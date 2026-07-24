توفّر Microsoft Azure مجموعة واسعة من الأدوات لتخزين البيانات وتحويلها وتحليلها. ومع ذلك، في كثير من الحالات، يمكن أن يوفّر ClickHouse أداءً أفضل بكثير في الاستعلامات منخفضة زمن الانتقال ومعالجة مجموعات البيانات الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم ميزة التخزين العمودي والضغط في ClickHouse بشكل كبير في خفض تكلفة الاستعلام عن كميات كبيرة من البيانات التحليلية مقارنةً بقواعد بيانات Azure المخصّصة للأغراض العامة.

في هذا القسم من الوثائق، سنستعرض طريقتين لاستيعاب البيانات من Microsoft Azure إلى ClickHouse: