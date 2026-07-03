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تفيدك هذه الأدلة إذا كنت تطوّر منتجًا يتكامل مع ClickHouse. وهي تغطي واجهة التكامل، وكيفية التحقق من صحة الموصّل، وكيفية نشر الوثائق على هذا الموقع.
بوابة الشركاءاستخدم بوابة الشركاء لتسجيل التكامل والوصول إلى موارد الشركاء. وتوضّح الأدلة أدناه كيفية بناء الموصّل واختباره وتوثيقه.

الأدلة

اقرأها بهذا الترتيب: بعد إنشاء نموذج أولي واختباره، أضف صفحة التكامل الخاصة بك ضمن /docs/integrations/<category>/<your-integration>/ وافتح Pull Request على مستودع clickhouse-docs.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦