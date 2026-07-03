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Instala ClickHouse en la plataforma que administras.

Desarrollo local

Ejecuta ClickHouse en tu propia máquina para compilar, probar y experimentar.

Instalación rápida

Script de curl de una sola línea que descarga un único binario de ClickHouse.

clickhousectl (CLI)

Instala y administra versiones y servidores locales de ClickHouse con ClickHouse CLI.

Docker

Descarga la imagen oficial de Docker y ejecuta un contenedor.

Compilación desde el código fuente

Compila desde el código fuente y explora otras opciones avanzadas de instalación.

Servidor de producción

Instale el servidor de ClickHouse desde paquetes o binarios para un despliegue de larga duración.

Debian / Ubuntu

Instale mediante el repositorio oficial de APT.

Red Hat / CentOS

Instale mediante el repositorio oficial de YUM/DNF.

NixOS

Instale en NixOS mediante el gestor de paquetes.

Otras distribuciones Linux

Instalación genérica para distribuciones Linux mediante tarball.
Última modificación el 3 de julio de 2026