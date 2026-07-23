La principal clase de tipo DataFrame para la manipulación de datos.
DataStore
from chdb.datastore import DataStore
Constructor
Parámetros:
DataStore(data=None, columns=None, index=None, dtype=None, copy=None)
Ejemplos:
|Parámetro
|Tipo
|Descripción
data
|dict/list/DataFrame/DataStore
|Datos de entrada
columns
|list
|Nombres de las columnas
index
|Index
|Índice de filas
dtype
|dict
|Tipos de datos de las columnas
copy
|bool
|Copiar los datos
# From dictionary
ds = DataStore({'a': [1, 2, 3], 'b': ['x', 'y', 'z']})
# From pandas DataFrame
import pandas as pd
ds = DataStore(pd.DataFrame({'a': [1, 2, 3]}))
# Empty DataStore
ds = DataStore()
|Propiedad
|Tipo
|Descripción
columns
|Index
|Nombres de las columnas
dtypes
|Series
|Tipos de datos de las columnas
shape
|tuple
|(filas, columnas)
size
|int
|Número total de elementos
ndim
|int
|Número de dimensiones (2)
empty
|bool
|Indica si el DataFrame está vacío
values
|ndarray
|Datos subyacentes como array de NumPy
index
|Index
|Índice de las filas
T
|DataStore
|Transposición
axes
|list
|Lista de ejes
Métodos de fábrica
Consulta Métodos de fábrica para más detalles.
|Método
|Descripción
uri(uri)
|Método de fábrica universal a partir de un URI
from_file(path, ...)
|Crear a partir de un archivo
from_df(df)
|Crear a partir de un pandas DataFrame
from_s3(url, ...)
|Crear a partir de S3
from_gcs(url, ...)
|Crear a partir de Google Cloud Storage
from_azure(url, ...)
|Crear a partir de Azure Blob
from_mysql(...)
|Crear a partir de MySQL
from_postgresql(...)
|Crear a partir de PostgreSQL
from_clickhouse(...)
|Crear a partir de ClickHouse
from_mongodb(...)
|Crear a partir de MongoDB
from_sqlite(...)
|Crear a partir de SQLite
from_iceberg(path)
|Crear a partir de una tabla Iceberg
from_delta(path)
|Crear a partir de Delta Lake
from_numbers(n)
|Crear con números secuenciales
from_random(rows, cols)
|Crear con datos aleatorios
run_sql(query)
|Crear a partir de una consulta SQL
Métodos de consulta
Consulta Construcción de consultas para más detalles.
|Método
|Devuelve
|Descripción
select(*cols)
|DataStore
|Seleccionar columnas
filter(condition)
|DataStore
|Filtrar filas
where(condition)
|DataStore
|Alias de filter
sort(*cols, ascending=True)
|DataStore
|Ordenar filas
orderby(*cols)
|DataStore
|Alias de sort
limit(n)
|DataStore
|Limitar filas
offset(n)
|DataStore
|Omitir filas
distinct(subset=None)
|DataStore
|Eliminar duplicados
groupby(*cols)
|LazyGroupBy
|Agrupar filas
having(condition)
|DataStore
|Filtrar grupos
join(right, ...)
|DataStore
|Unir DataStores
union(other, all=False)
|DataStore
|Combinar DataStores
when(cond, val)
|CaseWhen
|CASE WHEN
Consulta Compatibilidad con Pandas para obtener la lista completa de 209 métodos. Indexación:
Métodos compatibles con Pandas
head(),
tail(),
sample(),
loc,
iloc,
at,
iat,
query(),
isin(),
where(),
mask(),
get(),
xs(),
pop()
Agregación:
sum(),
mean(),
std(),
var(),
min(),
max(),
median(),
count(),
nunique(),
quantile(),
describe(),
corr(),
cov(),
skew(),
kurt()
Manipulación:
drop(),
drop_duplicates(),
dropna(),
fillna(),
replace(),
rename(),
assign(),
astype(),
copy()
Ordenación:
sort_values(),
sort_index(),
nlargest(),
nsmallest(),
rank()
Reestructuración:
pivot(),
pivot_table(),
melt(),
stack(),
unstack(),
transpose(),
explode(),
squeeze()
Combinación:
merge(),
join(),
concat(),
append(),
combine(),
update(),
compare()
Aplicar/Transformar:
apply(),
applymap(),
map(),
agg(),
transform(),
pipe(),
groupby()
Series temporales:
rolling(),
expanding(),
ewm(),
shift(),
diff(),
pct_change(),
resample()
Métodos de E/S
Consulta Operaciones de E/S para obtener más información.
|Método
|Descripción
to_csv(path, ...)
|Exportar a CSV
to_parquet(path, ...)
|Exportar a Parquet
to_json(path, ...)
|Exportar a JSON
to_excel(path, ...)
|Exportar a Excel
to_df()
|Convertir a pandas DataFrame
to_pandas()
|Alias de to_df
to_arrow()
|Convertir a tabla Arrow
to_dict(orient)
|Convertir a diccionario
to_records()
|Convertir a registros
to_numpy()
|Convertir a un array de NumPy
to_sql()
|Generar una cadena SQL
to_string()
|Representación como cadena
to_markdown()
|Tabla Markdown
to_html()
|Tabla HTML
Métodos de depuración
Consulta Depuración para obtener más información.
|Método
|Descripción
explain(verbose=False)
|Muestra el plan de ejecución
clear_cache()
|Borra los resultados en caché
Métodos mágicos
|Método
|Descripción
__getitem__(key)
ds['col'],
ds[['a', 'b']],
ds[condition]
__setitem__(key, value)
ds['col'] = value
__delitem__(key)
del ds['col']
__len__()
len(ds)
__iter__()
for col in ds
__contains__(key)
'col' in ds
__repr__()
repr(ds)
__str__()
str(ds)
__eq__(other)
ds == other
__ne__(other)
ds != other
__lt__(other)
ds < other
__le__(other)
ds <= other
__gt__(other)
ds > other
__ge__(other)
ds >= other
__add__(other)
ds + other
__sub__(other)
ds - other
__mul__(other)
ds * other
__truediv__(other)
ds / other
__floordiv__(other)
ds // other
__mod__(other)
ds % other
__pow__(other)
ds ** other
__and__(other)
ds & other
__or__(other)
|`ds
|other`
__invert__()
~ds
__neg__()
-ds
__pos__()
+ds
__abs__()
abs(ds)
Representa una expresión de columna de evaluación diferida. Se devuelve al acceder a una columna.
ColumnExpr
# ColumnExpr is returned automatically
col = ds['name'] # Returns ColumnExpr
|Propiedad
|Tipo
|Descripción
name
|str
|Nombre de la columna
dtype
|dtype
|Tipo de dato
Accesores
Consulte Accesores para acceder a la documentación completa.
|Accesor
|Descripción
|Métodos
.str
|Operaciones de String
|56 métodos
.dt
|Operaciones de DateTime
|42+ métodos
.arr
|Operaciones de Array
|37 métodos
.json
|Análisis de JSON
|13 métodos
.url
|Análisis de URL
|15 métodos
.ip
|Operaciones con direcciones IP
|9 métodos
.geo
|Operaciones de Geo/distancia
|14 métodos
Operaciones aritméticas
ds['total'] = ds['price'] * ds['quantity']
ds['profit'] = ds['revenue'] - ds['cost']
ds['ratio'] = ds['a'] / ds['b']
ds['squared'] = ds['value'] ** 2
ds['remainder'] = ds['value'] % 10
Operaciones de comparación
ds[ds['age'] > 25] # Greater than
ds[ds['age'] >= 25] # Greater or equal
ds[ds['age'] < 25] # Less than
ds[ds['age'] <= 25] # Less or equal
ds[ds['name'] == 'Alice'] # Equal
ds[ds['name'] != 'Bob'] # Not equal
Operaciones lógicas
ds[(ds['age'] > 25) & (ds['city'] == 'NYC')] # AND
ds[(ds['age'] > 25) | (ds['city'] == 'NYC')] # OR
ds[~(ds['status'] == 'inactive')] # NOT
|Método
|Descripción
as_(alias)
|Establecer el nombre del alias
cast(dtype)
|Convertir al tipo indicado
astype(dtype)
|Alias para cast
isnull()
|Es NULL
notnull()
|No es NULL
isna()
|Alias para isnull
notna()
|Alias para notnull
isin(values)
|Está en una lista de valores
between(low, high)
|Entre dos valores
fillna(value)
|Rellenar valores NULL
replace(to_replace, value)
|Reemplazar valores
clip(lower, upper)
|Recortar valores
abs()
|Valor absoluto
round(decimals)
|Redondear valores
floor()
|Redondeo hacia abajo
ceil()
|Redondeo hacia arriba
apply(func)
|Aplicar función
map(mapper)
|Mapear valores
Métodos de agregación
|Método
|Descripción
sum()
|Suma
mean()
|Media
avg()
|Alias de mean
min()
|Mínimo
max()
|Máximo
count()
|Conteo de valores no nulos
nunique()
|Conteo de valores únicos
std()
|Desviación estándar
var()
|Varianza
median()
|Mediana
quantile(q)
|Cuantil
first()
|Primer valor
last()
|Último valor
any()
|Cualquier valor verdadero
all()
|Todos los valores verdaderos
Representa un DataStore agrupado para realizar operaciones de agregación.
LazyGroupBy
# LazyGroupBy is returned automatically
grouped = ds.groupby('category') # Returns LazyGroupBy
|Método
|Devuelve
|Descripción
agg(spec)
|DataStore
|Agregación
aggregate(spec)
|DataStore
|Alias de agg
sum()
|DataStore
|Suma por grupo
mean()
|DataStore
|Media por grupo
count()
|DataStore
|Recuento por grupo
min()
|DataStore
|Mínimo por grupo
max()
|DataStore
|Máximo por grupo
std()
|DataStore
|Desviación estándar por grupo
var()
|DataStore
|Varianza por grupo
median()
|DataStore
|Mediana por grupo
nunique()
|DataStore
|Recuento de valores únicos por grupo
first()
|DataStore
|Primer valor por grupo
last()
|DataStore
|Último valor por grupo
nth(n)
|DataStore
|Enésimo valor por grupo
head(n)
|DataStore
|Primeros n por grupo
tail(n)
|DataStore
|Últimos n por grupo
apply(func)
|DataStore
|Aplica una función por grupo
transform(func)
|DataStore
|Transforma por grupo
filter(func)
|DataStore
|Filtra grupos
Selección de columnas
# Select column after groupby
grouped['amount'].sum() # Returns DataStore
grouped[['a', 'b']].sum() # Returns DataStore
Especificaciones de agregación
# Single aggregation
grouped.agg({'amount': 'sum'})
# Multiple aggregations per column
grouped.agg({'amount': ['sum', 'mean', 'count']})
# Named aggregations
grouped.agg(
total=('amount', 'sum'),
average=('amount', 'mean'),
count=('id', 'count')
)
Representa una Series diferida (de una sola columna).
LazySeries
Hereda la mayoría de los métodos de
|Propiedad
|Tipo
|Descripción
name
|str
|Nombre de la serie
dtype
|dtype
|Tipo de dato
ColumnExpr. Métodos clave:
|Método
|Descripción
value_counts()
|Frecuencia de valores
unique()
|Valores únicos
nunique()
|Recuento de valores únicos
mode()
|Valor modal
to_list()
|Convertir a lista
to_numpy()
|Convertir a array
to_frame()
|Convertir a DataStore
Espacio de nombres de las funciones de ClickHouse.
F (Funciones)
Consulta Agregación para obtener más información.
from chdb.datastore import F, Field
# Aggregations
F.sum(Field('amount'))
F.avg(Field('price'))
F.count(Field('id'))
F.quantile(Field('value'), 0.95)
# Conditional
F.sum_if(Field('amount'), Field('status') == 'completed')
F.count_if(Field('active'))
# Window
F.row_number().over(order_by='date')
F.lag('price', 1).over(partition_by='product', order_by='date')
Referencia a una columna por su nombre.
Field
from chdb.datastore import Field
# Create field reference
amount = Field('amount')
price = Field('price')
# Use in expressions
F.sum(Field('amount'))
F.avg(Field('price'))
Constructor de expresiones CASE WHEN.
CaseWhen
# Create case-when expression
result = (ds
.when(ds['score'] >= 90, 'A')
.when(ds['score'] >= 80, 'B')
.when(ds['score'] >= 70, 'C')
.otherwise('F')
)
# Assign to column
ds['grade'] = result
Especificación de Window para funciones de ventana.
Window
from chdb.datastore import F
# Create window
window = F.window(
partition_by='category',
order_by='date',
rows_between=(-7, 0)
)
# Use with aggregation
ds['rolling_avg'] = F.avg('price').over(window)