exponentialmovingaverage

Π‘alculates the exponential moving average of values for the determined time.

Syntax

exponentialMovingAverage ( x ) ( value , timestamp )



Each value corresponds to the determinate timestamp . The half-life x is the time lag at which the exponential weights decay by one-half. The function returns a weighted average: the older the time point, the less weight the corresponding value is considered to be.

Arguments

value β€” Value. Integer, Float or Decimal.

timestamp β€" Timestamp. Integer, Float or Decimal.

Parameters

x β€” Half-life period. Integer, Float or Decimal.

Returned values

Returnes an exponentially smoothed moving average of the values for the past x time at the latest point of time.

Type: Float64.

Examples

Input table:

β”Œβ”€β”€temperature─┬─timestamp──┐

β”‚ 95 β”‚ 1 β”‚

β”‚ 95 β”‚ 2 β”‚

β”‚ 95 β”‚ 3 β”‚

β”‚ 96 β”‚ 4 β”‚

β”‚ 96 β”‚ 5 β”‚

β”‚ 96 β”‚ 6 β”‚

β”‚ 96 β”‚ 7 β”‚

β”‚ 97 β”‚ 8 β”‚

β”‚ 97 β”‚ 9 β”‚

β”‚ 97 β”‚ 10 β”‚

β”‚ 97 β”‚ 11 β”‚

β”‚ 98 β”‚ 12 β”‚

β”‚ 98 β”‚ 13 β”‚

β”‚ 98 β”‚ 14 β”‚

β”‚ 98 β”‚ 15 β”‚

β”‚ 99 β”‚ 16 β”‚

β”‚ 99 β”‚ 17 β”‚

β”‚ 99 β”‚ 18 β”‚

β”‚ 100 β”‚ 19 β”‚

β”‚ 100 β”‚ 20 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Query:

SELECT exponentialMovingAverage ( 5 ) ( temperature , timestamp ) ;



Result:

β”Œβ”€β”€exponentialMovingAverage(5)(temperature, timestamp)──┐

β”‚ 92.25779635374204 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Query:

SELECT

value ,

time ,

round ( exp_smooth , 3 ) ,

bar ( exp_smooth , 0 , 1 , 50 ) AS bar

FROM

(

SELECT

( number = 0 ) OR ( number >= 25 ) AS value ,

number AS time ,

exponentialMovingAverage ( 10 ) ( value , time ) OVER ( Rows BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW ) AS exp_smooth

FROM numbers ( 50 )

)



Result: