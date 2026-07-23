يوضح لك هذا الدليل كيفية إعداد مستخدم AWS IAM وحاوية S3 في AWS، وهي خطوة أساسية مطلوبة لأخذ النسخ الاحتياطية إلى S3 أو تهيئة ClickHouse لتخزين البيانات على S3
في هذا الإجراء، سننشئ مستخدمًا لحساب خدمة، وليس مستخدم تسجيل دخول.
إنشاء مستخدم AWS IAM
- سجّل الدخول إلى AWS IAM Management Console.
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في علامة التبويب
Users، حدِّد
Create user
- أدخل اسم المستخدم
- حدِّد
Next
- حدِّد
Next
- حدِّد
Create user
- حدِّد
Create access key
- حدِّد
Application running outside AWS
- حدِّد
Create access key
- نزّل مفتاح الوصول والمفتاح السري بصيغة .csv لاستخدامهما لاحقًا
إنشاء حاوية S3
- في قسم حاوية S3، حدّد Create bucket
- أدخل اسم الحاوية، واترك الخيارات الأخرى على القيم الافتراضية
يجب أن يكون اسم الحاوية فريدًا على مستوى AWS بالكامل، وليس على مستوى المؤسسة فقط، وإلا فسيظهر خطأ.
- اترك
Block all Public Accessمفعّلًا؛ إذ لا حاجة إلى الوصول العام.
- حدّد Create Bucket في أسفل الصفحة
- حدّد الرابط، وانسخ ARN، واحفظه لاستخدامه عند تهيئة سياسة الوصول الخاصة بالحاوية
- بعد إنشاء الحاوية، اعثر على حاوية S3 الجديدة في قائمة حاويات S3 وحدّد اسم الحاوية، ما سينقلك إلى الصفحة الموضحة أدناه:
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حدّد
Create folder
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أدخل اسم مجلد ليكون الوجهة لقرص S3 في ClickHouse أو للنسخة الاحتياطية، ثم حدّد
Create folderفي أسفل الصفحة
- ينبغي أن يكون المجلد الآن ظاهرًا في قائمة الحاوية
- حدّد مربع الاختيار للمجلد الجديد وانقر على
Copy URL. احفظ URL لاستخدامه في تهيئة التخزين الخاصة بـ ClickHouse في القسم التالي.
- حدّد علامة التبويب Permissions وانقر على الزر Edit في قسم Bucket Policy
- أضف سياسة للحاوية، كما في المثال أدناه
{
"Version": "2012-10-17",
"Id": "Policy123456",
"Statement": [
{
"Sid": "abc123",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::782985192762:user/docs-s3-user"
},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket",
"arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket/*"
]
}
]
}
تتيح السياسة أعلاه تنفيذ جميع الإجراءات على الحاوية
|المعلمة
|الوصف
|قيمة مثال
|Version
|إصدار مفسّر السياسة، اتركه كما هو
|2012-10-17
|Sid
|معرّف السياسة الذي يحدده المستخدم
|abc123
|Effect
|ما إذا كان سيتم السماح بطلبات المستخدم أو رفضها
|Allow
|Principal
|الحسابات أو المستخدم الذي سيُسمح له
|arn:aws:iam::782985192762:user/docs-s3-user
|Action
|العمليات المسموح بها على الحاوية
|s3:*
|Resource
|الموارد داخل الحاوية التي يُسمح بتنفيذ العمليات عليها
|”arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket”, “arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket/*”
ينبغي لك العمل مع فريق الأمان لديك لتحديد الأذونات التي ينبغي استخدامها؛ واعتبر هذه نقطة بداية. لمزيد من المعلومات حول السياسات والإعدادات، راجع وثائق AWS: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-policy-language-overview.html
- احفظ تهيئة السياسة