- Spark Connector - يطبّق موصل Spark
DataSourceV2ويملك إدارة
Catalogخاصة به. وحتى الآن، تُعد هذه الطريقة الموصى بها لدمج ClickHouse مع Spark.
- Spark JDBC - ادمج Spark مع ClickHouse باستخدام مصدر بيانات JDBC.
لقد اختُبر كلا الحلّين بنجاح، وهما متوافقان بالكامل مع واجهات برمجة تطبيقات متعددة، بما في ذلك Java وScala وPySpark وSpark SQL.
بيئات تشغيل Spark
يعمل Spark Connector مباشرةً دون إعداد إضافي في البيئات التي تتبع إلى حد كبير بيئة تشغيل Apache Spark الأساسية، مثل Amazon EMR أو عمليات نشر Spark المستندة إلى Kubernetes.
بيئات تشغيل Spark القياسية
توفّر منصات مثل AWS Glue وDatabricks طبقات تجريد إضافية وسلوكًا خاصًا بكل بيئة. ورغم أن التكامل الأساسي يظل كما هو، فقد تتطلب إعدادات وخطوات تهيئة مخصّصة. راجع صفحات الوثائق الخاصة بكل منصة للحصول على التفاصيل.