Esta guía ofrece un enfoque integral para migrar de Elastic Stack a ClickStack. Nos centramos en una estrategia de funcionamiento en paralelo que minimiza el riesgo y, al mismo tiempo, aprovecha las fortalezas de ClickHouse para las cargas de trabajo de observabilidad.

Sección Descripción Introducción Descripción general del proceso de migración y de las consideraciones clave Conceptos Comprender los conceptos equivalentes entre Elastic y ClickStack Tipos Asignación de los tipos de Elasticsearch a sus equivalentes en ClickHouse Búsqueda Comparación de las capacidades de búsqueda y de la sintaxis de las consultas Migración de datos Estrategias para la migración de datos y el funcionamiento en paralelo Migración de agentes Transición de los agentes de Elastic a OpenTelemetry Migración de SDKs Sustitución de los agentes de Elastic APM por los SDKs de OpenTelemetry