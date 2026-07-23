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Esta referencia documenta las clases principales de la API de DataStore.

DataStore

La principal clase de tipo DataFrame para la manipulación de datos.

Constructor

Parámetros: Ejemplos:

Propiedades

Métodos de fábrica

Consulta Métodos de fábrica para más detalles.

Métodos de consulta

Consulta Construcción de consultas para más detalles.

Métodos compatibles con Pandas

Consulta Compatibilidad con Pandas para obtener la lista completa de 209 métodos. Indexación: head(), tail(), sample(), loc, iloc, at, iat, query(), isin(), where(), mask(), get(), xs(), pop() Agregación: sum(), mean(), std(), var(), min(), max(), median(), count(), nunique(), quantile(), describe(), corr(), cov(), skew(), kurt() Manipulación: drop(), drop_duplicates(), dropna(), fillna(), replace(), rename(), assign(), astype(), copy() Ordenación: sort_values(), sort_index(), nlargest(), nsmallest(), rank() Reestructuración: pivot(), pivot_table(), melt(), stack(), unstack(), transpose(), explode(), squeeze() Combinación: merge(), join(), concat(), append(), combine(), update(), compare() Aplicar/Transformar: apply(), applymap(), map(), agg(), transform(), pipe(), groupby() Series temporales: rolling(), expanding(), ewm(), shift(), diff(), pct_change(), resample()

Métodos de E/S

Consulta Operaciones de E/S para obtener más información.

Métodos de depuración

Consulta Depuración para obtener más información.

Métodos mágicos

ColumnExpr

Representa una expresión de columna de evaluación diferida. Se devuelve al acceder a una columna.

Propiedades

Accesores

Consulte Accesores para acceder a la documentación completa.

Operaciones aritméticas

Operaciones de comparación

Operaciones lógicas

Métodos

Métodos de agregación

LazyGroupBy

Representa un DataStore agrupado para realizar operaciones de agregación.

Métodos

Selección de columnas

Especificaciones de agregación

LazySeries

Representa una Series diferida (de una sola columna).

Propiedades

Métodos

Hereda la mayoría de los métodos de ColumnExpr. Métodos clave:

F (Funciones)

Espacio de nombres de las funciones de ClickHouse.
Consulta Agregación para obtener más información.

Field

Referencia a una columna por su nombre.

CaseWhen

Constructor de expresiones CASE WHEN.

Window

Especificación de Window para funciones de ventana.
Última modificación el 23 de julio de 2026