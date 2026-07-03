بوابة الشركاءاستخدم بوابة الشركاء لتسجيل التكامل والوصول إلى موارد الشركاء. وتوضّح الأدلة أدناه كيفية بناء الموصّل واختباره وتوثيقه.
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الأدلة
بعد إنشاء نموذج أولي واختباره، أضف صفحة التكامل الخاصة بك ضمن
|الدليل
|ما الذي يغطيه
|إنشاء التكاملات
|مسارات إدخال البيانات واستهلاكها، وبروتوكولات النقل، والعملاء، واصطلاحات user-agent
|اختبار التكامل الخاص بك
|أنماط النشر، ومجموعات البيانات، وتغطية الأنواع، وما يجب الإبلاغ عنه قبل المراجعة
|توثيق التكامل الخاص بك
|أقسام التوثيق المطلوبة، وقواعد الأسلوب، وقالب Pull Request لصفحة منتجك
/docs/integrations/<category>/<your-integration>/ وافتح Pull Request على مستودع
clickhouse-docs.