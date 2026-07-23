Descripción general
|Modo
|valor de
compat_mode
|Descripción
|Pandas (predeterminado)
"pandas"
|Compatibilidad total con el comportamiento de pandas. Se conserva el orden de las filas, así como MultiIndex, set_index, las correcciones de dtype, los criterios de desempate en ordenaciones estables y las envolturas
-If/
isNaN.
|Performance
"performance"
|Ejecución centrada en SQL. Se elimina toda la sobrecarga de compatibilidad con pandas. Máximo rendimiento, pero los resultados pueden diferir estructuralmente de los de pandas.
Qué desactiva modo de rendimiento
|Sobrecarga
|Comportamiento del modo Pandas
|Comportamiento de modo de rendimiento
|Conservación del orden de las filas
|inyección de
_row_id,
rowNumberInAllBlocks(), subconsultas
__orig_row_num__
|Desactivado — el orden de las filas no está garantizado
|Desempate en ordenación estable
|se añade
rowNumberInAllBlocks() ASC a ORDER BY
|Desactivado — los empates pueden quedar en un orden arbitrario
|Parquet preserve_order
input_format_parquet_preserve_order=1
|Desactivado — se permite la lectura paralela de Parquet
|ORDER BY automático en GroupBy
|se añade
ORDER BY group_key (valor predeterminado de pandas
sort=True)
|Desactivado — los grupos se devuelven en un orden arbitrario
|WHERE dropna en GroupBy
|se añade
WHERE key IS NOT NULL (valor predeterminado de pandas
dropna=True)
|Desactivado — se incluyen los grupos NULL
|set_index en GroupBy
|las claves de grupo se establecen como índice
|Desactivado — las claves de grupo se mantienen como columnas
|columnas MultiIndex
agg({'col': ['sum','mean']}) devuelve columnas MultiIndex
|Desactivado — nombres de columnas planos (
col_sum,
col_mean)
|envoltorios
-If/
isNaN
sumIf(col, NOT isNaN(col)) para skipna
|Desactivado —
sum(col) simple (ClickHouse omite NULL de forma nativa)
toInt64 en count
toInt64(count()) para ajustarse a pandas int64
|Desactivado — se devuelve el dtype SQL nativo
fillna(0) para sumas con todos los valores NaN
|la suma de valores todos NaN devuelve 0 (comportamiento de pandas)
|Desactivado — devuelve NULL
|Correcciones de Dtype
abs() unsigned→signed, etc.
|Desactivado — dtypes SQL nativos
|Conservación del índice
|restaura el índice original después de ejecutar SQL
|Desactivado
first()/
last()
argMin/argMax(col, rowNumberInAllBlocks())
any(col) /
anyLast(col) — más rápido, pero no determinista
|aggregation en una sola consulta SQL
|ColumnExpr groupby materializa un DataFrame intermedio
|Inyecta
LazyGroupByAgg en la cadena de operaciones diferidas — una sola consulta SQL
Activar modo de rendimiento
Uso del objeto de configuración
from chdb.datastore.config import config
# Enable performance mode
config.use_performance_mode()
# Back to pandas compatibility
config.use_pandas_compat()
# Check current mode
print(config.compat_mode) # 'pandas' or 'performance'
Uso de funciones a nivel de módulo
from chdb.datastore.config import set_compat_mode, CompatMode, is_performance_mode
# Enable performance mode
set_compat_mode(CompatMode.PERFORMANCE)
# Check
print(is_performance_mode()) # True
# Back to default
set_compat_mode(CompatMode.PANDAS)
Uso de importaciones abreviadas
from chdb import use_performance_mode, use_pandas_compat
use_performance_mode()
# ... high-performance operations ...
use_pandas_compat()
Al activar el modo de rendimiento, el motor de ejecución se establece automáticamente en
chdb. No es necesario llamar a
config.use_chdb() por separado.
Usa modo de rendimiento cuando:
Cuándo usar modo de rendimiento
- Procesas grandes conjuntos de datos (cientos de miles o millones de filas)
- Ejecutas cargas de trabajo con mucha agregación (groupby, sum, mean, count)
- El orden de las filas no importa (p. ej., resultados agregados, informes, dashboards)
- Quieres el máximo rendimiento en SQL y una sobrecarga mínima
- Te preocupa el uso de memoria (lectura paralela de Parquet, sin DataFrames intermedios)
- Necesitas el comportamiento exacto de pandas (orden de las filas, MultiIndex, dtypes)
- Dependes de que
first()/
last()devuelvan realmente la primera/última fila
- Usas
shift(),
diff(),
cumsum()que dependen del orden de las filas
- Estás escribiendo pruebas que comparan la salida de DataStore con pandas
Diferencias de comportamiento
En el modo de rendimiento, el orden de las filas no está garantizado en ninguna operación. Esto incluye:
Orden de las filas
- Resultados de filtros
- Resultados de agregación de GroupBy
head()/
tail()sin un
sort_values()explícito
- Agregaciones
first()/
last()
sort_values() explícito:
config.use_performance_mode()
ds = pd.read_csv("data.csv")
# Unordered (fast)
result = ds.groupby("region")["revenue"].sum()
# Ordered (still fast, just adds ORDER BY)
result = ds.groupby("region")["revenue"].sum().sort_values()
Resultados de GroupBy
|Aspecto
|modo Pandas
|modo de rendimiento
|Ubicación de la clave de agrupación
|Índice (con
set_index)
|Columna normal
|Orden de los grupos
|Ordenados por clave (predeterminado)
|Orden arbitrario
|Grupos NULL
|Excluidos (valor predeterminado:
dropna=True)
|Incluidos
|Formato de las columnas
|MultiIndex para múltiples agregaciones
|Nombres simples (
col_func)
first()/
last()
|Determinista (orden de las filas)
|No determinista (
any()/
anyLast())
Agregación
config.use_performance_mode()
# Sum of all-NaN group returns NULL (not 0)
# Count returns native uint64 (not forced int64)
# No -If wrappers: sum() instead of sumIf()
result = ds.groupby("cat")["val"].sum()
En el modo de rendimiento, la agregación
Ejecución con una sola consulta SQL
groupby de
ColumnExpr (p. ej.,
ds[condition].groupby('col')['val'].sum()) se ejecuta como una única consulta SQL en lugar del proceso de dos pasos utilizado en el modo pandas:
Esto elimina la materialización intermedia del DataFrame y puede reducir significativamente el uso de memoria y el tiempo de ejecución.
config.use_performance_mode()
# Pandas mode: two SQL queries (filter → materialize → groupby)
# Performance mode: one SQL query (WHERE + GROUP BY in same query)
result = ds[ds["rating"] > 3.5].groupby("category")["revenue"].sum()
# Generated SQL (single query):
# SELECT category, sum(revenue) FROM data WHERE rating > 3.5 GROUP BY category
El modo de rendimiento (
Comparación con el motor de ejecución
compat_mode) y el motor de ejecución (
execution_engine) son ejes de configuración independientes:
Establecer
|Configuración
|Controla
|Valores
execution_engine
|Qué motor ejecuta el cálculo
auto,
chdb,
pandas
compat_mode
|Si se ajusta la salida para la compatibilidad con pandas
pandas,
performance
compat_mode='performance' configura automáticamente
execution_engine='chdb', ya que el modo de rendimiento está diseñado para la ejecución de SQL.
from chdb.datastore.config import config
# These are independent
config.use_chdb() # Force chDB engine, keep pandas compat
config.use_performance_mode() # Force chDB + remove pandas overhead
Al escribir pruebas para modo de rendimiento, los resultados pueden diferir de los de pandas en el orden de las filas y en el formato estructural. Utiliza estas estrategias:
Pruebas con modo de rendimiento
Ordenar y comparar (agregaciones, filtros)
# Sort both sides by the same columns before comparing
ds_result = ds.groupby("cat")["val"].sum()
pd_result = pd_df.groupby("cat")["val"].sum()
ds_sorted = ds_result.sort_index()
pd_sorted = pd_result.sort_index()
np.testing.assert_array_equal(ds_sorted.values, pd_sorted.values)
Comprobación del rango de valores (primero/último)
# first() with any() returns an arbitrary element from the group
result = ds.groupby("cat")["val"].first()
for group_key in groups:
assert result.loc[group_key] in group_values[group_key]
Esquema y conteo (LIMIT sin ORDER BY)
# head() without sort_values: row set is non-deterministic
result = ds.head(5)
assert len(result) == 5
assert set(result.columns) == expected_columns
Buenas prácticas
1. Actívalo al principio de tu script
from chdb.datastore.config import config
config.use_performance_mode()
# All subsequent operations benefit
ds = pd.read_parquet("data.parquet")
result = ds[ds["amount"] > 100].groupby("region")["amount"].sum()
2. Añada una ordenación explícita cuando el orden sea importante
# For display or downstream processing that expects order
result = (ds
.groupby("region")["revenue"].sum()
.sort_values(ascending=False)
)
3. Úselo para cargas de trabajo por lotes/ETL
config.use_performance_mode()
# ETL pipeline — order doesn't matter, throughput does
summary = (ds
.filter(ds["date"] >= "2024-01-01")
.groupby(["region", "product"])
.agg({"revenue": "sum", "quantity": "sum", "rating": "mean"})
)
summary.to_df().to_parquet("summary.parquet")
4. Cambiar entre modos en una sesión
# Performance mode for heavy computation
config.use_performance_mode()
aggregated = ds.groupby("cat")["val"].sum()
# Back to pandas mode for exact-match comparison
config.use_pandas_compat()
detailed = ds[ds["val"] > 100].head(10)
- Motor de ejecución — Selección del motor (auto/chdb/pandas)
- Guía de rendimiento — Consejos generales de optimización
- Diferencias clave con pandas — Diferencias de comportamiento