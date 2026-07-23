Cómo integrar ClickPipes con un registro de esquemas para gestionar esquemas.

ClickPipes permite la integración con un registro de esquemas para decodificar topics codificados con Avro y Protobuf.

​ Registros de esquemas compatibles para Kafka ClickPipes

Se admiten registros de esquemas compatibles con la API de Confluent Schema Registry. Esto incluye:

Confluent Schema Registry

Redpanda Schema Registry

ClickPipes aún no es compatible con AWS Glue Schema Registry ni con Azure Schema Registry. Si necesita compatibilidad con estos registros de esquemas, póngase en contacto con nuestro equipo

Para integrar ClickPipes con un registro de esquemas durante la configuración, debe usar una de las siguientes opciones:

Proporcione una ruta completa al subject del esquema (p. ej., https://registry.example.com/subjects/events ) Opcionalmente, puede hacer referencia a una versión específica agregando /versions/[version] a la URL (de lo contrario, ClickPipes recuperará la versión más reciente). Proporcione una ruta completa al ID del esquema (p. ej., https://registry.example.com/schemas/ids/1000 ) Proporcione la URL raíz del registro de esquemas (p. ej., https://registry.example.com )

​ Conectividad de red

ClickPipes se conecta al registro de esquemas por HTTPS en la URL que proporciones. El registro de esquemas no necesita ser accesible públicamente.

Si accedes a los brókeres de Kafka mediante un endpoint privado inverso (AWS PrivateLink o GCP Private Service Connect), el registro de esquemas puede usar la misma conectividad privada. ClickPipes resuelve el nombre de host del registro a través del DNS privado del endpoint privado inverso, por lo que un registro alojado de forma privada junto con tus brókeres será accesible siempre que su nombre de host se resuelva en las direcciones IP privadas del endpoint privado inverso (mediante el soporte de DNS privado del endpoint o una correspondencia de DNS privado personalizada ).

Ten en cuenta lo siguiente:

La URL del registro de esquemas debe usar https:// .

. Si el nombre de host del registro se resuelve en una dirección privada, debe ser accesible a través de un endpoint privado inverso seleccionado para el ClickPipe; de lo contrario, la comprobación de conectividad durante la configuración fallará.

​ Cómo funciona

ClickPipes recupera y aplica dinámicamente el esquema desde el registro de esquemas configurado.

Si el mensaje incluye un ID de esquema, se usará para recuperar el esquema.

Si el mensaje no incluye un ID de esquema, se usará el ID de esquema o el nombre del subject especificado en la configuración de ClickPipe para recuperar el esquema.

Si el mensaje se escribe sin un ID de esquema incrustado y en la configuración de ClickPipe no se especifica ningún ID de esquema ni nombre de subject, el esquema no se recuperará y el mensaje se omitirá; se registrará un SOURCE_SCHEMA_ERROR en la tabla de errores de ClickPipes.

en la tabla de errores de ClickPipes. Si el mensaje no se ajusta al esquema, se omitirá y se registrará un DATA_PARSING_ERROR en la tabla de errores de ClickPipes.

en la tabla de errores de ClickPipes. Solo para esquemas Protobuf: ClickPipes cargará todos los esquemas importados definidos como dependencias. Los esquemas Avro con referencias externas aún no son compatibles.

​ Mapeo de esquemas

Se aplican las siguientes reglas al mapeo entre el esquema obtenido y la tabla de destino de ClickHouse: