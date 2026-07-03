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المنافذ المشار إليها بأنها الافتراضية تعني أن رقم المنفذ مُعدّ في /etc/clickhouse-server/config.xml. لتخصيص إعداداتك، أضف ملفًا إلى /etc/clickhouse-server/config.d/. راجع وثائق ملف الإعدادات.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦