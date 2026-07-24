المتطلبات الأساسية
دليل الإعداد
- حساب Estuary
- عمليتا capture أو أكثر في Estuary لسحب البيانات من المصادر التي تريدها
- حساب ClickHouse Cloud مع أذونات ClickPipe
1
إنشاء materialization في Estuary
لنقل البيانات من مجموعات المصدر في Estuary إلى ClickHouse، ستحتاج أولاً إلى إنشاء materialization.
- في لوحة معلومات Estuary، انتقل إلى صفحة Destinations.
- انقر على + New Materialization.
- اختر موصل ClickHouse.
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املأ التفاصيل في أقسام Materialization وEndpoint وSource Collections:
- Materialization Details: أدخِل اسماً فريداً لـ materialization الخاصة بك، واختر مستوى بيانات (موفّر السحابة والمنطقة)
- Endpoint Config: أدخِل Auth Token آمنة
- Source Collections: اربط capture موجودة أو اختر مجموعات البيانات التي تريد إتاحتها لـ ClickHouse
- انقر على Next ثم Save and Publish.
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في صفحة تفاصيل materialization، دوّن الاسم الكامل لـ materialization الخاصة بـ ClickHouse. سيبدو بالشكل التالي تقريباً:
your-tenant/your-unique-name/dekaf-clickhouse.
2
إدخال تفاصيل اتصال Kafka
أنشئ Kafka ClickPipe جديدة في ClickHouse وأدخِل تفاصيل الاتصال:
- في لوحة معلومات ClickHouse Cloud، اختر Data sources.
- أنشئ ClickPipe جديدة.
- اختر Apache Kafka كمصدر بيانات.
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أدخِل تفاصيل اتصال Kafka باستخدام معلومات broker وregistry الخاصة بـ Estuary:
- أدخِل اسماً لـ ClickPipe الخاصة بك
- بالنسبة إلى broker، استخدم:
dekaf.estuary-data.com:9092
- اترك authentication على الخيار الافتراضي
SASL/PLAIN
- بالنسبة إلى المستخدم، أدخِل الاسم الكامل لـ materialization من Estuary (مثل
your-tenant/your-unique-name/dekaf-clickhouse)
- بالنسبة إلى password، أدخِل auth token التي أدخلتها لـ materialization الخاصة بك
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فعِّل خيار schema registry
- بالنسبة إلى schema URL، استخدم:
https://dekaf.estuary-data.com
- سيكون schema key هو نفسه مستخدم broker (اسم materialization الخاص بك)
- سيكون secret هو نفسه password الخاص بـ broker (auth token الخاصة بك)
- بالنسبة إلى schema URL، استخدم:
3
تهيئة البيانات الواردة
- اختر أحد Kafka topics لديك (إحدى مجموعات البيانات من Estuary).
- اختر offset.
- سيكتشف ClickHouse رسائل topic. يمكنك بعد ذلك المتابعة إلى قسم Parse information لتهيئة معلومات table الخاصة بك.
- اختر إنشاء table جديدة أو تحميل البيانات إلى table موجودة ومطابقة.
- اربط حقول المصدر بأعمدة table، مع تأكيد اسم العمود والنوع وما إذا كان قابلاً للقيم NULL.
- في قسم Details and settings الأخير، يمكنك اختيار الأذونات لمستخدم database المخصص لك.
لمزيد من المعلومات حول إعداد تكامل مع Estuary، راجع وثائق Estuary:
موارد إضافية
- راجع وثائق ClickHouse materialization في Estuary.
- يوفّر Estuary البيانات على هيئة رسائل Kafka باستخدام Dekaf. يمكنك معرفة المزيد عن Dekaf هنا.
- للاطلاع على قائمة بالمصادر التي يمكنك تدفّقها إلى ClickHouse باستخدام Estuary، راجع موصلات capture في Estuary.