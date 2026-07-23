Pasos para pausar un ClickPipe para MySQL
- En la pestaña Fuentes de datos, haz clic en el ClickPipe para MySQL que quieras pausar.
- Ve a la pestaña Configuración.
- Haz clic en el botón Pausar.
- Debería aparecer un cuadro de diálogo de confirmación. Haz clic de nuevo en Pausar.
- Ve a la pestaña Métricas.
- En unos 5 segundos (y también al actualizar la página), el estado del ClickPipe debería ser Pausado.
Pasos para reanudar un ClickPipe para MySQL
- En la pestaña Fuentes de datos, haz clic en el ClickPipe para MySQL que quieres reanudar. El estado del mirror debería ser Pausado al principio.
- Ve a la pestaña Configuración.
- Haz clic en el botón Reanudar.
- Debería aparecer un cuadro de diálogo de confirmación. Haz clic en Reanudar de nuevo.
- Ve a la pestaña Métricas.
- En unos 5 segundos (y también al actualizar la página), el estado del ClickPipe debería ser Running.