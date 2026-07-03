Documento para controlar la sincronización de un ClickPipe para MySQL

Control de la sincronización de un ClickPipe para MySQL

Este documento describe cómo gestionar la sincronización de un ClickPipe para MySQL cuando el ClickPipe está en modo CDC (Running).

​ Descripción general

Los ClickPipes de base de datos tienen una arquitectura compuesta por dos procesos paralelos: extraer datos de la base de datos de origen y enviarlos a la base de datos de destino. El proceso de extracción está controlado por una configuración de sincronización que define con qué frecuencia se deben extraer los datos y cuántos datos se deben extraer en cada ocasión. Con “en cada ocasión”, nos referimos a un lote, ya que ClickPipe extrae y envía los datos en lotes.

Hay dos formas principales de controlar la sincronización de un ClickPipe para MySQL. ClickPipe empezará a enviar datos cuando entre en efecto una de las siguientes configuraciones.

​ Intervalo de sincronización

El intervalo de sincronización del pipe es el tiempo (en segundos) durante el cual ClickPipe extraerá registros de la base de datos de origen. El tiempo necesario para enviar a ClickHouse los datos recopilados no se incluye en este intervalo.

El valor predeterminado es 1 minuto. El intervalo de sincronización puede configurarse con cualquier valor entero positivo, pero se recomienda mantenerlo por encima de los 10 segundos.

​ Tamaño del lote de extracción

El tamaño del lote de extracción es la cantidad de registros que ClickPipe extraerá de la base de datos de origen en un solo lote. Por registros se entienden las inserciones, actualizaciones y eliminaciones realizadas en las tablas que forman parte del pipe.

El valor predeterminado es de 100,000 registros. Un máximo seguro es de 10 millones.

​ Una excepción: transacciones de larga duración en la base de datos de origen

Cuando se ejecuta una transacción en la base de datos de origen, ClickPipe espera a recibir el COMMIT de la transacción antes de continuar. Esto prevalece sobre el intervalo de sincronización y el tamaño del lote de extracción.

​ Configurar los ajustes de sincronización

Puedes establecer el intervalo de sincronización y el tamaño del lote de extracción al crear un ClickPipe o al editar uno existente. Al crear un ClickPipe, esta opción aparece en el segundo paso del asistente de creación, como se muestra a continuación:

Al editar un ClickPipe existente, ve a la pestaña Settings del pipe, pausa el pipe y luego haz clic en Configure aquí:

Se abrirá un panel lateral con los ajustes de sincronización, donde puedes cambiar el intervalo de sincronización y el tamaño del lote de extracción:

​ Supervisión del comportamiento del control de sincronización

Puedes ver cuánto tarda cada lote en la tabla Sincronizaciones de CDC de la pestaña Métricas de ClickPipe. Ten en cuenta que la duración aquí incluye el tiempo de envío y que, si no llegan filas, ClickPipe espera, por lo que ese tiempo de espera también se incluye en la duración.