|الصفحة
|الوصف
|نظرة عامة
|نظرة عامة على النهجين المستخدمين لنقل بيانات Azure إلى ClickHouse
|استخدام دالة الجدول
azureBlobStorage في ClickHouse
|الخيار 1 - طريقة فعّالة ومباشرة لنسخ البيانات من Azure Blob Storage أو Azure Data Lake Storage إلى ClickHouse باستخدام دالة الجدول
azureBlobStorage
|استخدام واجهة HTTP الخاصة بـ ClickHouse
|الخيار 2 - بدلاً من أن يسحب ClickHouse البيانات من Azure، اجعل Azure Data Factory يرسل البيانات إلى ClickHouse باستخدام واجهة HTTP الخاصة به
نقل بيانات Azure إلى ClickHouse
نقل بيانات Azure إلى ClickHouse
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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