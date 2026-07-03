2181 منفذ الخدمة الافتراضي لـ ZooKeeper. ملاحظة: راجع 9181 الخاص بـ ClickHouse Keeper ✓

8123 منفذ HTTP الافتراضي ✓

8443 منفذ HTTP SSL/TLS الافتراضي ✓ ✓

9000 منفذ البروتوكول الأصلي (ويُشار إليه أيضًا ببروتوكول TCP الخاص بـ ClickHouse). تستخدمه تطبيقات ClickHouse والعمليات مثل clickhouse-server و clickhouse-client وأدوات ClickHouse الأصلية. ويُستخدم أيضًا للاتصال بين الخوادم من أجل الاستعلامات الموزعة. ✓

9004 منفذ محاكاة MySQL ✓

9005 منفذ محاكاة PostgreSQL (ويُستخدم أيضًا للاتصال الآمن إذا كان SSL مُمكّنًا لـ ClickHouse). ✓

9009 منفذ الاتصال بين الخوادم للوصول منخفض المستوى إلى البيانات. يُستخدم لتبادل البيانات والنسخ المتماثل والاتصال بين الخوادم. ✓

9010 SSL/TLS للاتصالات بين الخوادم ✓

9011 منفذ بروتوكول PROXYv1 للبروتوكول الأصلي ✓

9019 جسر JDBC ✓

9100 منفذ gRPC ✓

9181 منفذ ClickHouse Keeper الموصى به ✓

9234 منفذ Raft الموصى به لـ ClickHouse Keeper (ويُستخدم أيضًا للاتصال الآمن إذا كان <secure>1</secure> مُمكّنًا) ✓

9363 منفذ مقاييس Prometheus الافتراضي ✓

9281 منفذ SSL الآمن الموصى به لـ ClickHouse Keeper ✓

9440 منفذ SSL/TLS للبروتوكول الأصلي ✓ ✓