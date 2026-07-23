أنشئ حسابًا
- تتوفر حسابات مجانية على https://www.postman.com.
أنشئ مساحة عمل
- سمِّ مساحة العمل وحدِّد مستوى الظهور.
إنشاء مجموعة
- أسفل “Explore” في القائمة أعلى اليسار، انقر على “Import”:
- ستظهر نافذة منبثقة:
- أدخل عنوان واجهة برمجة التطبيقات: “https://api.clickhouse.cloud/v1” ثم اضغط على ‘Enter’:
- حدِّد “Postman Collection” بالنقر على زر “Import”:
التعامل مع مواصفة واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud
- ستظهر الآن “مواصفة واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud” ضمن “Collections” (شريط التنقل الأيسر).
- انقر على “مواصفة واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud”. ومن الجزء الأوسط، اختر علامة التبويب ‘Authorization’:
- استخدم القائمة المنسدلة لتحديد “Basic Auth”:
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تلقيتهما عند إعداد مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud:
تفعيل المتغيرات
- تتيح المتغيرات تخزين القيم وإعادة استخدامها في Postman، مما يسهّل اختبار واجهات برمجة التطبيقات.
عيّن معرّف المؤسسة ومعرّف الخدمة
- ضمن “مجموعة”، انقر على علامة التبويب “Variable” في الجزء الأوسط (سيكون عنوان URL الأساسي قد تم تعيينه عبر استيراد واجهة برمجة التطبيقات السابق):
- أسفل
baseURL، انقر على الحقل الفارغ “Add new value”، ثم أدخِل معرّف المؤسسة ومعرّف الخدمة:
اختبر وظائف واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud
اختبر “GET list of available organizations”
- ضمن “OpenAPI spec for ClickHouse Cloud”، وسّع المجلد > V1 > organizations
- انقر على “GET list of available organizations” ثم اضغط الزر الأزرق “Send” على اليمين:
- ينبغي أن تعرض النتائج المُعادة تفاصيل مؤسستك الخاصة بك مع “status”: 200. (إذا تلقيت “status” 400 من دون أي معلومات عن مؤسسة، فهذا يعني أن الإعداد غير صحيح).
اختبار “GET organizational details”
- ضمن المجلد
organizationid، انتقل إلى “GET organizational details”:
- في قائمة الإطار الأوسط ضمن Params، تكون قيمة
organizationidمطلوبة.
- عدّل هذه القيمة إلى
orgidبين أقواس معقوفة
{{orgid}}(بعد ضبط هذه القيمة مسبقًا، ستظهر قائمة تتضمن القيمة):
- بعد الضغط على زر “Save”، اضغط على الزر الأزرق “Send” في أعلى يمين الشاشة.
- يجب أن تعرض النتائج المُعادة تفاصيل مؤسستك مع “status”: 200. (إذا تلقيت “status” 400 من دون أي معلومات عن المؤسسة، فهذا يعني أن الإعداد غير صحيح).
اختبر “GET service details”
- انقر على “GET service details”
- عدّل القيم الخاصة بـ
organizationidو
serviceidباستخدام
{{orgid}}و
{{serviceid}}على التوالي.
- اضغط على “Save” ثم على الزر الأزرق “Send” الموجود على اليمين.
- يجب أن تعرض النتائج المُعادة قائمة بخدماتك وتفاصيلها مع “status”: 200. (إذا تلقيت “status” 400 من دون معلومات عن الخدمات، فهذا يعني أن إعدادك غير صحيح).