Modo de rendimiento centrado en SQL que desactiva la sobrecarga de compatibilidad con pandas para maximizar el rendimiento

DataStore tiene dos modos de compatibilidad que determinan si la salida se formatea para mantener la compatibilidad con pandas o se optimiza para el rendimiento de Raw SQL.

​ Descripción general

Modo valor de compat_mode Descripción Pandas (predeterminado) "pandas" Compatibilidad total con el comportamiento de pandas. Se conserva el orden de las filas, así como MultiIndex, set_index, las correcciones de dtype, los criterios de desempate en ordenaciones estables y las envolturas -If / isNaN . Performance "performance" Ejecución centrada en SQL. Se elimina toda la sobrecarga de compatibilidad con pandas. Máximo rendimiento, pero los resultados pueden diferir estructuralmente de los de pandas.

​ Qué desactiva modo de rendimiento

Sobrecarga Comportamiento del modo Pandas Comportamiento de modo de rendimiento Conservación del orden de las filas inyección de _row_id , rowNumberInAllBlocks() , subconsultas __orig_row_num__ Desactivado — el orden de las filas no está garantizado Desempate en ordenación estable se añade rowNumberInAllBlocks() ASC a ORDER BY Desactivado — los empates pueden quedar en un orden arbitrario Parquet preserve_order input_format_parquet_preserve_order=1 Desactivado — se permite la lectura paralela de Parquet ORDER BY automático en GroupBy se añade ORDER BY group_key (valor predeterminado de pandas sort=True ) Desactivado — los grupos se devuelven en un orden arbitrario WHERE dropna en GroupBy se añade WHERE key IS NOT NULL (valor predeterminado de pandas dropna=True ) Desactivado — se incluyen los grupos NULL set_index en GroupBy las claves de grupo se establecen como índice Desactivado — las claves de grupo se mantienen como columnas columnas MultiIndex agg({'col': ['sum','mean']}) devuelve columnas MultiIndex Desactivado — nombres de columnas planos ( col_sum , col_mean ) envoltorios -If / isNaN sumIf(col, NOT isNaN(col)) para skipna Desactivado — sum(col) simple (ClickHouse omite NULL de forma nativa) toInt64 en count toInt64(count()) para ajustarse a pandas int64 Desactivado — se devuelve el dtype SQL nativo fillna(0) para sumas con todos los valores NaN la suma de valores todos NaN devuelve 0 (comportamiento de pandas) Desactivado — devuelve NULL Correcciones de Dtype abs() unsigned→signed, etc. Desactivado — dtypes SQL nativos Conservación del índice restaura el índice original después de ejecutar SQL Desactivado first() / last() argMin/argMax(col, rowNumberInAllBlocks()) any(col) / anyLast(col) — más rápido, pero no determinista aggregation en una sola consulta SQL ColumnExpr groupby materializa un DataFrame intermedio Inyecta LazyGroupByAgg en la cadena de operaciones diferidas — una sola consulta SQL

​ Activar modo de rendimiento

​ Uso del objeto de configuración

from chdb.datastore.config import config # Enable performance mode config.use_performance_mode() # Back to pandas compatibility config.use_pandas_compat() # Check current mode print (config.compat_mode) # 'pandas' or 'performance'

​ Uso de funciones a nivel de módulo

from chdb.datastore.config import set_compat_mode, CompatMode, is_performance_mode # Enable performance mode set_compat_mode(CompatMode. PERFORMANCE ) # Check print (is_performance_mode()) # True # Back to default set_compat_mode(CompatMode. PANDAS )

​ Uso de importaciones abreviadas

from chdb import use_performance_mode, use_pandas_compat use_performance_mode() # ... high-performance operations ... use_pandas_compat()

Al activar el modo de rendimiento, el motor de ejecución se establece automáticamente en chdb . No es necesario llamar a config.use_chdb() por separado.

​ Cuándo usar modo de rendimiento

Usa modo de rendimiento cuando:

Procesas grandes conjuntos de datos (cientos de miles o millones de filas)

Ejecutas cargas de trabajo con mucha agregación (groupby, sum, mean, count)

El orden de las filas no importa (p. ej., resultados agregados, informes, dashboards)

Quieres el máximo rendimiento en SQL y una sobrecarga mínima

Te preocupa el uso de memoria (lectura paralela de Parquet, sin DataFrames intermedios)

Mantente en modo pandas cuando:

Necesitas el comportamiento exacto de pandas (orden de las filas, MultiIndex, dtypes)

Dependes de que first() / last() devuelvan realmente la primera/última fila

/ devuelvan realmente la primera/última fila Usas shift() , diff() , cumsum() que dependen del orden de las filas

, , que dependen del orden de las filas Estás escribiendo pruebas que comparan la salida de DataStore con pandas

​ Diferencias de comportamiento

​ Orden de las filas

En el modo de rendimiento, el orden de las filas no está garantizado en ninguna operación. Esto incluye:

Resultados de filtros

Resultados de agregación de GroupBy

head() / tail() sin un sort_values() explícito

/ sin un explícito Agregaciones first() / last()

Si necesitas resultados ordenados, añade un sort_values() explícito:

config.use_performance_mode() ds = pd.read_csv( "data.csv" ) # Unordered (fast) result = ds.groupby( "region" )[ "revenue" ].sum() # Ordered (still fast, just adds ORDER BY) result = ds.groupby( "region" )[ "revenue" ].sum().sort_values()

​ Resultados de GroupBy

Aspecto modo Pandas modo de rendimiento Ubicación de la clave de agrupación Índice (con set_index ) Columna normal Orden de los grupos Ordenados por clave (predeterminado) Orden arbitrario Grupos NULL Excluidos (valor predeterminado: dropna=True ) Incluidos Formato de las columnas MultiIndex para múltiples agregaciones Nombres simples ( col_func ) first() / last() Determinista (orden de las filas) No determinista ( any() / anyLast() )

config.use_performance_mode() # Sum of all-NaN group returns NULL (not 0) # Count returns native uint64 (not forced int64) # No -If wrappers: sum() instead of sumIf() result = ds.groupby( "cat" )[ "val" ].sum()

​ Ejecución con una sola consulta SQL

En el modo de rendimiento, la agregación groupby de ColumnExpr (p. ej., ds[condition].groupby('col')['val'].sum() ) se ejecuta como una única consulta SQL en lugar del proceso de dos pasos utilizado en el modo pandas:

config.use_performance_mode() # Pandas mode: two SQL queries (filter → materialize → groupby) # Performance mode: one SQL query (WHERE + GROUP BY in same query) result = ds[ds[ "rating" ] > 3.5 ].groupby( "category" )[ "revenue" ].sum() # Generated SQL (single query): # SELECT category, sum(revenue) FROM data WHERE rating > 3.5 GROUP BY category

Esto elimina la materialización intermedia del DataFrame y puede reducir significativamente el uso de memoria y el tiempo de ejecución.

​ Comparación con el motor de ejecución

El modo de rendimiento ( compat_mode ) y el motor de ejecución ( execution_engine ) son ejes de configuración independientes:

Configuración Controla Valores execution_engine Qué motor ejecuta el cálculo auto , chdb , pandas compat_mode Si se ajusta la salida para la compatibilidad con pandas pandas , performance

Establecer compat_mode='performance' configura automáticamente execution_engine='chdb' , ya que el modo de rendimiento está diseñado para la ejecución de SQL.

from chdb.datastore.config import config # These are independent config.use_chdb() # Force chDB engine, keep pandas compat config.use_performance_mode() # Force chDB + remove pandas overhead

​ Pruebas con modo de rendimiento

Al escribir pruebas para modo de rendimiento, los resultados pueden diferir de los de pandas en el orden de las filas y en el formato estructural. Utiliza estas estrategias:

​ Ordenar y comparar (agregaciones, filtros)

# Sort both sides by the same columns before comparing ds_result = ds.groupby( "cat" )[ "val" ].sum() pd_result = pd_df.groupby( "cat" )[ "val" ].sum() ds_sorted = ds_result.sort_index() pd_sorted = pd_result.sort_index() np.testing.assert_array_equal(ds_sorted.values, pd_sorted.values)

​ Comprobación del rango de valores (primero/último)

# first() with any() returns an arbitrary element from the group result = ds.groupby( "cat" )[ "val" ].first() for group_key in groups: assert result.loc[group_key] in group_values[group_key]

​ Esquema y conteo (LIMIT sin ORDER BY)

# head() without sort_values: row set is non-deterministic result = ds.head( 5 ) assert len (result) == 5 assert set (result.columns) == expected_columns

​ Buenas prácticas

​ 1. Actívalo al principio de tu script

from chdb.datastore.config import config config.use_performance_mode() # All subsequent operations benefit ds = pd.read_parquet( "data.parquet" ) result = ds[ds[ "amount" ] > 100 ].groupby( "region" )[ "amount" ].sum()

​ 2. Añada una ordenación explícita cuando el orden sea importante

# For display or downstream processing that expects order result = (ds .groupby( "region" )[ "revenue" ].sum() .sort_values( ascending = False ) )

​ 3. Úselo para cargas de trabajo por lotes/ETL

config.use_performance_mode() # ETL pipeline — order doesn't matter, throughput does summary = (ds .filter(ds[ "date" ] >= "2024-01-01" ) .groupby([ "region" , "product" ]) .agg({ "revenue" : "sum" , "quantity" : "sum" , "rating" : "mean" }) ) summary.to_df().to_parquet( "summary.parquet" )

​ 4. Cambiar entre modos en una sesión

# Performance mode for heavy computation config.use_performance_mode() aggregated = ds.groupby( "cat" )[ "val" ].sum() # Back to pandas mode for exact-match comparison config.use_pandas_compat() detailed = ds[ds[ "val" ] > 100 ].head( 10 )