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DataStore ofrece un soporte completo para funciones de agregación y de ventana, aprovechando las potentes capacidades de agregación SQL de ClickHouse.

Agregaciones básicas

Métodos integrados

Ejemplos:

Agregaciones de GroupBy

Agregación simple

Agregaciones múltiples

Agregaciones con nombre

Múltiples claves de agrupación

Agregaciones estadísticas

Ejemplos:

Agregaciones condicionales

Funciones de agregación condicional específicas de ClickHouse. Ejemplos:

Agregaciones de recopilación

Funciones específicas de ClickHouse que recopilan valores. Ejemplos:

Funciones de ventana

Funciones de clasificación

Ejemplos:

Funciones de valor

Ejemplos:

Funciones acumulativas

Ejemplos:

Ventanas móviles

Espacio de nombres F

El espacio de nombres F proporciona acceso a las funciones de ClickHouse.

Importación

Uso de funciones F

F con funciones de ventana

Patrones de agregación comunes

Top N por grupo

Suma acumulada

Media móvil

Comparación interanual

Clasificación percentil

Resumen de métodos de agregación

Última modificación el 23 de julio de 2026