Comprender la evaluación diferida, los activadores de ejecución y el almacenamiento en caché en DataStore

Modelo de ejecución de DataStore

Comprender el modelo de evaluación diferida de DataStore es clave para usarlo de forma eficaz y lograr un rendimiento óptimo.

​ Evaluación diferida

DataStore usa evaluación diferida: las operaciones no se ejecutan inmediatamente, sino que se registran y se compilan en consultas SQL optimizadas. La ejecución solo se produce cuando los resultados realmente son necesarios.

​ Ejemplo: Diferido vs Inmediato

from pathlib import Path Path( "sales.csv" ).write_text( """ \ region,product,category,amount,quantity,price,date,order_id East,Widget,Electronics,5200,10,120,2024-01-15,1001 West,Gadget,Electronics,800,5,160,2024-02-20,1002 East,Gizmo,Home,6500,3,100,2024-03-10,1003 North,Widget,Electronics,4500,6,150,2024-06-18,1004 West,Gadget,Electronics,2000,8,250,2024-09-14,1005 """ ) from chdb import datastore as pd ds = pd.read_csv( "sales.csv" ) # These operations are NOT executed yet result = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 1000 ) # Recorded, not executed .select( 'region' , 'amount' ) # Recorded, not executed .groupby( 'region' ) # Recorded, not executed .agg({ 'amount' : 'sum' }) # Recorded, not executed .sort( 'sum' , ascending = False ) # Recorded, not executed ) # Still no execution - just building the query plan print (result.to_sql()) # SELECT region, SUM(amount) AS sum # FROM file('sales.csv', 'CSVWithNames') # WHERE amount > 1000 # GROUP BY region # ORDER BY sum DESC # NOW execution happens df = result.to_df() # <-- Triggers execution

​ Beneficios de la evaluación diferida

Optimización de consultas: Varias operaciones se compilan en una sola consulta SQL optimizada Pushdown de filtros: Los filtros se aplican a nivel de la fuente de datos Poda de columnas: Solo se leen las columnas necesarias Decisiones diferidas: El motor de ejecución puede elegirse en tiempo de ejecución Inspección del plan: Puede ver o depurar la consulta antes de ejecutarla

​ Activadores de ejecución

La ejecución se activa automáticamente cuando se necesitan valores reales:

​ Activadores automáticos

Activador Ejemplo Descripción print() / repr() print(ds) Mostrar resultados len() len(ds) Obtener el número de filas .columns ds.columns Obtener nombres de columnas .dtypes ds.dtypes Obtener tipos de columna .shape ds.shape Obtener dimensiones .index ds.index Obtener el índice de filas .values ds.values Obtener un array de NumPy Iteration for row in ds Iterar sobre las filas to_df() ds.to_df() Convertir a un DataFrame de pandas to_pandas() ds.to_pandas() Alias de to_df to_dict() ds.to_dict() Convertir a un diccionario to_numpy() ds.to_numpy() Convertir a un array .equals() ds.equals(other) Comparar DataStores

Ejemplos:

# All these trigger execution print (ds) # Display len (ds) # 1000 ds.columns # Index(['name', 'age', 'city']) ds.shape # (1000, 3) list (ds) # List of values ds.to_df() # pandas DataFrame

​ Operaciones que se mantienen en diferido

Operación Devuelve Descripción filter() DataStore Añade la cláusula WHERE select() DataStore Añade la selección de columnas sort() DataStore Añade ORDER BY groupby() LazyGroupBy Prepara GROUP BY join() DataStore Añade JOIN ds['col'] ColumnExpr Referencia de columna ds[['col1', 'col2']] DataStore Selección de columnas

Ejemplos:

# These do NOT trigger execution - they stay lazy result = ds.filter(ds[ 'age' ] > 25 ) # Returns DataStore result = ds.select( 'name' , 'age' ) # Returns DataStore result = ds[ 'name' ] # Returns ColumnExpr result = ds.groupby( 'city' ) # Returns LazyGroupBy

​ Ejecución en tres fases

Las operaciones de DataStore siguen un modelo de ejecución en tres fases:

​ Fase 1: Construcción de consultas SQL (diferida)

Se acumulan las operaciones que pueden expresarse en SQL:

result = (ds .filter(ds[ 'status' ] == 'active' ) # WHERE .select( 'user_id' , 'amount' ) # SELECT .groupby( 'user_id' ) # GROUP BY .agg({ 'amount' : 'sum' }) # SUM() .sort( 'sum' , ascending = False ) # ORDER BY .limit( 10 ) # LIMIT ) # All compiled into one SQL query

​ Fase 2: Momento de ejecución

Cuando se produce el evento desencadenante, se ejecuta el SQL acumulado:

# Execution triggered here df = result.to_df() # The single optimized SQL query runs now

​ Fase 3: Operaciones con DataFrame (si las hay)

Si encadenas operaciones exclusivas de pandas después de la ejecución:

# Mixed operations result = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 100 ) # Phase 1: SQL .to_df() # Phase 2: Execute .pivot_table( ... ) # Phase 3: pandas )

​ Ver planes de ejecución

Usa explain() para ver qué se va a ejecutar:

Query ds = pd.read_csv( "sales.csv" ) query = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 1000 ) .groupby( 'region' ) .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' ]}) ) # View execution plan query.explain()

Response Pipeline: 1. Source: file('sales.csv', 'CSVWithNames') 2. Filter: amount > 1000 3. GroupBy: region 4. Aggregate: sum(amount), avg(amount) Generated SQL: SELECT region, SUM(amount) AS sum, AVG(amount) AS mean FROM file('sales.csv', 'CSVWithNames') WHERE amount > 1000 GROUP BY region

Usa verbose=True para ver más detalles:

query.explain( verbose = True )

Consulte Depuración: explain() para obtener la documentación completa.

​ Almacenamiento en caché

DataStore almacena en caché los resultados de la ejecución para evitar consultas repetidas.

​ Cómo funciona la caché

from pathlib import Path Path( "data.csv" ).write_text( """ \ name,age,city,salary,department Alice,25,NYC,55000,Engineering Bob,30,LA,65000,Product Charlie,35,NYC,80000,Engineering Diana,28,SF,70000,Design Eve,42,NYC,95000,Product """ ) ds = pd.read_csv( "data.csv" ) result = ds.filter(ds[ 'age' ] > 25 ) # First access - executes query print (result.shape) # Executes and caches # Second access - uses cache print (result.columns) # Uses cached result # Third access - uses cache df = result.to_df() # Uses cached result

​ Invalidación de caché

La caché se invalida cuando las operaciones modifican el DataStore:

result = ds.filter(ds[ 'age' ] > 25 ) print (result.shape) # Executes, caches # New operation invalidates cache result2 = result.filter(result[ 'city' ] == 'NYC' ) print (result2.shape) # Re-executes (different query)

​ Control manual de caché

# Clear cache ds.clear_cache() # Disable caching from chdb.datastore.config import config config.set_cache_enabled( False )

​ Combinación de SQL y operaciones de Pandas

DataStore gestiona inteligentemente las operaciones que combinan SQL y Pandas:

​ Operaciones compatibles con SQL

Estas se compilan a SQL:

filter() , where()

, select()

groupby() , agg()

, sort() , orderby()

, limit() , offset()

, join() , union()

, distinct()

Operaciones con columnas (matemáticas, comparaciones y métodos de cadena)

​ Operaciones solo de Pandas

Estas activan la ejecución y usan pandas:

apply() con funciones personalizadas

con funciones personalizadas pivot_table() con agregaciones complejas

con agregaciones complejas stack() , unstack()

, Operaciones sobre DataFrames ya ejecutados

​ Canalizaciones híbridas

# SQL phase result = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 100 ) # SQL .groupby( 'category' ) # SQL .agg({ 'amount' : 'sum' }) # SQL ) # Execution + pandas phase result = (result .to_df() # Execute SQL .pivot_table( ... ) # pandas operation )

​ Selección del motor de ejecución

DataStore puede ejecutar operaciones con distintos motores:

​ Modo automático (predeterminado)

from chdb.datastore.config import config config.set_execution_engine( 'auto' ) # Default # Automatically selects best engine per operation

​ Forzar el uso del motor chDB

config.set_execution_engine( 'chdb' ) # All operations use ClickHouse SQL

​ Forzar el motor de pandas

config.set_execution_engine( 'pandas' ) # All operations use pandas

​ Impacto en el rendimiento

​ Bueno: Filtra pronto

# Good: Filter in SQL, then aggregate result = (ds .filter(ds[ 'date' ] >= '2024-01-01' ) # Reduces data early .groupby( 'category' ) .agg({ 'amount' : 'sum' }) )

​ Malo: filtrar al final

# Bad: Aggregate all, then filter result = (ds .groupby( 'category' ) .agg({ 'amount' : 'sum' }) .to_df() .query( 'sum > 1000' ) # Pandas filter after aggregation )

​ Bien: Selecciona las columnas desde el principio

# Good: Select columns in SQL result = (ds .select( 'user_id' , 'amount' , 'date' ) .filter(ds[ 'date' ] >= '2024-01-01' ) .groupby( 'user_id' ) .agg({ 'amount' : 'sum' }) )

​ Bien: deja que SQL haga el trabajo

# Good: Complex aggregation in SQL result = (ds .groupby( 'category' ) .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' , 'count' ], 'quantity' : 'sum' }) .sort( 'sum' , ascending = False ) .limit( 10 ) ) # One SQL query does everything # Bad: Multiple separate queries sums = ds.groupby( 'category' )[ 'amount' ].sum().to_df() means = ds.groupby( 'category' )[ 'amount' ].mean().to_df() # Two queries instead of one

​ Resumen de buenas prácticas