يوضح لك هذا الدليل كيفية إعداد مستخدم AWS IAM وحاوية S3 في AWS، وهي خطوة أساسية مطلوبة لأخذ النسخ الاحتياطية إلى S3 أو تهيئة ClickHouse لتخزين البيانات على S3

​ إنشاء مستخدم AWS IAM

في هذا الإجراء، سننشئ مستخدمًا لحساب خدمة، وليس مستخدم تسجيل دخول.

سجّل الدخول إلى AWS IAM Management Console. في علامة التبويب Users ، حدِّد Create user

أدخل اسم المستخدم

حدِّد Next

حدِّد Next

حدِّد Create user

تم الآن إنشاء المستخدم. انقر على المستخدم الذي أنشأته للتو

حدِّد Create access key

حدِّد Application running outside AWS

حدِّد Create access key

نزّل مفتاح الوصول والمفتاح السري بصيغة ‎.csv‎ لاستخدامهما لاحقًا

​ إنشاء حاوية S3

في قسم حاوية S3، حدّد Create bucket

أدخل اسم الحاوية، واترك الخيارات الأخرى على القيم الافتراضية

يجب أن يكون اسم الحاوية فريدًا على مستوى AWS بالكامل، وليس على مستوى المؤسسة فقط، وإلا فسيظهر خطأ.

اترك Block all Public Access مفعّلًا؛ إذ لا حاجة إلى الوصول العام.

حدّد Create Bucket في أسفل الصفحة

حدّد الرابط، وانسخ ARN، واحفظه لاستخدامه عند تهيئة سياسة الوصول الخاصة بالحاوية

بعد إنشاء الحاوية، اعثر على حاوية S3 الجديدة في قائمة حاويات S3 وحدّد اسم الحاوية، ما سينقلك إلى الصفحة الموضحة أدناه:

حدّد Create folder أدخل اسم مجلد ليكون الوجهة لقرص S3 في ClickHouse أو للنسخة الاحتياطية، ثم حدّد Create folder في أسفل الصفحة

ينبغي أن يكون المجلد الآن ظاهرًا في قائمة الحاوية

حدّد مربع الاختيار للمجلد الجديد وانقر على Copy URL . احفظ URL لاستخدامه في تهيئة التخزين الخاصة بـ ClickHouse في القسم التالي.

حدّد علامة التبويب Permissions وانقر على الزر Edit في قسم Bucket Policy

أضف سياسة للحاوية، كما في المثال أدناه

{ "Version" : "2012-10-17" , "Id" : "Policy123456" , "Statement" : [ { "Sid" : "abc123" , "Effect" : "Allow" , "Principal" : { "AWS" : "arn:aws:iam::782985192762:user/docs-s3-user" }, "Action" : "s3:*" , "Resource" : [ "arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket" , "arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket/*" ] } ] }

تتيح السياسة أعلاه تنفيذ جميع الإجراءات على الحاوية

المعلمة الوصف قيمة مثال Version إصدار مفسّر السياسة، اتركه كما هو 2012-10-17 Sid معرّف السياسة الذي يحدده المستخدم abc123 Effect ما إذا كان سيتم السماح بطلبات المستخدم أو رفضها Allow Principal الحسابات أو المستخدم الذي سيُسمح له arn:aws:iam::782985192762:user/docs-s3-user Action العمليات المسموح بها على الحاوية s3:* Resource الموارد داخل الحاوية التي يُسمح بتنفيذ العمليات عليها ”arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket”, “arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket/*”

ينبغي لك العمل مع فريق الأمان لديك لتحديد الأذونات التي ينبغي استخدامها؛ واعتبر هذه نقطة بداية. لمزيد من المعلومات حول السياسات والإعدادات، راجع وثائق AWS: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-policy-language-overview.html