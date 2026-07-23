Características principales
- Compatibilidad con Pandas: 209 métodos de pandas DataFrame, 56 métodos
.str, 42+ métodos
.dt
- Optimización SQL: Las operaciones se compilan automáticamente como consultas SQL optimizadas
- Evaluación diferida: Las operaciones se aplazan hasta que se necesitan los resultados
- 630+ métodos de API: Amplia API para la manipulación de datos
- Extensiones de ClickHouse: Accesores adicionales (
.arr,
.json,
.url,
.ip,
.geo) no disponibles en pandas
DataStore usa evaluación diferida con ejecución con doble motor:
Arquitectura
- Cadena de operaciones diferidas: las operaciones se registran, no se ejecutan de inmediato
- Selección inteligente de motor: QueryPlanner dirige cada segmento al motor óptimo (chDB para SQL, Pandas para operaciones complejas)
- Caché intermedia: los resultados se almacenan en caché en cada paso para agilizar la exploración iterativa
Migración en una sola línea desde Pandas
Su código actual de pandas funciona sin cambios, pero ahora se ejecuta en el motor de ClickHouse.
# Before (pandas)
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25].groupby('city')['salary'].mean()
# After (DataStore) - just change the import!
from chdb import datastore as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25].groupby('city')['salary'].mean()
DataStore ofrece mejoras significativas de rendimiento respecto a pandas, especialmente en agregaciones y canalizaciones complejas:
Comparación de rendimiento
Benchmark con 10 M de filas. Consulta el script de benchmark y la Guía de rendimiento para obtener más detalles.
|Operación
|Pandas
|DataStore
|Aumento de velocidad
|GroupBy count
|347ms
|17ms
|19.93x
|Canalización compleja
|2,047ms
|380ms
|5.39x
|Filter+Sort+Head
|1,537ms
|350ms
|4.40x
|GroupBy agg
|406ms
|141ms
|2.88x
Usa DataStore cuando:
Cuándo usar DataStore
- Trabajas con conjuntos de datos grandes (millones de filas)
- Realizas agregaciones y operaciones de GroupBy
- Consultas datos de archivos, bases de datos o almacenamiento en la nube
- Creas canalizaciones de datos complejas
- Quieres la API de pandas con mejor rendimiento
- Prefieres escribir SQL directamente
- Necesitas un control preciso sobre la ejecución de consultas
- Trabajas con funciones específicas de ClickHouse que no están expuestas en la API de pandas
Comparación de características
|Característica
|Pandas
|Polars
|DuckDB
|DataStore
|Compatible con la API de Pandas
|-
|Parcial
|No
|Completa
|Evaluación diferida
|No
|Sí
|Sí
|Sí
|Soporte para consultas SQL
|No
|Sí
|Sí
|Sí
|Funciones de ClickHouse
|No
|No
|No
|Sí
|Accesores de String/DateTime
|Sí
|Sí
|No
|Sí + extras
|Array/JSON/URL/IP/Geo
|No
|Parcial
|No
|Sí
|Consultas directas sobre archivos
|No
|Sí
|Sí
|Sí
|Soporte de almacenamiento en la nube
|No
|Limitado
|Sí
|Sí
Estadísticas de la API
|Categoría
|Cantidad
|Cobertura
|Métodos de DataFrame
|209
|100% de pandas
|Accesor Series.str
|56
|100% de pandas
|Accesor Series.dt
|42+
|100%+ (incluye extras de ClickHouse)
|Accesor Series.arr
|37
|Específico de ClickHouse
|Accesor Series.json
|13
|Específico de ClickHouse
|Accesor Series.url
|15
|Específico de ClickHouse
|Accesor Series.ip
|9
|Específico de ClickHouse
|Accesor Series.geo
|14
|Específico de ClickHouse
|Total de métodos de la API
|630+
|-
Primeros pasos
- Inicio rápido - Instalación y uso básico
- Migración desde Pandas - Guía de migración paso a paso
Referencia de la API
- Métodos de fábrica - Creación de DataStore a partir de varias fuentes
- Construcción de consultas - Operaciones de consulta al estilo SQL
- Compatibilidad con pandas - Los 209 métodos compatibles con pandas
- Accesores - Accesores de String, DateTime, Array, JSON, URL, IP y Geo
- Agregación - Funciones de agregación y de ventana
- Operaciones de E/S - Lectura y escritura de datos
Temas avanzados
- Modelo de ejecución - evaluación diferida y almacenamiento en caché
- Referencia de class - Referencia completa de la API
Configuración y depuración
- Configuración - Todas las opciones de configuración
- Modo de rendimiento - Modo centrado en SQL para obtener el máximo rendimiento
- Depuración - Explain, perfilado y registro
Guías para usuarios de Pandas
- Recetario de Pandas - Patrones comunes
- Diferencias clave - Diferencias importantes con respecto a pandas
- Guía de rendimiento - Consejos de optimización
- SQL para usuarios de Pandas - Comprender el SQL que hay detrás de las operaciones de pandas
Ejemplo rápido
from chdb import datastore as pd
# Read data from various sources
ds = pd.read_csv("sales.csv")
# or: ds = pd.DataStore.uri("s3://bucket/sales.parquet")
# or: ds = pd.DataStore.from_mysql("mysql://user:pass@host/db/table")
# Familiar pandas operations - automatically optimized to SQL
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 1000) # WHERE amount > 1000
.groupby('region') # GROUP BY region
.agg({'amount': ['sum', 'mean']}) # SUM(amount), AVG(amount)
.sort_values('sum', ascending=False) # ORDER BY sum DESC
.head(10) # LIMIT 10
)
# View the generated SQL
print(result.to_sql())
# Execute and get results
df = result.to_df() # Returns DataFrame de Pandas
Próximos pasos
- ¿Es la primera vez que usas DataStore? Empieza con la Guía de inicio rápido
- ¿Vienes de pandas? Lee la Guía de migración
- ¿Quieres saber más? Consulta la Referencia de la API