إنشاء materialization في Estuary

لنقل البيانات من مجموعات المصدر في Estuary إلى ClickHouse، ستحتاج أولاً إلى إنشاء materialization.

في لوحة معلومات Estuary، انتقل إلى صفحة Destinations انقر على + New Materialization. اختر موصل ClickHouse. املأ التفاصيل في أقسام Materialization وEndpoint وSource Collections: Materialization Details: أدخِل اسماً فريداً لـ materialization الخاصة بك، واختر مستوى بيانات (موفّر السحابة والمنطقة)

Endpoint Config: أدخِل Auth Token آمنة

Source Collections: اربط capture موجودة أو اختر مجموعات البيانات التي تريد إتاحتها لـ ClickHouse انقر على Next ثم Save and Publish. في صفحة تفاصيل materialization، دوّن الاسم الكامل لـ materialization الخاصة بـ ClickHouse. سيبدو بالشكل التالي تقريباً: your-tenant/your-unique-name/dekaf-clickhouse .

ستبدأ Estuary في بث مجموعات البيانات المحددة كرسائل Kafka. ويمكن لـ ClickHouse الوصول إلى هذه البيانات عبر Kafka ClickPipe باستخدام تفاصيل broker الخاصة بـ Estuary وauth token التي أدخلتها.