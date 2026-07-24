spark_catalog، وتُعرَّف الجداول بالشكل
{catalog name}.{database}.{table}. ومع
ميزة الكتالوج الجديدة، أصبح من الممكن الآن إضافة عدة كتالوجات والعمل بها ضمن تطبيق Spark واحد.
يدعم موصل ClickHouse Spark نمطين للوصول: Catalog API وTableProvider API (الوصول المستند إلى التنسيق). ويساعدك فهم الفروق بينهما على اختيار النهج الأنسب لحالة الاستخدام الخاصة بك.
المفاضلة بين Catalog API وTableProvider API
Catalog API مقابل TableProvider API
|الميزة
|Catalog API
|TableProvider API
|الإعداد
|مركزي عبر إعدادات Spark
|لكل عملية عبر الخيارات
|اكتشاف الجداول
|تلقائي عبر كتالوج
|تحديد الجدول يدويًا
|عمليات DDL
|دعم كامل (CREATE, DROP, ALTER)
|محدود (إنشاء الجدول تلقائيًا فقط)
|تكامل Spark SQL
|أصلي (
clickhouse.database.table)
|يتطلب تحديد التنسيق
|حالة الاستخدام
|اتصالات طويلة الأمد ومستقرة مع إعداد مركزي
|وصول مخصص أو ديناميكي أو مؤقت
المتطلبات
- Java 8 أو 17 (يتطلب Spark 4.0 Java 17 أو أحدث)
- Scala 2.12 أو 2.13 (يدعم Spark 4.0 Scala 2.13 فقط)
- Apache Spark 3.3 أو 3.4 أو 3.5 أو 4.0
مصفوفة التوافق
|الإصدار
|إصدارات Spark المتوافقة
|إصدار ClickHouse JDBC
|main
|Spark 3.3, 3.4, 3.5, 4.0
|0.9.4
|0.10.0
|Spark 3.3, 3.4, 3.5, 4.0
|0.9.5
|0.9.0
|Spark 3.3, 3.4, 3.5, 4.0
|0.9.4
|0.8.1
|Spark 3.3, 3.4, 3.5
|0.6.3
|0.7.3
|Spark 3.3, 3.4
|0.4.6
|0.6.0
|Spark 3.3
|0.3.2-patch11
|0.5.0
|Spark 3.2, 3.3
|0.3.2-patch11
|0.4.0
|Spark 3.2, 3.3
|لا يعتمد عليه
|0.3.0
|Spark 3.2, 3.3
|لا يعتمد عليه
|0.2.1
|Spark 3.2
|لا يعتمد عليه
|0.1.2
|Spark 3.2
|لا يعتمد عليه
لدمج ClickHouse مع Spark، تتوفر عدة خيارات للتثبيت تناسب إعدادات المشاريع المختلفة. يمكنك إضافة موصل ClickHouse Spark كتبعية مباشرةً في ملف البناء الخاص بمشروعك (مثل
التثبيت والإعداد
pom.xml
في Maven أو
build.sbt في SBT).
وبدلاً من ذلك، يمكنك وضع ملفات JAR المطلوبة في المجلد
$SPARK_HOME/jars/، أو تمريرها مباشرةً إلى Spark
باستخدام الخيار
--jars في الأمر
spark-submit.
ويضمن كلا النهجين توفّر موصل ClickHouse في بيئة Spark لديك.
الاستيراد كتبعية
- Maven
- Gradle
- SBT
- Spark SQL/Shell CLI
لاستخدام إصدار SNAPSHOT، اتبع تعليمات Sonatype لاستخدام إصدارات SNAPSHOT مع Maven.
<dependency>
<groupId>com.clickhouse.spark</groupId>
<artifactId>clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}</artifactId>
<version>{{ stable_version }}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.clickhouse</groupId>
<artifactId>clickhouse-jdbc</artifactId>
<classifier>all</classifier>
<version>{{ clickhouse_jdbc_version }}</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>*</groupId>
<artifactId>*</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
نمط تسمية ملف JAR التنفيذي هو:
نزّل المكتبة
يمكنك العثور على جميع ملفات JAR المتاحة للإصدارات المنشورة في Maven Central Repository. ملفات JAR اليومية من نوع SNAPSHOT متاحة عبر مستودع Sonatype للقطات snapshots المُعدّ أعلاه.
clickhouse-spark-runtime-${spark_binary_version}_${scala_binary_version}-${version}.jar
للوصول إلى جداول ClickHouse الخاصة بك، يجب تهيئة كتالوج Spark جديد باستخدام إعدادات config التالية:
سجّل الكتالوج (مطلوب)
يمكن ضبط هذه الإعدادات بإحدى الطرق التالية:
|الخاصية
|القيمة
|القيمة الافتراضية
|مطلوب
spark.sql.catalog.<catalog_name>
com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog
N/A
|نعم
spark.sql.catalog.<catalog_name>.host
<clickhouse_host>
localhost
|لا
spark.sql.catalog.<catalog_name>.protocol
http
http
|لا
spark.sql.catalog.<catalog_name>.http_port
<clickhouse_port>
8123
|لا
spark.sql.catalog.<catalog_name>.user
<clickhouse_username>
default
|لا
spark.sql.catalog.<catalog_name>.password
<clickhouse_password>
|(سلسلة فارغة)
|لا
spark.sql.catalog.<catalog_name>.database
<database>
default
|لا
spark.<catalog_name>.write.format
json
arrow
|لا
- تعديل/إنشاء
spark-defaults.conf.
- تمرير الإعدادات إلى الأمر
spark-submit(أو إلى أوامر CLI
spark-shell/
spark-sql).
- إضافة الإعدادات عند تهيئة السياق.
إلى جانب النهج المستند إلى
استخدام واجهة برمجة تطبيقات TableProvider (الوصول المستند إلى التنسيق)
كتالوج، يدعم موصل ClickHouse Spark نمط وصول مستندًا إلى التنسيق عبر واجهة برمجة تطبيقات TableProvider.
مثال على القراءة بأسلوب مستند إلى التنسيق
- بايثون
- Scala
- Java
from pyspark.sql import SparkSession
spark = SparkSession.builder.getOrCreate()
# القراءة من ClickHouse باستخدام واجهة برمجة تطبيقات format
df = spark.read \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-clickhouse-host") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "your_table") \
.option("user", "default") \
.option("password", "your_password") \
.option("ssl", "true") \
.load()
df.show()
مثال على الكتابة المستندة إلى التنسيق
- بايثون
- Scala
- Java
# الكتابة إلى ClickHouse باستخدام واجهة برمجة تطبيقات format
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-clickhouse-host") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "your_table") \
.option("user", "default") \
.option("password", "your_password") \
.option("ssl", "true") \
.mode("append") \
.save()
توفّر TableProvider API عدة ميزات قوية:
ميزات TableProvider API
عند الكتابة إلى جدول غير موجود، ينشئ الموصل الجدول تلقائيًا ببنية مناسبة. ويوفر الموصل إعدادات افتراضية ذكية:
الإنشاء التلقائي للجدول
- المحرّك: تكون القيمة الافتراضية
MergeTree()إذا لم يتم تحديده. يمكنك تحديد محرّك مختلف باستخدام الخيار
engine(مثل
ReplacingMergeTree(),
SummingMergeTree(), وغيرها)
- ORDER BY: مطلوب - يجب تحديد الخيار
order_byصراحةً عند إنشاء جدول جديد. ويتحقق الموصل من أن جميع الأعمدة المحددة موجودة في البنية.
- دعم المفاتيح القابلة لـ NULL: يضيف تلقائيًا
settings.allow_nullable_key=1إذا كانت عبارة ORDER BY تحتوي على أعمدة قابلة لـ NULL
- بايثون
- Scala
- Java
# سيتم إنشاء الجدول تلقائيًا مع تحديد ORDER BY صراحةً (مطلوب)
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host") \
.option("database", "default") \
.option("table", "new_table") \
.option("order_by", "id") \
.mode("append") \
.save()
# تحديد خيارات إنشاء الجدول باستخدام محرّك مخصص
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host") \
.option("database", "default") \
.option("table", "new_table") \
.option("order_by", "id, timestamp") \
.option("engine", "ReplacingMergeTree()") \
.option("settings.allow_nullable_key", "1") \
.mode("append") \
.save()
عند استخدام واجهة برمجة التطبيقات المعتمدة على التنسيق، تتوفر خيارات الاتصال التالية:
خيارات اتصال TableProvider
خيارات الاتصال
|الخيار
|الوصف
|القيمة الافتراضية
|مطلوب
host
|اسم مضيف خادم ClickHouse
localhost
|نعم
protocol
|بروتوكول الاتصال (
http أو
https)
http
|لا
http_port
|منفذ HTTP/HTTPS
8123
|لا
database
|اسم قاعدة البيانات
default
|نعم
table
|اسم الجدول
|N/A
|نعم
user
|اسم المستخدم لأغراض authentication
default
|لا
password
|كلمة المرور لأغراض authentication
|(سلسلة فارغة)
|لا
ssl
|تمكين اتصال SSL
false
|لا
ssl_mode
|وضع SSL (
NONE،
STRICT، إلخ)
STRICT
|لا
timezone
|المنطقة الزمنية لعمليات التاريخ/الوقت
server
|لا
تُستخدم هذه الخيارات عندما لا يكون الجدول موجودًا ويحتاج إلى إنشائه:
خيارات إنشاء الجدول
|الخيار
|الوصف
|القيمة الافتراضية
|مطلوب
order_by
|الأعمدة المستخدمة في عبارة ORDER BY. تُفصل بفواصل عند وجود عدة أعمدة
|N/A
|نعم
engine
|محرك جدول ClickHouse (مثل
MergeTree(),
ReplacingMergeTree(),
SummingMergeTree()، إلخ)
MergeTree()
|لا
settings.allow_nullable_key
|تمكين المفاتيح التي تقبل NULL في ORDER BY (لـ ClickHouse Cloud)
|يُكتشف تلقائيًا**
|لا
settings.<key>
|أي إعداد لجدول ClickHouse
|N/A
|لا
cluster
|اسم العنقود لجداول Distributed
|N/A
|لا
clickhouse.column.<name>.variant_types
|قائمة مفصولة بفواصل بأنواع ClickHouse لأعمدة Variant (مثل
String, Int64, Bool, JSON). أسماء الأنواع حساسة لحالة الأحرف. المسافات بعد الفواصل اختيارية.
|N/A
|لا
- الخيار
order_byمطلوب عند إنشاء جدول جديد. يجب أن تكون جميع الأعمدة المحددة موجودة في المخطط. ** يُضبط تلقائيًا على
1إذا كان ORDER BY يحتوي على أعمدة تقبل NULL ولم يُحدَّد هذا الإعداد صراحةً.
يدعم Spark connector (كلًّا من TableProvider API وCatalog API) أوضاع الكتابة التالية في Spark:
أوضاع الكتابة
append: إضافة البيانات إلى جدول موجود
overwrite: استبدال جميع البيانات في الجدول (مع تفريغ الجدول)
- بايثون
- Scala
- Java
# وضع الاستبدال (يُفرِّغ الجدول أولًا)
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host") \
.option("database", "default") \
.option("table", "my_table") \
.mode("overwrite") \
.save()
يدعم كلٌّ من Catalog API وTableProvider API تهيئة الخيارات الخاصة بـ ClickHouse (وليس خيارات الموصل). وتُمرَّر هذه الخيارات إلى ClickHouse عند إنشاء الجداول أو تنفيذ الاستعلامات. تتيح لك خيارات ClickHouse ضبط إعدادات خاصة به مثل
تهيئة خيارات ClickHouse
allow_nullable_key و
index_granularity، بالإضافة إلى إعدادات أخرى على مستوى الجدول أو على مستوى الاستعلام. وهي تختلف عن خيارات الموصل (مثل
host و
database و
table) التي تتحكم في كيفية اتصال الموصل بـ ClickHouse.
مع واجهة TableProvider API، استخدم تنسيق الخيار
استخدام واجهة TableProvider API
settings.<key>:
- بايثون
- Scala
- Java
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host") \
.option("database", "default") \
.option("table", "my_table") \
.option("order_by", "id") \
.option("settings.allow_nullable_key", "1") \
.option("settings.index_granularity", "8192") \
.mode("append") \
.save()
باستخدام Catalog API، استخدم الصيغة
استخدام Catalog API
spark.sql.catalog.<catalog_name>.option.<key> في إعدادات Spark:
أو اضبطها عند إنشاء الجداول باستخدام Spark SQL:
spark.sql.catalog.clickhouse.option.allow_nullable_key 1
spark.sql.catalog.clickhouse.option.index_granularity 8192
CREATE TABLE clickhouse.default.my_table (
id INT,
name STRING
) USING ClickHouse
TBLPROPERTIES (
engine = 'MergeTree()',
order_by = 'id',
'settings.allow_nullable_key' = '1',
'settings.index_granularity' = '8192'
)
عند الاتصال بـ ClickHouse Cloud، تأكد من تمكين SSL وضبط وضع SSL المناسب. على سبيل المثال:
إعدادات ClickHouse Cloud
spark.sql.catalog.clickhouse.option.ssl true
spark.sql.catalog.clickhouse.option.ssl_mode NONE
قراءة البيانات
- Java
- Scala
- بايثون
- Spark SQL
public static void main(String[] args) {
// إنشاء جلسة Spark
SparkSession spark = SparkSession.builder()
.appName("example")
.master("local[*]")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse", "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.host", "127.0.0.1")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.protocol", "http")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.http_port", "8123")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.user", "default")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.password", "123456")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.database", "default")
.config("spark.clickhouse.write.format", "json")
.getOrCreate();
Dataset<Row> df = spark.sql("select * from clickhouse.default.example_table");
df.show();
spark.stop();
}
كتابة البيانات
- Java
- Scala
- بايثون
- Spark SQL
public static void main(String[] args) throws AnalysisException {
// إنشاء جلسة Spark
SparkSession spark = SparkSession.builder()
.appName("example")
.master("local[*]")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse", "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.host", "127.0.0.1")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.protocol", "http")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.http_port", "8123")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.user", "default")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.password", "123456")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.database", "default")
.config("spark.clickhouse.write.format", "json")
.getOrCreate();
// تحديد schema الخاصة بـ DataFrame
StructType schema = new StructType(new StructField[]{
DataTypes.createStructField("id", DataTypes.IntegerType, false),
DataTypes.createStructField("name", DataTypes.StringType, false),
});
List<Row> data = Arrays.asList(
RowFactory.create(1, "Alice"),
RowFactory.create(2, "Bob")
);
// إنشاء DataFrame
Dataset<Row> df = spark.createDataFrame(data, schema);
df.writeTo("clickhouse.default.example_table").append();
spark.stop();
}
يمكنك تنفيذ عمليات DDL على مثيل ClickHouse لديك باستخدام Spark SQL، مع حفظ جميع التغييرات فورًا في ClickHouse. يتيح لك Spark SQL كتابة الاستعلامات تمامًا كما تفعل في ClickHouse، لذا يمكنك تنفيذ أوامر مثل CREATE TABLE وTRUNCATE وغيرها مباشرةً، من دون أي تعديل، على سبيل المثال:
عمليات DDL
عند استخدام Spark SQL، لا يمكن تنفيذ سوى statement واحدة في كل مرة.
USE clickhouse;
توضح الأمثلة أعلاه استعلامات Spark SQL، ويمكنك تشغيلها داخل تطبيقك باستخدام أي واجهة برمجة تطبيقات، مثل Java أو Scala أو PySpark أو shell.
CREATE TABLE test_db.tbl_sql (
create_time TIMESTAMP NOT NULL,
m INT NOT NULL COMMENT 'part key',
id BIGINT NOT NULL COMMENT 'sort key',
value STRING
) USING ClickHouse
PARTITIONED BY (m)
TBLPROPERTIES (
engine = 'MergeTree()',
order_by = 'id',
settings.index_granularity = 8192
);
العمل مع VariantType
يدعم الموصل
يتوفر دعم VariantType في Spark 4.0+، ويتطلب ClickHouse 25.3+ مع تمكين نوعَي JSON/Variant التجريبيين.
VariantType في Spark للعمل مع البيانات شبه المهيكلة. ويرتبط VariantType بالنوعين
JSON و
Variant في ClickHouse، ما يتيح لك تخزين البيانات ذات المخطط المرن والاستعلام عنها بكفاءة.
يركّز هذا القسم تحديدًا على ربط VariantType واستخدامه. للحصول على نظرة عامة كاملة على جميع أنواع البيانات المدعومة، راجع قسم أنواع البيانات المدعومة.
تعيين أنواع ClickHouse
|نوع ClickHouse
|نوع Spark
|الوصف
JSON
VariantType
|يخزّن كائنات JSON فقط (يجب أن يبدأ بـ
{)
Variant(T1, T2, ...)
VariantType
|يخزّن أنواعًا متعددة، بما في ذلك الأنواع الأولية والمصفوفات وJSON
عند القراءة من ClickHouse، تُعيَّن الأعمدة
قراءة بيانات VariantType
JSON و
Variant تلقائيًا إلى
VariantType في Spark:
- Scala
- بايثون
- Java
// قراءة عمود JSON كـ VariantType
val df = spark.sql("SELECT id, data FROM clickhouse.default.json_table")
// الوصول إلى بيانات Variant
df.show()
// تحويل Variant إلى سلسلة JSON للفحص
import org.apache.spark.sql.functions._
df.select(
col("id"),
to_json(col("data")).as("data_json")
).show()
يمكنك كتابة بيانات VariantType إلى ClickHouse باستخدام نوعَي الأعمدة JSON أو Variant:
كتابة بيانات من النوع VariantType
- Scala
- بايثون
- Java
import org.apache.spark.sql.functions._
// إنشاء DataFrame يحتوي على بيانات JSON
val jsonData = Seq(
(1, """{"name": "Alice", "age": 30}"""),
(2, """{"name": "Bob", "age": 25}"""),
(3, """{"name": "Charlie", "city": "NYC"}""")
).toDF("id", "json_string")
// تحليل سلاسل JSON إلى VariantType
val variantDF = jsonData.select(
col("id"),
parse_json(col("json_string")).as("data")
)
// الكتابة إلى ClickHouse باستخدام نوع JSON (كائنات JSON فقط)
variantDF.writeTo("clickhouse.default.user_data").create()
// أو حدِّد Variant بعدة أنواع
spark.sql("""
CREATE TABLE clickhouse.default.mixed_data (
id INT,
data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'clickhouse.column.data.variant_types' = 'String, Int64, Bool, JSON',
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'id'
)
""")
يمكنك إنشاء جداول من نوع VariantType باستخدام عبارات DDL في Spark SQL:
إنشاء جداول من نوع VariantType باستخدام Spark SQL
-- Create table with JSON type (default)
CREATE TABLE clickhouse.default.json_table (
id INT,
data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'id'
)
-- Create table with Variant type supporting multiple types
CREATE TABLE clickhouse.default.flexible_data (
id INT,
data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'clickhouse.column.data.variant_types' = 'String, Int64, Float64, Bool, Array(String), JSON',
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'id'
)
عند إنشاء جداول تضم أعمدة من نوع VariantType، يمكنك تحديد أنواع ClickHouse التي تريد استخدامها:
إعداد أنواع Variant
إذا لم تُحدَّد الخاصية
نوع JSON (الافتراضي)
variant_types، فسيستخدم العمود نوع
JSON الافتراضي في ClickHouse، والذي لا يقبل إلا كائنات JSON:
ينشئ هذا استعلام ClickHouse التالي:
CREATE TABLE clickhouse.default.json_table (
id INT,
data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'id'
)
CREATE TABLE json_table (id Int32, data JSON) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id
لدعم الأنواع الأولية والمصفوفات وكائنات JSON، حدِّد الأنواع في الخاصية
نوع Variant مع أنواع متعددة
variant_types:
ينشئ هذا استعلام ClickHouse التالي:
CREATE TABLE clickhouse.default.flexible_data (
id INT,
data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'clickhouse.column.data.variant_types' = 'String, Int64, Float64, Bool, Array(String), JSON',
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'id'
)
CREATE TABLE flexible_data (
id Int32,
data Variant(String, Int64, Float64, Bool, Array(String), JSON)
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id
يمكن استخدام أنواع ClickHouse التالية في
أنواع Variant المدعومة
Variant():
- الأنواع الأساسية:
Stringو
Int8و
Int16و
Int32و
Int64و
UInt8و
UInt16و
UInt32و
UInt64و
Float32و
Float64و
Bool
- المصفوفات:
Array(T)، حيث يكون T أي نوع مدعوم، بما في ذلك المصفوفات المتداخلة
- JSON:
JSONلتخزين كائنات JSON
بشكل افتراضي، تُقرأ أعمدة JSON وVariant على أنها
إعداد تنسيق القراءة
VariantType. يمكنك تجاوز هذا السلوك وقراءتها كسلاسل نصية:
- Scala
- بايثون
- Java
// قراءة JSON/Variant كسلاسل نصية بدلًا من VariantType
spark.conf.set("spark.clickhouse.read.jsonAs", "string")
val df = spark.sql("SELECT id, data FROM clickhouse.default.json_table")
// سيكون العمود data من النوع StringType ويحتوي على سلاسل JSON
يختلف دعم الكتابة لـ VariantType باختلاف الصيغة:
دعم صيغ الكتابة
اضبط صيغة الكتابة:
|التنسيق
|الدعم
|ملاحظات
|JSON
|✅ كامل
|يدعم النوعين
JSON و
Variant كليهما. يُوصى به لبيانات VariantType
|Arrow
|⚠️ جزئي
|يدعم الكتابة إلى النوع
JSON في ClickHouse، لكنه لا يدعم النوع
Variant في ClickHouse. الدعم الكامل بانتظار حل المشكلة https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/92752
spark.conf.set("spark.clickhouse.write.format", "json") // Recommended for Variant types
أفضل الممارسات
- استخدم نوع JSON للبيانات التي تحتوي على JSON فقط: إذا كنت تخزّن كائنات JSON فقط، فاستخدم نوع JSON الافتراضي (من دون الخاصية
variant_types)
- حدّد الأنواع صراحةً: عند استخدام
Variant()، اذكر صراحةً جميع الأنواع التي تنوي تخزينها
- فعّل الميزات التجريبية: تأكد من تفعيل
allow_experimental_json_type = 1في ClickHouse
- استخدم تنسيق JSON لعمليات الكتابة: يُوصى باستخدام تنسيق JSON لبيانات VariantType لتحقيق توافق أفضل
- ضع أنماط الاستعلام في الاعتبار: تدعم أنواع JSON/Variant استعلامات مسار JSON في ClickHouse لتصفية أكثر كفاءة
- تلميحات الأعمدة لتحسين الأداء: عند استخدام حقول JSON في ClickHouse، يؤدي إضافة تلميحات الأعمدة إلى تحسين أداء الاستعلامات. لا تتوفر حاليًا إمكانية إضافة تلميحات الأعمدة عبر Spark. راجع GitHub issue #497 لمتابعة هذه الميزة.
مثال: سير عمل متكامل
- Scala
- بايثون
- Java
import org.apache.spark.sql.functions._
// Enable experimental JSON type in ClickHouse
spark.sql("SET allow_experimental_json_type = 1")
// Create table with Variant column
spark.sql("""
CREATE TABLE clickhouse.default.events (
event_id BIGINT,
event_time TIMESTAMP,
event_data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'clickhouse.column.event_data.variant_types' = 'String, Int64, Bool, JSON',
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'event_time'
)
""")
// Prepare data with mixed types
val events = Seq(
(1L, "2024-01-01 10:00:00", """{"action": "login", "user_id": 123}"""),
(2L, "2024-01-01 10:05:00", """{"action": "purchase", "amount": 99.99}"""),
(3L, "2024-01-01 10:10:00", """{"action": "logout", "duration": 600}""")
).toDF("event_id", "event_time", "json_data")
// Convert to VariantType and write
val variantEvents = events.select(
col("event_id"),
to_timestamp(col("event_time")).as("event_time"),
parse_json(col("json_data")).as("event_data")
)
variantEvents.writeTo("clickhouse.default.events").append()
// Read and query
val result = spark.sql("""
SELECT event_id, event_time, event_data
FROM clickhouse.default.events
WHERE event_time >= '2024-01-01'
ORDER BY event_time
""")
result.show(false)
فيما يلي الإعدادات القابلة للتعديل المتاحة في الموصّل.
الإعدادات
استخدام الإعدادات: هذه خيارات إعداد على مستوى Spark وتنطبق على كلٍّ من واجهة برمجة تطبيقات Catalog وTableProvider API. ويمكن ضبطها بإحدى الطريقتين التاليتين:
-
إعداد Spark العام (ينطبق على جميع العمليات):
spark.conf.set("spark.clickhouse.write.batchSize", "20000") spark.conf.set("spark.clickhouse.write.compression.codec", "lz4")
-
تجاوز على مستوى العملية (في TableProvider API فقط — يمكنه تجاوز الإعدادات العامة):
df.write \ .format("clickhouse") \ .option("host", "your-host") \ .option("database", "default") \ .option("table", "my_table") \ .option("spark.clickhouse.write.batchSize", "20000") \ .option("spark.clickhouse.write.compression.codec", "lz4") \ .mode("append") \ .save()
spark-defaults.conf أو عند إنشاء جلسة Spark.
|المفتاح
|القيمة الافتراضية
|الوصف
|منذ الإصدار
|spark.clickhouse.ignoreUnsupportedTransform
|true
|يدعم ClickHouse استخدام تعبيرات معقدة كمفاتيح تجزئة أو قيم partition، مثل
cityHash64(col_1, col_2)، لكن Spark لا يدعمها حاليًا. إذا كانت القيمة
true، فتجاهل التعبيرات غير المدعومة وسجّل تحذيرًا، وإلا فأخفِق فورًا مع استثناء. تحذير: عند ضبط
spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal=true، قد يؤدي تجاهل مفاتيح التجزئة غير المدعومة إلى تلف البيانات. يتحقق الموصّل من ذلك ويُصدر خطأً افتراضيًا. وللسماح بذلك، اضبط
spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal.allowUnsupportedSharding=true صراحةً.
|0.4.0
|spark.clickhouse.read.compression.codec
|lz4
|خوارزمية الضغط المستخدمة لفك ضغط البيانات عند القراءة. خوارزميات الضغط المدعومة: none وlz4.
|0.5.0
|spark.clickhouse.read.distributed.convertLocal
|true
|عند القراءة من جدول Distributed، يُقرأ الجدول المحلي بدلًا منه. إذا كانت القيمة
true، يتم تجاهل
spark.clickhouse.read.distributed.useClusterNodes.
|0.1.0
|spark.clickhouse.read.fixedStringAs
|binary
|اقرأ نوع FixedString في ClickHouse كنوع بيانات Spark المحدد. الأنواع المدعومة: binary, string
|0.8.0
|spark.clickhouse.read.format
|json
|تنسيق التسلسل المستخدم للقراءة. التنسيقات المدعومة: json وbinary
|0.6.0
|spark.clickhouse.read.runtimeFilter.enabled
|false
|تمكين مرشح وقت التشغيل لعمليات القراءة.
|0.8.0
|spark.clickhouse.read.splitByPartitionId
|true
|إذا كانت القيمة
true، فأنشئ عامل تصفية قسم الإدخال باستخدام العمود الافتراضي
_partition_id بدلًا من قيمة القسم. توجد مشكلات معروفة في بناء شروط SQL استنادًا إلى قيمة القسم. تتطلب هذه الميزة ClickHouse Server v21.6+
|0.4.0
|spark.clickhouse.useNullableQuerySchema
|false
|إذا كانت القيمة
true، فاعتبر جميع حقول مخطط الاستعلام قابلة لـ NULL عند تنفيذ
CREATE/REPLACE TABLE ... AS SELECT ... أثناء إنشاء الجدول. لاحظ أن هذا الإعداد يتطلب SPARK-43390 (المتوفر في Spark 3.5)، وبدون هذا التصحيح، فإنه يتصرف دائمًا كما لو كانت قيمته
true.
|0.8.0
|spark.clickhouse.write.batchSize
|10000
|عدد السجلات لكل دفعة عند الكتابة إلى ClickHouse.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.compression.codec
|lz4
|خوارزمية الضغط المستخدمة عند كتابة البيانات. خوارزميات الضغط المدعومة: none وlz4.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal
|false
|عند الكتابة إلى جدول Distributed، تتم الكتابة إلى الجدول المحلي بدلًا منه. إذا كانت القيمة
true، يتم تجاهل
spark.clickhouse.write.distributed.useClusterNodes. يتجاوز هذا آلية التوجيه الأصلية في ClickHouse، ما يتطلب من Spark تقييم مفتاح التقسيم. عند استخدام تعبيرات تقسيم غير مدعومة، اضبط
spark.clickhouse.ignoreUnsupportedTransform على
false لمنع حدوث أخطاء صامتة في توزيع البيانات.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal.allowUnsupportedSharding
|false
|اسمح بالكتابة إلى جداول
Distributed مع
convertLocal=true و
ignoreUnsupportedTransform=true عندما يكون مفتاح التشظية غير مدعوم. هذا خيار خطير وقد يؤدي إلى تلف البيانات بسبب التشظية غير الصحيحة. عند ضبطه على
true، يجب التأكد من أن بياناتك مرتبة/مُشظّاة بشكل صحيح قبل الكتابة، لأن Spark لا يمكنه تقييم تعبير التشظية غير المدعوم. لا تضبطه على
true إلا إذا كنت تدرك المخاطر وقد تحققت من توزيع بياناتك. افتراضيًا، سيؤدي هذا الجمع إلى ظهور خطأ لمنع تلف البيانات الصامت.
|0.10.0
|spark.clickhouse.write.distributed.useClusterNodes
|true
|الكتابة إلى كل عُقد العنقود عند الكتابة إلى جدول Distributed.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.format
|arrow
|صيغة التسلسل المستخدمة للكتابة. التنسيقات المدعومة: json وarrow
|0.4.0
|spark.clickhouse.write.localSortByKey
|true
|إذا كانت القيمة
true، فسيُجرى فرز محلي وفقًا لمفاتيح الفرز قبل الكتابة.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.localSortByPartition
|القيمة الخاصة بـ spark.clickhouse.write.repartitionByPartition
|إذا كانت القيمة
true، فأجرِ فرزًا محليًا حسب التقسيم قبل الكتابة. وإذا لم تُعيَّن، فستكون مساويةً لـ
spark.clickhouse.write.repartitionByPartition.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.maxRetry
|3
|الحد الأقصى لعدد مرات إعادة محاولة عملية كتابة دفعة واحدة إذا فشلت بسبب رموز خطأ قابلة لإعادة المحاولة.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.repartitionByPartition
|true
|ما إذا كان ينبغي إعادة تقسيم البيانات بحسب مفاتيح تقسيم ClickHouse لتتوافق مع توزيعات جدول ClickHouse قبل الكتابة.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.repartitionNum
|0
|يلزم إعادة تقسيم البيانات بما يتوافق مع توزيع جدول ClickHouse قبل الكتابة. استخدم هذا الإعداد لتحديد عدد أقسام إعادة التقسيم؛ وأي قيمة أقل من 1 تعني عدم الحاجة إلى ذلك.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.repartitionStrictly
|false
|إذا كانت
true، فسيُوزّع Spark السجلات الواردة بدقة عبر الأقسام لتلبية التوزيع المطلوب قبل تمريرها إلى جدول مصدر البيانات عند الكتابة. وإلا، فقد يطبّق Spark بعض التحسينات لتسريع الاستعلام، لكن على حساب متطلب التوزيع. ملاحظة: يتطلب هذا الإعداد SPARK-37523 (المتوفرة في Spark 3.4)، وبدون هذا التصحيح سيعمل دائمًا كما لو كانت قيمته
true.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.retryInterval
|10s
|الفاصل الزمني، بالثواني، بين محاولات إعادة الكتابة.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.retryableErrorCodes
|241
|رموز الخطأ القابلة لإعادة المحاولة التي يعيدها خادم ClickHouse عند فشل عملية الكتابة.
|0.1.0
يوضح هذا القسم كيفية توافق أنواع البيانات بين Spark وClickHouse. وتوفر الجداول أدناه مراجع سريعة لتحويل أنواع البيانات عند قراءتها من ClickHouse إلى Spark، وعند إدراجها من Spark في ClickHouse.
أنواع البيانات المدعومة
قراءة البيانات من ClickHouse إلى Spark
|نوع بيانات ClickHouse
|نوع بيانات Spark
|مدعوم
|بدائي
|ملاحظات
Nothing
NullType
|✅
|نعم
Bool
BooleanType
|✅
|نعم
UInt8,
Int16
ShortType
|✅
|نعم
Int8
ByteType
|✅
|نعم
UInt16,
Int32
IntegerType
|✅
|نعم
UInt32,
Int64,
UInt64
LongType
|✅
|نعم
Int128,
UInt128,
Int256,
UInt256
DecimalType(38, 0)
|✅
|نعم
Float32
FloatType
|✅
|نعم
Float64
DoubleType
|✅
|نعم
String,
UUID,
Enum8,
Enum16,
IPv4,
IPv6
StringType
|✅
|نعم
FixedString
BinaryType,
StringType
|✅
|نعم
|يتحكم فيه الإعداد
READ_FIXED_STRING_AS
Decimal
DecimalType
|✅
|نعم
|حتى دقة ومقياس
Decimal128
Decimal32
DecimalType(9, scale)
|✅
|نعم
Decimal64
DecimalType(18, scale)
|✅
|نعم
Decimal128
DecimalType(38, scale)
|✅
|نعم
Date,
Date32
DateType
|✅
|نعم
DateTime,
DateTime32,
DateTime64
TimestampType
|✅
|نعم
Array
ArrayType
|✅
|لا
|يُحوَّل أيضًا نوع عنصر الـArray
Map
MapType
|✅
|لا
|المفاتيح مقتصرة على
StringType
IntervalYear
YearMonthIntervalType(Year)
|✅
|نعم
IntervalMonth
YearMonthIntervalType(Month)
|✅
|نعم
IntervalDay,
IntervalHour,
IntervalMinute,
IntervalSecond
DayTimeIntervalType
|✅
|لا
|يُستخدم نوع interval المحدد
JSON,
Variant
VariantType
|✅
|لا
|يتطلب Spark 4.0+ وClickHouse 25.3+. ويمكن قراءته كـ
StringType باستخدام
spark.clickhouse.read.jsonAs=string
Object
|❌
Nested
|❌
Tuple
StructType
|✅
|لا
|يدعم كلاً من
Tuple المسمّاة وغير المسمّاة. تُطابَق الـ
Tuple المسمّاة مع حقول
struct حسب الاسم، بينما تستخدم الـ
Tuple غير المسمّاة
_1 و
_2 وما إلى ذلك. كما يدعم
structs المتداخلة والحقول القابلة للقيمة
NULL
Point
|❌
Polygon
|❌
MultiPolygon
|❌
Ring
|❌
IntervalQuarter
|❌
IntervalWeek
|❌
Decimal256
|❌
AggregateFunction
|❌
SimpleAggregateFunction
|❌
إدراج البيانات من Spark إلى ClickHouse
|نوع بيانات Spark
|نوع بيانات ClickHouse
|مدعوم
|بدائي
|ملاحظات
BooleanType
Bool
|✅
|نعم
|يُعيَّن إلى النوع
Bool (وليس
UInt8) بدءًا من الإصدار 0.9.0
ByteType
Int8
|✅
|نعم
ShortType
Int16
|✅
|نعم
IntegerType
Int32
|✅
|نعم
LongType
Int64
|✅
|نعم
FloatType
Float32
|✅
|نعم
DoubleType
Float64
|✅
|نعم
StringType
String
|✅
|نعم
VarcharType
String
|✅
|نعم
CharType
String
|✅
|نعم
DecimalType
Decimal(p, s)
|✅
|نعم
|الدقة والمقياس حتى
Decimal128
DateType
Date
|✅
|نعم
TimestampType
DateTime
|✅
|نعم
ArrayType (list, tuple, or array)
Array
|✅
|لا
|يُحوَّل أيضًا نوع عنصر المصفوفة
MapType
Map
|✅
|لا
|المفاتيح مقتصرة على
StringType
StructType
Tuple
|✅
|لا
|يُحوَّل إلى
Tuple مُسمّى باستخدام أسماء الحقول.
VariantType
JSON or
Variant
|✅
|لا
|يتطلب Spark 4.0+ وClickHouse 25.3+. النوع الافتراضي هو
JSON. استخدم الخاصية
clickhouse.column.<name>.variant_types لتحديد
Variant مع أنواع متعددة.
Object
|❌
Nested
|❌
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