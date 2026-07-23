DataStore usa evaluación diferida: las operaciones no se ejecutan inmediatamente, sino que se registran y se compilan en consultas SQL optimizadas. La ejecución solo se produce cuando los resultados realmente son necesarios.
Evaluación diferida
Ejemplo: Diferido vs Inmediato
from pathlib import Path
Path("sales.csv").write_text("""\
region,product,category,amount,quantity,price,date,order_id
East,Widget,Electronics,5200,10,120,2024-01-15,1001
West,Gadget,Electronics,800,5,160,2024-02-20,1002
East,Gizmo,Home,6500,3,100,2024-03-10,1003
North,Widget,Electronics,4500,6,150,2024-06-18,1004
West,Gadget,Electronics,2000,8,250,2024-09-14,1005
""")
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("sales.csv")
# These operations are NOT executed yet
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 1000) # Recorded, not executed
.select('region', 'amount') # Recorded, not executed
.groupby('region') # Recorded, not executed
.agg({'amount': 'sum'}) # Recorded, not executed
.sort('sum', ascending=False) # Recorded, not executed
)
# Still no execution - just building the query plan
print(result.to_sql())
# SELECT region, SUM(amount) AS sum
# FROM file('sales.csv', 'CSVWithNames')
# WHERE amount > 1000
# GROUP BY region
# ORDER BY sum DESC
# NOW execution happens
df = result.to_df() # <-- Triggers execution
Beneficios de la evaluación diferida
- Optimización de consultas: Varias operaciones se compilan en una sola consulta SQL optimizada
- Pushdown de filtros: Los filtros se aplican a nivel de la fuente de datos
- Poda de columnas: Solo se leen las columnas necesarias
- Decisiones diferidas: El motor de ejecución puede elegirse en tiempo de ejecución
- Inspección del plan: Puede ver o depurar la consulta antes de ejecutarla
La ejecución se activa automáticamente cuando se necesitan valores reales:
Activadores de ejecución
Activadores automáticos
Ejemplos:
|Activador
|Ejemplo
|Descripción
print() /
repr()
print(ds)
|Mostrar resultados
len()
len(ds)
|Obtener el número de filas
.columns
ds.columns
|Obtener nombres de columnas
.dtypes
ds.dtypes
|Obtener tipos de columna
.shape
ds.shape
|Obtener dimensiones
.index
ds.index
|Obtener el índice de filas
.values
ds.values
|Obtener un array de NumPy
|Iteration
for row in ds
|Iterar sobre las filas
to_df()
ds.to_df()
|Convertir a un DataFrame de pandas
to_pandas()
ds.to_pandas()
|Alias de to_df
to_dict()
ds.to_dict()
|Convertir a un diccionario
to_numpy()
ds.to_numpy()
|Convertir a un array
.equals()
ds.equals(other)
|Comparar DataStores
# All these trigger execution
print(ds) # Display
len(ds) # 1000
ds.columns # Index(['name', 'age', 'city'])
ds.shape # (1000, 3)
list(ds) # List of values
ds.to_df() # pandas DataFrame
Operaciones que se mantienen en diferido
Ejemplos:
|Operación
|Devuelve
|Descripción
filter()
|DataStore
|Añade la cláusula WHERE
select()
|DataStore
|Añade la selección de columnas
sort()
|DataStore
|Añade ORDER BY
groupby()
|LazyGroupBy
|Prepara GROUP BY
join()
|DataStore
|Añade JOIN
ds['col']
|ColumnExpr
|Referencia de columna
ds[['col1', 'col2']]
|DataStore
|Selección de columnas
# These do NOT trigger execution - they stay lazy
result = ds.filter(ds['age'] > 25) # Returns DataStore
result = ds.select('name', 'age') # Returns DataStore
result = ds['name'] # Returns ColumnExpr
result = ds.groupby('city') # Returns LazyGroupBy
Las operaciones de DataStore siguen un modelo de ejecución en tres fases:
Ejecución en tres fases
Se acumulan las operaciones que pueden expresarse en SQL:
Fase 1: Construcción de consultas SQL (diferida)
result = (ds
.filter(ds['status'] == 'active') # WHERE
.select('user_id', 'amount') # SELECT
.groupby('user_id') # GROUP BY
.agg({'amount': 'sum'}) # SUM()
.sort('sum', ascending=False) # ORDER BY
.limit(10) # LIMIT
)
# All compiled into one SQL query
Cuando se produce el evento desencadenante, se ejecuta el SQL acumulado:
Fase 2: Momento de ejecución
# Execution triggered here
df = result.to_df()
# The single optimized SQL query runs now
Si encadenas operaciones exclusivas de pandas después de la ejecución:
Fase 3: Operaciones con DataFrame (si las hay)
# Mixed operations
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 100) # Phase 1: SQL
.to_df() # Phase 2: Execute
.pivot_table(...) # Phase 3: pandas
)
Usa
Ver planes de ejecución
explain() para ver qué se va a ejecutar:
Query
ds = pd.read_csv("sales.csv")
query = (ds
.filter(ds['amount'] > 1000)
.groupby('region')
.agg({'amount': ['sum', 'mean']})
)
# View execution plan
query.explain()
Usa
Response
Pipeline:
1. Source: file('sales.csv', 'CSVWithNames')
2. Filter: amount > 1000
3. GroupBy: region
4. Aggregate: sum(amount), avg(amount)
Generated SQL:
SELECT region, SUM(amount) AS sum, AVG(amount) AS mean
FROM file('sales.csv', 'CSVWithNames')
WHERE amount > 1000
GROUP BY region
verbose=True para ver más detalles:
Consulte Depuración: explain() para obtener la documentación completa.
query.explain(verbose=True)
DataStore almacena en caché los resultados de la ejecución para evitar consultas repetidas.
Almacenamiento en caché
Cómo funciona la caché
from pathlib import Path
Path("data.csv").write_text("""\
name,age,city,salary,department
Alice,25,NYC,55000,Engineering
Bob,30,LA,65000,Product
Charlie,35,NYC,80000,Engineering
Diana,28,SF,70000,Design
Eve,42,NYC,95000,Product
""")
ds = pd.read_csv("data.csv")
result = ds.filter(ds['age'] > 25)
# First access - executes query
print(result.shape) # Executes and caches
# Second access - uses cache
print(result.columns) # Uses cached result
# Third access - uses cache
df = result.to_df() # Uses cached result
La caché se invalida cuando las operaciones modifican el DataStore:
Invalidación de caché
result = ds.filter(ds['age'] > 25)
print(result.shape) # Executes, caches
# New operation invalidates cache
result2 = result.filter(result['city'] == 'NYC')
print(result2.shape) # Re-executes (different query)
Control manual de caché
# Clear cache
ds.clear_cache()
# Disable caching
from chdb.datastore.config import config
config.set_cache_enabled(False)
DataStore gestiona inteligentemente las operaciones que combinan SQL y Pandas:
Combinación de SQL y operaciones de Pandas
Estas se compilan a SQL:
Operaciones compatibles con SQL
filter(),
where()
select()
groupby(),
agg()
sort(),
orderby()
limit(),
offset()
join(),
union()
distinct()
- Operaciones con columnas (matemáticas, comparaciones y métodos de cadena)
Estas activan la ejecución y usan pandas:
Operaciones solo de Pandas
apply()con funciones personalizadas
pivot_table()con agregaciones complejas
stack(),
unstack()
- Operaciones sobre DataFrames ya ejecutados
Canalizaciones híbridas
# SQL phase
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 100) # SQL
.groupby('category') # SQL
.agg({'amount': 'sum'}) # SQL
)
# Execution + pandas phase
result = (result
.to_df() # Execute SQL
.pivot_table(...) # pandas operation
)
DataStore puede ejecutar operaciones con distintos motores:
Selección del motor de ejecución
Modo automático (predeterminado)
from chdb.datastore.config import config
config.set_execution_engine('auto') # Default
# Automatically selects best engine per operation
Forzar el uso del motor chDB
config.set_execution_engine('chdb')
# All operations use ClickHouse SQL
Forzar el motor de pandas
Consulta Configuración: Motor de ejecución para más detalles.
config.set_execution_engine('pandas')
# All operations use pandas
Impacto en el rendimiento
Bueno: Filtra pronto
# Good: Filter in SQL, then aggregate
result = (ds
.filter(ds['date'] >= '2024-01-01') # Reduces data early
.groupby('category')
.agg({'amount': 'sum'})
)
Malo: filtrar al final
# Bad: Aggregate all, then filter
result = (ds
.groupby('category')
.agg({'amount': 'sum'})
.to_df()
.query('sum > 1000') # Pandas filter after aggregation
)
Bien: Selecciona las columnas desde el principio
# Good: Select columns in SQL
result = (ds
.select('user_id', 'amount', 'date')
.filter(ds['date'] >= '2024-01-01')
.groupby('user_id')
.agg({'amount': 'sum'})
)
Bien: deja que SQL haga el trabajo
# Good: Complex aggregation in SQL
result = (ds
.groupby('category')
.agg({
'amount': ['sum', 'mean', 'count'],
'quantity': 'sum'
})
.sort('sum', ascending=False)
.limit(10)
)
# One SQL query does everything
# Bad: Multiple separate queries
sums = ds.groupby('category')['amount'].sum().to_df()
means = ds.groupby('category')['amount'].mean().to_df()
# Two queries instead of one
Resumen de buenas prácticas
- Encadena las operaciones antes de ejecutar - Construye la consulta completa y ejecútala una sola vez
- Filtra cuanto antes - Reduce los datos en el origen
- Selecciona solo las columnas necesarias - La poda de columnas mejora el rendimiento
- Usa
explain()para entender la ejecución - Depura antes de ejecutar
- Deja que SQL se encargue de las agregaciones - ClickHouse está optimizado para ello
- Ten en cuenta qué desencadena la ejecución - Evita ejecutar antes de tiempo por accidente
- Usa la caché con criterio - Entiende cuándo se invalida la caché