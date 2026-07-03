Instala ClickHouse en tu propia infraestructura.

Instala ClickHouse en la plataforma que administras.

​ Desarrollo local

Ejecuta ClickHouse en tu propia máquina para compilar, probar y experimentar.

Instalación rápida Script de curl de una sola línea que descarga un único binario de ClickHouse. clickhousectl (CLI) Instala y administra versiones y servidores locales de ClickHouse con ClickHouse CLI. Docker Descarga la imagen oficial de Docker y ejecuta un contenedor. Compilación desde el código fuente Compila desde el código fuente y explora otras opciones avanzadas de instalación.

​ Servidor de producción

Instale el servidor de ClickHouse desde paquetes o binarios para un despliegue de larga duración.