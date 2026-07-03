¿Cuál es la diferencia entre ClickPipes y el motor de tabla Kafka de ClickHouse?

El motor de tabla Kafka es una funcionalidad principal de ClickHouse que implementa un “modelo pull”, en el que el propio servidor de ClickHouse se conecta a Kafka, extrae eventos y después los escribe localmente.

ClickPipes es un servicio de Cloud independiente que funciona por separado del servicio de ClickHouse. Se conecta a Kafka (u otras fuentes de datos) y envía eventos a un servicio asociado de ClickHouse Cloud. Esta arquitectura desacoplada ofrece una gran flexibilidad operativa, una clara separación de responsabilidades, ingestión escalable, gestión fluida de fallos, extensibilidad y mucho más.