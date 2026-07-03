Describe los pasos necesarios para añadir tablas específicas a un ClickPipe.

Hay casos en los que resulta útil añadir tablas específicas a un pipe. Esto suele volverse necesario a medida que crece su carga de trabajo transaccional o analítica.

​ Pasos para agregar tablas específicas a un ClickPipe

Esto se puede hacer siguiendo estos pasos:

Pausa la pipe. Haz clic en Edit Table settings. Localiza la tabla; puedes hacerlo buscándola en la barra de búsqueda. Selecciona la tabla haciendo clic en la casilla de verificación.

Haz clic en update. Tras una actualización correcta, la pipe tendrá los estados Setup , Snapshot y Running en ese orden. La carga inicial de la tabla se puede seguir en la pestaña Tables.