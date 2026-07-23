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DataStore permite leer y escribir en varios formatos de archivo y fuentes de datos.

Lectura de datos

Archivos CSV

Ejemplos:

Archivos Parquet

Recomendado para conjuntos de datos grandes: formato columnar con una mejor compresión.
Ejemplos:

Archivos JSON

Ejemplos:

Archivos Excel

Ejemplos:

Bases de datos SQL

Ejemplos:

Otros formatos

Escribir datos

to_csv

Exporta al formato CSV.
Ejemplos:

to_parquet

Exporta en formato Parquet (recomendado para grandes volúmenes de datos).
Ejemplos:

to_json

Exportar en formato JSON.
Ejemplos:

to_excel

Exporta en formato Excel.
Ejemplos:

to_sql

Exportar a una base de datos SQL o generar una sentencia SQL.
Ejemplos:

Otros métodos de exportación

Comparación de formatos de archivo

Recomendaciones

  1. Para cargas de trabajo de analítica: Use Parquet
    • El formato columnar permite leer solo las columnas necesarias
    • Excelente compresión
    • Conserva los tipos de datos
  2. Para el intercambio de datos: Use CSV o JSON
    • Compatibilidad universal
    • Legible para humanos
  3. Para la interoperabilidad con pandas: Use Feather o Arrow
    • Serialización más rápida
    • Conserva los tipos

Compatibilidad con compresión

Lectura de archivos comprimidos

Escribir archivos comprimidos

Opciones de compresión

E/S en streaming

Para archivos muy grandes que no caben en memoria:

Lectura en fragmentos

Cómo usar ClickHouse Streaming

Fuentes de datos remotas

HTTP/HTTPS

S3

GCS, Azure, HDFS

Consulta Métodos de fábrica para conocer las opciones de almacenamiento en la nube.

Buenas prácticas

1. Usa Parquet para archivos grandes

2. Seleccione solo las columnas necesarias

3. Utilice compresión

4. Inserciones por lotes

Última modificación el 23 de julio de 2026