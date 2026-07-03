Esto se puede hacer siguiendo estos pasos:
Pasos para agregar tablas específicas a un ClickPipe
- Pausa la pipe.
- Haz clic en Edit Table settings.
- Localiza la tabla; puedes hacerlo buscándola en la barra de búsqueda.
- Selecciona la tabla haciendo clic en la casilla de verificación.
- Haz clic en update.
- Tras una actualización correcta, la pipe tendrá los estados
Setup,
Snapshoty
Runningen ese orden. La carga inicial de la tabla se puede seguir en la pestaña Tables.
El CDC de las tablas existentes se reanuda automáticamente después de que se complete el snapshot de la nueva tabla.