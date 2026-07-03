تُبسّط ميزة اكتشاف العنقود في ClickHouse تهيئة العنقود، إذ تتيح للعُقد اكتشاف نفسها وتسجيلها تلقائيًا من دون الحاجة إلى تعريفها صراحةً في ملفات التكوين. ويكون ذلك مفيدًا بشكل خاص عندما يصبح التعريف اليدوي لكل عقدة أمرًا مرهقًا.
نظرة عامة
تُعد اكتشاف العنقود ميزة تجريبية، وقد تتغير أو تُزال في الإصدارات القادمة. لتمكينها، أدرِج الإعداد
allow_experimental_cluster_discovery في ملف التكوين لديك:
<clickhouse>
<!-- ... -->
<allow_experimental_cluster_discovery>1</allow_experimental_cluster_discovery>
<!-- ... -->
</clickhouse>
تهيئة الخوادم البعيدة
تقليديًا، في ClickHouse، كان لا بد من تحديد كل جزء وكل نسخة متماثلة في العنقود يدويًا ضمن التهيئة:
التهيئة اليدوية التقليدية
<remote_servers>
<cluster_name>
<shard>
<replica>
<host>node1</host>
<port>9000</port>
</replica>
<replica>
<host>node2</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
<shard>
<replica>
<host>node3</host>
<port>9000</port>
</replica>
<replica>
<host>node4</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
</cluster_name>
</remote_servers>
مع اكتشاف العنقود، بدلًا من تعريف كل عقدة صراحةً، يكفي تحديد مسار في ZooKeeper. وستُكتشف تلقائيًا جميع العقد التي تُسجَّل تحت هذا المسار في ZooKeeper وتُضاف إلى العنقود.
استخدام اكتشاف العنقود
إذا أردت تحديد رقم الجزء لعقدة معيّنة، يمكنك تضمين الوسم
<remote_servers>
<cluster_name>
<discovery>
<path>/clickhouse/discovery/cluster_name</path>
<!-- # Optional configuration parameters: -->
<!-- ## Authentication credentials to access all other nodes in cluster: -->
<!-- <user>user1</user> -->
<!-- <password>pass123</password> -->
<!-- ### Alternatively to password, interserver secret may be used: -->
<!-- <secret>secret123</secret> -->
<!-- ## Shard for current node (see below): -->
<!-- <shard>1</shard> -->
<!-- ## Observer mode (see below): -->
<!-- <observer/> -->
</discovery>
</cluster_name>
</remote_servers>
<shard> ضمن القسم
<discovery>:
بالنسبة إلى
node1 و
node2:
بالنسبة إلى
<discovery>
<path>/clickhouse/discovery/cluster_name</path>
<shard>1</shard>
</discovery>
node3 و
node4:
<discovery>
<path>/clickhouse/discovery/cluster_name</path>
<shard>2</shard>
</discovery>
لن تسجّل العُقد المُعدّة في وضع المراقبة نفسها كنسخ متماثلة. بل ستقتصر على مراقبة النسخ المتماثلة النشطة الأخرى في العنقود واكتشافها من دون المشاركة الفعلية. لتمكين وضع المراقبة، أدرِج الوسم
وضع المراقبة
<observer/> ضمن قسم
<discovery>:
<discovery>
<path>/clickhouse/discovery/cluster_name</path>
<observer/>
</discovery>
قد تحتاج أحيانًا إلى إضافة المضيفين داخل العناقيد وإزالتهم، بل وإضافة العناقيد نفسها وإزالتها أيضًا. يمكنك استخدام العقدة
اكتشاف العناقيد
<multicluster_root_path> مع مسار جذر لعدة عناقيد:
في هذه الحالة، عندما يسجّل مضيف آخر نفسه باستخدام المسار
<remote_servers>
<some_unused_name>
<discovery>
<multicluster_root_path>/clickhouse/discovery</multicluster_root_path>
<observer/>
</discovery>
</some_unused_name>
</remote_servers>
/clickhouse/discovery/some_new_cluster، سيُضاف عنقود باسم
some_new_cluster.
يمكنك استخدام الآليتين معًا في الوقت نفسه، إذ يمكن للمضيف أن يسجّل نفسه في العنقود
my_cluster وأن يكتشف أي عناقيد أخرى:
القيود:
<remote_servers>
<my_cluster>
<discovery>
<path>/clickhouse/discovery/my_cluster</path>
</discovery>
</my_cluster>
<some_unused_name>
<discovery>
<multicluster_root_path>/clickhouse/discovery</multicluster_root_path>
<observer/>
</discovery>
</some_unused_name>
</remote_servers>
- لا يمكنك استخدام كلٍّ من
<path>و
<multicluster_root_path>ضمن الشجرة الفرعية نفسها في
remote_servers.
- لا يمكن استخدام
<multicluster_root_path>إلا مع
<observer/>.
- يُستخدم الجزء الأخير من المسار في Keeper كاسم للعنقود، بينما عند التسجيل يُؤخذ الاسم من وسم XML.
عند إضافة عُقد إلى مسار ZooKeeper المحدد أو إزالتها منه، تُكتشف أو تُستبعد تلقائيًا من العنقود من دون الحاجة إلى تغيير الإعدادات أو إعادة تشغيل الخادم. ومع ذلك، تؤثر هذه التغييرات في إعدادات العنقود فقط، ولا تمس البيانات أو قواعد البيانات والجداول الحالية. انظر إلى المثال التالي لعنقود يتكوّن من 3 عُقد:
حالات الاستخدام والقيود
<remote_servers>
<default>
<discovery>
<path>/clickhouse/discovery/default_cluster</path>
</discovery>
</default>
</remote_servers>
SELECT * EXCEPT (default_database, errors_count, slowdowns_count, estimated_recovery_time, database_shard_name, database_replica_name)
FROM system.clusters WHERE cluster = 'default';
┌─cluster─┬─shard_num─┬─shard_weight─┬─replica_num─┬─host_name────┬─host_address─┬─port─┬─is_local─┬─user─┬─is_active─┐
│ default │ 1 │ 1 │ 1 │ 92d3c04025e8 │ 172.26.0.5 │ 9000 │ 0 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ default │ 1 │ 1 │ 2 │ a6a68731c21b │ 172.26.0.4 │ 9000 │ 1 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ default │ 1 │ 1 │ 3 │ 8e62b9cb17a1 │ 172.26.0.2 │ 9000 │ 0 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┴──────────┴──────┴───────────┘
بعد ذلك، نضيف عقدة جديدة إلى العنقود عبر تشغيل عقدة جديدة تتضمن نفس الإدخال في قسم
CREATE TABLE event_table ON CLUSTER default (event_time DateTime, value String)
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/event_table', '{replica}')
ORDER BY event_time PARTITION BY toYYYYMM(event_time);
INSERT INTO event_table ...
remote_servers ضمن ملف التهيئة:
تشارك العقدة الرابعة في العنقود، لكن الجدول
┌─cluster─┬─shard_num─┬─shard_weight─┬─replica_num─┬─host_name────┬─host_address─┬─port─┬─is_local─┬─user─┬─is_active─┐
│ default │ 1 │ 1 │ 1 │ 92d3c04025e8 │ 172.26.0.5 │ 9000 │ 0 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ default │ 1 │ 1 │ 2 │ a6a68731c21b │ 172.26.0.4 │ 9000 │ 1 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ default │ 1 │ 1 │ 3 │ 8e62b9cb17a1 │ 172.26.0.2 │ 9000 │ 0 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ default │ 1 │ 1 │ 4 │ b0df3669b81f │ 172.26.0.6 │ 9000 │ 0 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┴──────────┴──────┴───────────┘
event_table لا يزال موجودًا فقط على العقد الثلاث الأولى:
إذا كنت بحاجة إلى تكرار الجداول على جميع العقد، فيمكنك استخدام محرك قاعدة البيانات Replicated بدلًا من ميزة اكتشاف العنقود.
SELECT hostname(), database, table FROM clusterAllReplicas(default, system.tables) WHERE table = 'event_table' FORMAT PrettyCompactMonoBlock
┌─hostname()───┬─database─┬─table───────┐
│ a6a68731c21b │ default │ event_table │
│ 92d3c04025e8 │ default │ event_table │
│ 8e62b9cb17a1 │ default │ event_table │
└──────────────┴──────────┴─────────────┘