تفيدك هذه الأدلة إذا كنت تطوّر منتجًا يتكامل مع ClickHouse. وهي تغطي واجهة التكامل، وكيفية التحقق من صحة الموصّل، وكيفية نشر الوثائق على هذا الموقع.

بوابة الشركاء استخدم بوابة الشركاء لتسجيل التكامل والوصول إلى موارد الشركاء. وتوضّح الأدلة أدناه كيفية بناء الموصّل واختباره وتوثيقه.

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الدليل ما الذي يغطيه إنشاء التكاملات مسارات إدخال البيانات واستهلاكها، وبروتوكولات النقل، والعملاء، واصطلاحات user-agent اختبار التكامل الخاص بك أنماط النشر، ومجموعات البيانات، وتغطية الأنواع، وما يجب الإبلاغ عنه قبل المراجعة توثيق التكامل الخاص بك أقسام التوثيق المطلوبة، وقواعد الأسلوب، وقالب Pull Request لصفحة منتجك