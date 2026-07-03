Ejecuta ClickHouse en tu propia máquina para compilar, probar y experimentar.
Desarrollo local
Instalación rápida
Script de
curl de una sola línea que descarga un único binario de ClickHouse.
clickhousectl (CLI)
Instala y administra versiones y servidores locales de ClickHouse con ClickHouse CLI.
Docker
Descarga la imagen oficial de Docker y ejecuta un contenedor.
Compilación desde el código fuente
Compila desde el código fuente y explora otras opciones avanzadas de instalación.
Instale el servidor de ClickHouse desde paquetes o binarios para un despliegue de larga duración.
Servidor de producción
Debian / Ubuntu
Instale mediante el repositorio oficial de APT.
Red Hat / CentOS
Instale mediante el repositorio oficial de YUM/DNF.
NixOS
Instale en NixOS mediante el gestor de paquetes.
Otras distribuciones Linux
Instalación genérica para distribuciones Linux mediante tarball.