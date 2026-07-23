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DataStore compila las operaciones al estilo de pandas en SQL optimizado. Esta guía ayuda a los usuarios de pandas a entender el SQL que hay detrás de sus operaciones.

Ver el SQL generado

Query
Response

Correspondencia de operaciones básicas

Filtrado (WHERE)

Selección (SELECT)

Ordenar (ORDER BY)

GroupBy y agregación

GroupBy básico

Funciones de agregación

Agregaciones múltiples

Cláusula HAVING

Joins

Ejemplo de join

Operaciones con cadenas

Operaciones de fecha y hora

Operaciones aritméticas

Tratamiento de NULL

Ejemplo completo

Código en pandas

SQL equivalente

Código de DataStore

Resumen de palabras clave de SQL

Consejos para usuarios de pandas

1. Piensa en operaciones SQL

Al escribir código con DataStore, piensa en qué consulta SQL te gustaría usar:

2. Aprende con to_sql()

3. Aprovecha las capacidades de SQL

DataStore te ofrece la potencia de SQL con la sintaxis de pandas:
Última modificación el 23 de julio de 2026