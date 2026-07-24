مقدمة عن Apache Spark مع ClickHouse

يُعد Apache Spark محرّكًا متعدد اللغات لتنفيذ مهام هندسة البيانات وعلوم البيانات والتعلّم الآلي على أجهزة أحادية العقدة أو على المجموعات.

توجد طريقتان رئيسيتان لربط Apache Spark بـ ClickHouse:

Spark Connector - يطبّق موصل Spark DataSourceV2 ويملك إدارة Catalog خاصة به. وحتى الآن، تُعد هذه الطريقة الموصى بها لدمج ClickHouse مع Spark. Spark JDBC - ادمج Spark مع ClickHouse باستخدام مصدر بيانات JDBC.

لقد اختُبر كلا الحلّين بنجاح، وهما متوافقان بالكامل مع واجهات برمجة تطبيقات متعددة، بما في ذلك Java وScala وPySpark وSpark SQL.

​ بيئات تشغيل Spark

​ بيئات تشغيل Spark القياسية

يعمل Spark Connector مباشرةً دون إعداد إضافي في البيئات التي تتبع إلى حد كبير بيئة تشغيل Apache Spark الأساسية، مثل Amazon EMR أو عمليات نشر Spark المستندة إلى Kubernetes.

​ منصات Spark المُدارة