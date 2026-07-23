Agregaciones básicas
Métodos integrados
Ejemplos:
|Método
|Equivalente en SQL
|Descripción
sum()
SUM()
|Suma de valores
mean()
AVG()
|Promedio/media
count()
COUNT()
|Cuenta los valores no nulos
min()
MIN()
|Valor mínimo
max()
MAX()
|Valor máximo
median()
MEDIAN()
|Mediana
std()
stddevPop()
|Desviación estándar
var()
varPop()
|Varianza
nunique()
COUNT(DISTINCT)
|Cuenta los valores únicos
from pathlib import Path
Path("sales.csv").write_text("""\
region,product,category,amount,quantity,price,date,order_id
East,Widget,Electronics,5200,10,120,2024-01-15,1001
West,Gadget,Electronics,800,5,160,2024-02-20,1002
East,Gizmo,Home,6500,3,100,2024-03-10,1003
North,Widget,Electronics,4500,6,150,2024-06-18,1004
West,Gadget,Electronics,2000,8,250,2024-09-14,1005
""")
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("sales.csv")
# Agregación de una columna
total = ds['amount'].sum()
average = ds['amount'].mean()
count = ds['amount'].count()
# Todas las agregaciones
print(ds['amount'].sum()) # Total
print(ds['amount'].mean()) # Media
print(ds['amount'].std()) # Desviación estándar
print(ds['amount'].median()) # Mediana
print(ds['amount'].nunique()) # Recuento de valores únicos
Agregaciones de GroupBy
Agregación simple
# Agrupar y agregar
result = ds.groupby('category')['amount'].sum()
result = ds.groupby('region')['sales'].mean()
Agregaciones múltiples
# Sintaxis de diccionario
result = ds.groupby('category').agg({
'amount': 'sum',
'quantity': 'mean',
'order_id': 'count'
})
# Lista de agregaciones por columna
result = ds.groupby('category').agg({
'amount': ['sum', 'mean', 'max'],
'quantity': ['sum', 'count']
})
Agregaciones con nombre
# Agregación con nombre (estilo pandas)
result = ds.groupby('region').agg(
total_amount=('amount', 'sum'),
avg_quantity=('quantity', 'mean'),
order_count=('order_id', 'count'),
max_price=('price', 'max')
)
Múltiples claves de agrupación
# Agrupar por múltiples columnas
result = ds.groupby(['region', 'category']).agg({
'amount': 'sum',
'quantity': 'sum'
})
Agregaciones estadísticas
Ejemplos:
|Método
|Equivalente en SQL
|Descripción
quantile(q)
quantile(q)
|cuantil q-ésimo (0-1)
skew()
skewPop()
|Asimetría
kurt()
kurtPop()
|Curtosis
corr()
corr()
|Correlación
cov()
covar()
|Covarianza
sem()
|-
|Error estándar de la media
# Cuantiles
q50 = ds['amount'].quantile(0.5) # Mediana
q95 = ds['amount'].quantile(0.95) # Percentil 95
# Múltiples cuantiles
quantiles = ds['amount'].quantile([0.25, 0.5, 0.75])
# Correlación entre columnas
correlation = ds[['sales', 'marketing_spend']].corr()
Funciones de agregación condicional específicas de ClickHouse.
Agregaciones condicionales
Ejemplos:
|Función
|ClickHouse
|Descripción
sum_if(cond)
sumIf()
|Suma si se cumple la condición
count_if(cond)
countIf()
|Recuento si se cumple la condición
avg_if(cond)
avgIf()
|Promedio si se cumple la condición
min_if(cond)
minIf()
|Mínimo si se cumple la condición
max_if(cond)
maxIf()
|Máximo si se cumple la condición
from chdb.datastore import F, Field
# Sumar solo los pedidos de alto valor
high_value_sum = F.sum_if(Field('amount'), Field('amount') > 1000)
# Contar los usuarios activos
active_count = F.count_if(Field('status') == 'active')
# En el contexto de groupby
result = ds.groupby('region').agg({
'total': ('amount', 'sum'),
'high_value': ('amount', F.sum_if(Field('amount') > 1000)),
})
Funciones específicas de ClickHouse que recopilan valores.
Agregaciones de recopilación
Ejemplos:
|FUNCTION
|ClickHouse
|Description
group_array()
groupArray()
|Recopila en un array
group_uniq_array()
groupUniqArray()
|Recopila valores únicos en un array
group_concat(sep)
groupConcat()
|Concatena cadenas
top_k(n)
topK(n)
|Top K de valores más frecuentes
any()
any()
|Un valor cualquiera
any_last()
anyLast()
|Último valor
first_value()
first_value()
|Primer valor en orden
last_value()
last_value()
|Último valor en orden
from chdb.datastore import F, Field
# Recopila todas las etiquetas por categoría
result = ds.groupby('category').agg({
'all_tags': ('tag', F.group_array()),
'unique_tags': ('tag', F.group_uniq_array())
})
# Obtén los 5 productos principales por región
result = ds.groupby('region').agg({
'top_products': ('product_id', F.top_k(5))
})
Funciones de ventana
Funciones de clasificación
Ejemplos:
|Función
|SQL
|Descripción
row_number()
ROW_NUMBER()
|Número de fila secuencial
rank()
RANK()
|Rango con huecos
dense_rank()
DENSE_RANK()
|Rango sin huecos
ntile(n)
NTILE(n)
|Divide en n grupos
percent_rank()
PERCENT_RANK()
|Rango porcentual (0-1)
cume_dist()
CUME_DIST()
|Distribución acumulada
from chdb.datastore import F, Field
# Agregar número de fila
ds['row_num'] = F.row_number().over(order_by='date')
# Rango dentro de grupos
ds['rank'] = F.rank().over(
partition_by='category',
order_by='sales'
)
# Rango denso (sin huecos)
ds['dense_rank'] = F.dense_rank().over(
partition_by='region',
order_by=('revenue', 'desc')
)
# Dividir en cuartiles
ds['quartile'] = F.ntile(4).over(order_by='score')
Funciones de valor
Ejemplos:
|Función
|SQL
|Descripción
lag(n)
LAG(col, n)
|Valor de la fila anterior
lead(n)
LEAD(col, n)
|Valor de la fila siguiente
first_value()
FIRST_VALUE()
|Primer valor de la ventana
last_value()
LAST_VALUE()
|Último valor de la ventana
nth_value(n)
NTH_VALUE(col, n)
|Enésimo valor de la ventana
# Valor anterior y siguiente
ds['prev_price'] = F.lag('price', 1).over(order_by='date')
ds['next_price'] = F.lead('price', 1).over(order_by='date')
# Primero y último en la partición
ds['first_order'] = F.first_value('amount').over(
partition_by='customer_id',
order_by='date'
)
Funciones acumulativas
Ejemplos:
|Método
|Descripción
cumsum()
|Suma acumulada
cummax()
|Máximo acumulado
cummin()
|Mínimo acumulado
cumprod()
|Producto acumulado
diff(n)
|Diferencia respecto a n filas atrás
pct_change(n)
|Cambio porcentual respecto a n filas atrás
# Cálculos acumulados
ds['running_total'] = ds['amount'].cumsum()
ds['running_max'] = ds['amount'].cummax()
# Con agrupación
ds['group_cumsum'] = ds.groupby('category')['amount'].cumsum()
# Período a período
ds['daily_diff'] = ds['sales'].diff(1)
ds['pct_change'] = ds['sales'].pct_change(1)
Ventanas móviles
# Agregaciones de ventana deslizante
ds['rolling_avg'] = ds['price'].rolling(window=7).mean()
ds['rolling_sum'] = ds['amount'].rolling(window=30).sum()
ds['rolling_std'] = ds['value'].rolling(window=10).std()
# Ventanas en expansión
ds['expanding_max'] = ds['price'].expanding().max()
ds['expanding_sum'] = ds['amount'].expanding().sum()
El espacio de nombres
Espacio de nombres F
F proporciona acceso a las funciones de ClickHouse.
Importación
from chdb.datastore import F, Field
Uso de funciones F
# Agregaciones
F.sum(Field('amount'))
F.avg(Field('price'))
F.count(Field('id'))
# Estadísticas
F.quantile(Field('value'), 0.95)
F.stddev_pop(Field('score'))
F.corr(Field('x'), Field('y'))
# Condicionales
F.sum_if(Field('amount'), Field('status') == 'completed')
F.count_if(Field('is_active'))
# Cadenas de texto
F.length(Field('name'))
F.upper(Field('text'))
# Fecha/Hora
F.to_year(Field('date'))
F.date_diff('day', Field('start'), Field('end'))
# Arrays
F.array_sum(Field('values'))
F.array_avg(Field('scores'))
# Matemáticas
F.abs(Field('delta'))
F.round(Field('price'), 2)
F.floor(Field('value'))
F.ceil(Field('value'))
F con funciones de ventana
# Definir el marco de ventana
window = F.window(
partition_by='category',
order_by='date',
rows_between=(-7, 0) # Fila actual y las 7 anteriores
)
ds['rolling_avg'] = F.avg(Field('price')).over(window)
Patrones de agregación comunes
Top N por grupo
# Top 3 productos por categoría según ventas
result = (ds
.assign(rank=F.row_number().over(
partition_by='category',
order_by=('sales', 'desc')
))
.filter(ds['rank'] <= 3)
)
Suma acumulada
# Total acumulado de ventas
ds['running_total'] = F.sum('amount').over(
order_by='date',
rows_between=(None, 0) # Todas las filas hasta la actual
)
Media móvil
# promedio móvil de 7 días
ds['ma_7'] = F.avg('price').over(
order_by='date',
rows_between=(-6, 0)
)
Comparación interanual
# Comparación interanual
ds['prev_year_sales'] = F.lag('sales', 12).over(
partition_by='product_id',
order_by='month'
)
ds['yoy_growth'] = (ds['sales'] - ds['prev_year_sales']) / ds['prev_year_sales']
Clasificación percentil
# Clasificar clientes por gasto total
ds['spend_percentile'] = F.percent_rank().over(order_by='total_spend')
Resumen de métodos de agregación
|Categoría
|Métodos
|Básico
sum,
mean,
count,
min,
max,
median
|Estadístico
std,
var,
quantile,
skew,
kurt,
corr,
cov
|Condicional
sum_if,
count_if,
avg_if,
min_if,
max_if
|Colección
group_array,
group_uniq_array,
group_concat,
top_k
|clasificación
row_number,
rank,
dense_rank,
ntile,
percent_rank
|Valor
lag,
lead,
first_value,
last_value,
nth_value
|Acumulativo
cumsum,
cummax,
cummin,
cumprod,
diff,
pct_change
|móvil
rolling().mean/sum/std/...,
expanding().mean/sum/...