افتراضيًا، يستخدم Databricks Unity Catalog، مما يمنع تسجيل الكتالوج في Spark. في هذه الحالة، يجب عليك استخدام واجهة برمجة تطبيقات TableProvider (الوصول المستند إلى التنسيق). ومع ذلك، إذا عطّلت Unity Catalog عبر إنشاء عنقود باستخدام وضع الوصول No isolation shared، يمكنك استخدام واجهة برمجة تطبيقات Catalog بدلًا من ذلك. توفّر واجهة برمجة تطبيقات Catalog تهيئة مركزية وتكاملًا أصليًا مع Spark SQL.
اختيار واجهة برمجة تطبيقات لـ Databricks
|حالة Unity Catalog
|واجهة برمجة تطبيقات الموصى بها
|ملاحظات
|مُمكّن (افتراضيًا)
|واجهة برمجة تطبيقات TableProvider (مستند إلى التنسيق)
|تمنع Unity Catalog تسجيل الكتالوج في Spark
|معطّل (No isolation shared)
|واجهة برمجة تطبيقات Catalog
|يتطلب عنقودًا بوضع الوصول “No isolation shared”
التثبيت في Databricks
الخيار 1: رفع JAR عبر واجهة مستخدم Databricks
-
ابنِ ملف JAR الخاص ببيئة التشغيل أو نزّله:
clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}-{{ stable_version }}.jar
-
ارفع ملف JAR إلى مساحة العمل في Databricks:
- انتقل إلى Workspace → ثم إلى المجلد المطلوب
- انقر على Upload → ثم اختر ملف JAR
- سيُحفَظ ملف JAR في مساحة العمل الخاصة بك
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ثبّت المكتبة على العنقود:
- انتقل إلى Compute → ثم اختر العنقود الخاص بك
- انقر على علامة التبويب Libraries
- انقر على Install New
- اختر DBFS أو Workspace → ثم انتقل إلى ملف JAR الذي رفعته
- انقر على Install
- أعد تشغيل العنقود لتحميل المكتبة
الخيار 2: التثبيت باستخدام Databricks CLI
# Upload JAR to DBFS
databricks fs cp clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}-{{ stable_version }}.jar \
dbfs:/FileStore/jars/
# Install on cluster
databricks libraries install \
--cluster-id <your-cluster-id> \
--jar dbfs:/FileStore/jars/clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}-{{ stable_version }}.jar
الخيار 3: إحداثيات Maven (موصى به)
-
انتقل إلى مساحة العمل الخاصة بـ Databricks:
- انتقل إلى Compute → اختر العنقود الخاص بك
- انقر على علامة التبويب Libraries
- انقر على Install New
- اختر علامة التبويب Maven
- أضف إحداثيات Maven:
com.clickhouse.spark:clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}:{{ stable_version }}
- انقر على تثبيت ثم أعد تشغيل العنقود لتحميل المكتبة
عندما يكون Unity Catalog مفعّلًا (افتراضيًا)، يجب عليك استخدام TableProvider API (الوصول المستند إلى التنسيق)، لأن Unity Catalog يمنع تسجيل الكتالوج في Spark. وإذا كنت قد عطّلت Unity Catalog باستخدام عنقود بوضع الوصول “No isolation shared”، فيمكنك استخدام Catalog API بدلًا من ذلك.
استخدام TableProvider API
قراءة البيانات
- بايثون
- سكالا
# قراءة البيانات من ClickHouse باستخدام TableProvider API
df = spark.read \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-clickhouse-cloud-host.clickhouse.cloud") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "events") \
.option("user", "default") \
.option("password", dbutils.secrets.get(scope="clickhouse", key="password")) \
.option("ssl", "true") \
.load()
# يتم استنتاج المخطط تلقائيًا
df.display()
كتابة البيانات
- بايثون
- سكالا
# الكتابة إلى ClickHouse - سيُنشأ الجدول تلقائيًا إذا لم يكن موجودًا
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-clickhouse-cloud-host.clickhouse.cloud") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "events_copy") \
.option("user", "default") \
.option("password", dbutils.secrets.get(scope="clickhouse", key="password")) \
.option("ssl", "true") \
.option("order_by", "id") \ # مطلوب: حدِّد ORDER BY عند إنشاء جدول جديد
.option("settings.allow_nullable_key", "1") \ # مطلوب في ClickHouse Cloud إذا كان ORDER BY يتضمن أعمدة Nullable
.mode("append") \
.save()
يفترض هذا المثال وجود نطاقات الأسرار مُعدّة مسبقًا في Databricks. للحصول على إرشادات الإعداد، راجع وثائق إدارة الأسرار في Databricks: Secret management documentation.
اعتبارات خاصة بـ Databricks
يتطلب ClickHouse Spark Connector وضع الوصول Dedicated (المعروف سابقًا باسم Single User). ولا يدعم وضع الوصول Standard (المعروف سابقًا باسم Shared) عند تمكين Unity Catalog، لأن Databricks يحظر موصلات DataSource V2 الخارجية في هذا الإعداد.
متطلبات وضع الوصول
|وضع الوصول
|Unity Catalog
|مدعوم
|Dedicated (Single User)
|مُمكّن
|✅ نعم
|Dedicated (Single User)
|معطّل
|✅ نعم
|Standard (Shared)
|مُمكّن
|❌ لا
|Standard (Shared)
|معطّل
|✅ نعم
استخدم نطاقات الأسرار في Databricks لتخزين بيانات اعتماد ClickHouse بشكل آمن:
إدارة الأسرار
للحصول على تعليمات الإعداد، راجع وثائق Databricks الخاصة بإدارة الأسرار.
# Access secrets
password = dbutils.secrets.get(scope="clickhouse", key="password")
عند الاتصال بـ ClickHouse Cloud من Databricks:
الاتصال بـ ClickHouse Cloud
- استخدم بروتوكول HTTPS (
protocol: https,
http_port: 8443)
- فعِّل SSL (
ssl: true)
أمثلة
مثال كامل لسير العمل
- بايثون
- Scala
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql.functions import col
# تهيئة Spark باستخدام موصل ClickHouse
spark = SparkSession.builder \
.config("spark.jars.packages", "com.clickhouse.spark:clickhouse-spark-runtime-3.4_2.12:0.9.0") \
.getOrCreate()
# القراءة من ClickHouse
df = spark.read \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host.clickhouse.cloud") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "source_table") \
.option("user", "default") \
.option("password", dbutils.secrets.get(scope="clickhouse", key="password")) \
.option("ssl", "true") \
.load()
# تحويل البيانات
transformed_df = df.filter(col("status") == "active")
# الكتابة إلى ClickHouse
transformed_df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host.clickhouse.cloud") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "target_table") \
.option("user", "default") \
.option("password", dbutils.secrets.get(scope="clickhouse", key="password")) \
.option("ssl", "true") \
.option("order_by", "id") \
.mode("append") \
.save()
- دليل Spark Native Connector - الوثائق الكاملة للموصل
- وثائق واجهة برمجة تطبيقات TableProvider - تفاصيل الوصول القائم على التنسيق
- وثائق واجهة برمجة تطبيقات Catalog - تفاصيل الوصول القائم على الكتالوج