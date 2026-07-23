إرشادات لبناء ClickHouse من المصدر أو تثبيت ملف تنفيذي مُنشأ بواسطة CI

​ البناء من المصدر

لبناء ClickHouse يدويًا، اتبع الإرشادات الخاصة بـ Linux أو macOS

يمكنك بناء الحزم وتثبيتها، أو استخدام البرامج من دون تثبيت الحزم.

Client: < build_directory > /programs/clickhouse-client Server: < build_directory > /programs/clickhouse-server

ستحتاج إلى إنشاء مجلدات البيانات والبيانات الوصفية يدويًا، ثم تنفيذ chown عليها للمستخدم المطلوب. ويمكن تغيير مساراتها في تهيئة server ‏(src/programs/server/config.xml)، وهي افتراضيًا:

/var/lib/clickhouse/data/default/ /var/lib/clickhouse/metadata/default/

في Gentoo، يمكنك ببساطة استخدام emerge clickhouse لتثبيت ClickHouse من المصدر.

​ تثبيت ملف تنفيذي مُنشأ بواسطة CI

تُنتج البنية التحتية للتكامل المستمر (CI) في ClickHouse بنيات متخصصة لكل commit في مستودع ClickHouse ، مثل البنيات المزوّدة بأدوات التحري ، ونُسخ (Debug) غير المحسّنة، والبنيات المصرَّفة تصالبيًا، وغيرها. ومع أن هذه النُسخ تكون مفيدة عادةً أثناء التطوير فقط، فقد تكون في بعض الحالات مهمة لك أيضًا.

نظرًا إلى أن CI الخاص بـ ClickHouse يتطور بمرور الوقت، فقد تختلف الخطوات الدقيقة لتنزيل البنيات المُنشأة بواسطة CI. كذلك، قد يحذف CI ملفات البناء الناتجة القديمة، مما يجعلها غير متاحة للتنزيل.

على سبيل المثال، لتنزيل ملف تنفيذي بمعمارية aarch64 لإصدار ClickHouse v23.4، اتبع الخطوات التالية: