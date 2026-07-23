Pausar y reanudar un ClickPipe para MySQL

Pausar y reanudar un ClickPipe para MySQL

Hay situaciones en las que puede resultar útil pausar un ClickPipe para MySQL. Por ejemplo, puede que quiera ejecutar análisis sobre los datos existentes en un estado estático. O bien, podría estar realizando actualizaciones en MySQL. A continuación se explica cómo pausar y reanudar un ClickPipe para MySQL.

​ Pasos para pausar un ClickPipe para MySQL

En la pestaña Fuentes de datos, haz clic en el ClickPipe para MySQL que quieras pausar. Ve a la pestaña Configuración. Haz clic en el botón Pausar.

Debería aparecer un cuadro de diálogo de confirmación. Haz clic de nuevo en Pausar.

Ve a la pestaña Métricas. En unos 5 segundos (y también al actualizar la página), el estado del ClickPipe debería ser Pausado.

​ Pasos para reanudar un ClickPipe para MySQL

En la pestaña Fuentes de datos, haz clic en el ClickPipe para MySQL que quieres reanudar. El estado del mirror debería ser Pausado al principio. Ve a la pestaña Configuración. Haz clic en el botón Reanudar.

Debería aparecer un cuadro de diálogo de confirmación. Haz clic en Reanudar de nuevo.