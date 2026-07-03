النطاقات هي أنواع مخصّصة لغرض محدد تضيف ميزات إضافية إلى الأنواع الأساسية الموجودة، مع إبقاء تنسيق نوع البيانات الأساسي كما هو أثناء النقل وعلى القرص. لا يدعم ClickHouse حاليًا النطاقات المعرّفة من قبل المستخدم.
يمكنك استخدام النطاقات في أي موضع يمكن فيه استخدام النوع الأساسي المقابل، على سبيل المثال:
- إنشاء عمود من نوع نطاق
- قراءة/كتابة القيم من/إلى عمود النطاق
- استخدامه كفهرس إذا كان يمكن استخدام النوع الأساسي كفهرس
- استدعاء الدوال باستخدام قيم عمود النطاق
الميزات الإضافية للنطاقات
- عرض اسم نوع العمود بشكل صريح في
SHOW CREATE TABLE أو
DESCRIBE TABLE
- إدخال من تنسيق سهل الفهم للبشر باستخدام
INSERT INTO domain_table(domain_column) VALUES(...)
- إخراج بتنسيق سهل الفهم للبشر لـ
SELECT domain_column FROM domain_table
- تحميل البيانات من مصدر خارجي بتنسيق سهل الفهم للبشر:
INSERT INTO domain_table FORMAT CSV ...
- لا يمكن تحويل عمود الفهرسة من النوع الأساسي إلى نوع نطاق عبر
ALTER TABLE.
- لا يمكن تحويل القيم النصية ضمنيًا إلى قيم نطاق عند إدراج البيانات من عمود أو جدول آخر.
- لا يضيف النطاق أي قيود على القيم المخزنة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦