estos pasos:
  1. Pause el pipe.
  2. Haz clic en Edit Table Settings.
  3. Localiza tu tabla; puedes hacerlo buscándola en la barra de búsqueda.
  4. Anula la selección de la tabla haciendo clic en la casilla marcada.

  1. Haz clic en Update.
  2. Una vez que la actualización se complete correctamente, en la pestaña Metrics el estado será Running. Esta tabla dejará de replicarse mediante este ClickPipe.
Última modificación el 3 de julio de 2026