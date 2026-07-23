لبناء ClickHouse يدويًا، اتبع الإرشادات الخاصة بـ Linux أو macOS. يمكنك بناء الحزم وتثبيتها، أو استخدام البرامج من دون تثبيت الحزم.
البناء من المصدر
ستحتاج إلى إنشاء مجلدات البيانات والبيانات الوصفية يدويًا، ثم تنفيذ
Client: <build_directory>/programs/clickhouse-client
Server: <build_directory>/programs/clickhouse-server
chown عليها للمستخدم المطلوب. ويمكن تغيير مساراتها في تهيئة server (src/programs/server/config.xml)، وهي افتراضيًا:
في Gentoo، يمكنك ببساطة استخدام
/var/lib/clickhouse/data/default/
/var/lib/clickhouse/metadata/default/
emerge clickhouse لتثبيت ClickHouse من المصدر.
تُنتج البنية التحتية للتكامل المستمر (CI) في ClickHouse بنيات متخصصة لكل commit في مستودع ClickHouse، مثل البنيات المزوّدة بأدوات التحري، ونُسخ (Debug) غير المحسّنة، والبنيات المصرَّفة تصالبيًا، وغيرها. ومع أن هذه النُسخ تكون مفيدة عادةً أثناء التطوير فقط، فقد تكون في بعض الحالات مهمة لك أيضًا.
تثبيت ملف تنفيذي مُنشأ بواسطة CI
على سبيل المثال، لتنزيل ملف تنفيذي بمعمارية aarch64 لإصدار ClickHouse v23.4، اتبع الخطوات التالية:
نظرًا إلى أن CI الخاص بـ ClickHouse يتطور بمرور الوقت، فقد تختلف الخطوات الدقيقة لتنزيل البنيات المُنشأة بواسطة CI. كذلك، قد يحذف CI ملفات البناء الناتجة القديمة، مما يجعلها غير متاحة للتنزيل.
- اعثر على طلب السحب في GitHub الخاص بالإصدار v23.4: طلب السحب الخاص بالإصدار للفرع 23.4
- انقر على “Commits”، ثم انقر على commit مشابه لـ “Update autogenerated version to 23.4.2.1 and contributors” للإصدار الذي تريد تثبيته.
- انقر على علامة الصح الخضراء / النقطة الصفراء / علامة × الحمراء لفتح قائمة فحوصات CI.
- انقر على “Details” بجوار “Builds” في القائمة؛ ستُفتح صفحة تقرير بناء CI.
- اعثر على الصفوف التي فيها compiler = “clang-*-aarch64” — توجد عدة صفوف.
- نزّل الملفات الناتجة لهذه البنيات.