الترقيات مع ClickHouse Cloud، لن تضطر أبدًا إلى القلق بشأن تطبيق التصحيحات أو الترقيات. فنحن نطرح ترقيات دورية تتضمن إصلاحات وميزات جديدة وتحسينات في الأداء.

التالي