Configure su tabla de destino

En el siguiente paso, puede elegir si desea ingestar datos en una nueva tabla de ClickHouse o reutilizar una ya existente. Siga las instrucciones en pantalla para modificar el nombre de la tabla, el esquema y la configuración. Puede ver una vista previa en tiempo real de los cambios en la tabla de muestra de la parte superior.

También puede personalizar la configuración avanzada con los controles proporcionados