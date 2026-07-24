Skip to main content
يعمل موصل ClickHouse Spark بسلاسة مع Databricks. يوضّح هذا الدليل كيفية الإعداد والتثبيت وأساليب الاستخدام الخاصة بـ Databricks.

اختيار واجهة برمجة تطبيقات لـ Databricks

افتراضيًا، يستخدم Databricks ‏Unity Catalog، مما يمنع تسجيل الكتالوج في Spark. في هذه الحالة، يجب عليك استخدام واجهة برمجة تطبيقات TableProvider (الوصول المستند إلى التنسيق). ومع ذلك، إذا عطّلت Unity Catalog عبر إنشاء عنقود باستخدام وضع الوصول No isolation shared، يمكنك استخدام واجهة برمجة تطبيقات Catalog بدلًا من ذلك. توفّر واجهة برمجة تطبيقات Catalog تهيئة مركزية وتكاملًا أصليًا مع Spark SQL.

التثبيت في Databricks

الخيار 1: رفع JAR عبر واجهة مستخدم Databricks

  1. ابنِ ملف JAR الخاص ببيئة التشغيل أو نزّله:
  2. ارفع ملف JAR إلى مساحة العمل في Databricks:
    • انتقل إلى Workspace → ثم إلى المجلد المطلوب
    • انقر على Upload → ثم اختر ملف JAR
    • سيُحفَظ ملف JAR في مساحة العمل الخاصة بك
  3. ثبّت المكتبة على العنقود:
    • انتقل إلى Compute → ثم اختر العنقود الخاص بك
    • انقر على علامة التبويب Libraries
    • انقر على Install New
    • اختر DBFS أو Workspace → ثم انتقل إلى ملف JAR الذي رفعته
    • انقر على Install
  1. أعد تشغيل العنقود لتحميل المكتبة

الخيار 2: التثبيت باستخدام Databricks CLI

الخيار 3: إحداثيات Maven (موصى به)

  1. انتقل إلى مساحة العمل الخاصة بـ Databricks:
    • انتقل إلى Compute → اختر العنقود الخاص بك
    • انقر على علامة التبويب Libraries
    • انقر على Install New
    • اختر علامة التبويب Maven
  2. أضف إحداثيات Maven:
  1. انقر على تثبيت ثم أعد تشغيل العنقود لتحميل المكتبة

استخدام TableProvider API

عندما يكون Unity Catalog مفعّلًا (افتراضيًا)، يجب عليك استخدام TableProvider API (الوصول المستند إلى التنسيق)، لأن Unity Catalog يمنع تسجيل الكتالوج في Spark. وإذا كنت قد عطّلت Unity Catalog باستخدام عنقود بوضع الوصول “No isolation shared”، فيمكنك استخدام Catalog API بدلًا من ذلك.

قراءة البيانات

كتابة البيانات

يفترض هذا المثال وجود نطاقات الأسرار مُعدّة مسبقًا في Databricks. للحصول على إرشادات الإعداد، راجع وثائق إدارة الأسرار في Databricks: Secret management documentation.

اعتبارات خاصة بـ Databricks

متطلبات وضع الوصول

يتطلب ClickHouse Spark Connector وضع الوصول Dedicated (المعروف سابقًا باسم Single User). ولا يدعم وضع الوصول Standard (المعروف سابقًا باسم Shared) عند تمكين Unity Catalog، لأن Databricks يحظر موصلات DataSource V2 الخارجية في هذا الإعداد.

إدارة الأسرار

استخدم نطاقات الأسرار في Databricks لتخزين بيانات اعتماد ClickHouse بشكل آمن:
للحصول على تعليمات الإعداد، راجع وثائق Databricks الخاصة بإدارة الأسرار.

الاتصال بـ ClickHouse Cloud

عند الاتصال بـ ClickHouse Cloud من Databricks:
  1. استخدم بروتوكول HTTPS (protocol: https, http_port: 8443)
  2. فعِّل SSL (ssl: true)

أمثلة

مثال كامل لسير العمل

آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦