المنافذ المشار إليها بأنها الافتراضية تعني أن رقم المنفذ مُعدّ في
/etc/clickhouse-server/config.xml. لتخصيص إعداداتك، أضف ملفًا إلى
/etc/clickhouse-server/config.d/. راجع وثائق ملف الإعدادات.
|المنفذ
|الوصف
|Cloud
|OSS
|2181
|منفذ الخدمة الافتراضي لـ ZooKeeper. ملاحظة: راجع
9181 الخاص بـ ClickHouse Keeper
|✓
|8123
|منفذ HTTP الافتراضي
|✓
|8443
|منفذ HTTP SSL/TLS الافتراضي
|✓
|✓
|9000
|منفذ البروتوكول الأصلي (ويُشار إليه أيضًا ببروتوكول TCP الخاص بـ ClickHouse). تستخدمه تطبيقات ClickHouse والعمليات مثل
clickhouse-server و
clickhouse-client وأدوات ClickHouse الأصلية. ويُستخدم أيضًا للاتصال بين الخوادم من أجل الاستعلامات الموزعة.
|✓
|9004
|منفذ محاكاة MySQL
|✓
|9005
|منفذ محاكاة PostgreSQL (ويُستخدم أيضًا للاتصال الآمن إذا كان SSL مُمكّنًا لـ ClickHouse).
|✓
|9009
|منفذ الاتصال بين الخوادم للوصول منخفض المستوى إلى البيانات. يُستخدم لتبادل البيانات والنسخ المتماثل والاتصال بين الخوادم.
|✓
|9010
|SSL/TLS للاتصالات بين الخوادم
|✓
|9011
|منفذ بروتوكول PROXYv1 للبروتوكول الأصلي
|✓
|9019
|جسر JDBC
|✓
|9100
|منفذ gRPC
|✓
|9181
|منفذ ClickHouse Keeper الموصى به
|✓
|9234
|منفذ Raft الموصى به لـ ClickHouse Keeper (ويُستخدم أيضًا للاتصال الآمن إذا كان
<secure>1</secure> مُمكّنًا)
|✓
|9363
|منفذ مقاييس Prometheus الافتراضي
|✓
|9281
|منفذ SSL الآمن الموصى به لـ ClickHouse Keeper
|✓
|9440
|منفذ SSL/TLS للبروتوكول الأصلي
|✓
|✓
|42000
|منفذ Graphite الافتراضي
|✓