Artie هي منصة تدفق بيانات آنية مُدارة بالكامل، تنسخ بيانات بيئة الإنتاج إلى ClickHouse، مما يتيح تحليلات موجّهة للعملاء، وسير عمل تشغيلية، وتطبيقات Agentic AI في بيئة الإنتاج.

​ نظرة عامة

Artie هي طبقة البنية التحتية الحديثة للبيانات في عصر الذكاء الاصطناعي — منصة تدفق بيانات آنية مُدارة بالكامل تُبقي بيانات الإنتاج متزامنة باستمرار مع مستودع البيانات لديك.

ومع اعتماد الشركات على مستودعات البيانات الخاصة بها لتشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي الآنية، والتحليلات التشغيلية، ومنتجات البيانات الموجّهة للعملاء، فإنها تتجه إلى توحيد بنيتها التحتية حول حلول سريعة وموثوقة وقابلة للتوسع.

نوفّر للشركات نوع مسارات البيانات المتدفقة وإمكانات observability المتقدمة التي بنتها Netflix وDoorDash وInstacart داخليًا، من دون الحاجة إلى توظيف أكثر من 10 مهندسين أو قضاء سنة إلى سنتين في بناء المنصة. وتؤتمت Artie دورة حياة إدخال البيانات بالكامل — التقاط التغييرات، وعمليات الدمج، واستدراك البيانات التاريخية، وobservability — من دون أي أعباء صيانة هندسية، ويمكن نشرها خلال دقائق.

تستخدم شركات رائدة مثل ClickUp وSubstack وAlloy منصة Artie ليس فقط لمعالجة مشكلات مسارات البيانات الحالية، بل أيضًا لتهيئة مكدس البيانات لديها للمستقبل مع تسارع استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

1 أنشئ حسابًا على Artie انتقل إلى artie.com/contact وأكمل النموذج لطلب الوصول. 2 اعثر على بيانات اعتماد ClickHouse الخاصة بك بعد إنشاء خدمة في ClickHouse Cloud، اعثر على الإعدادات المطلوبة التالية: للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية: المعلمات الوصف HOST and PORT عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS. DATABASE NAME افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم default . استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها. USERNAME and PASSWORD افتراضيًا، يكون اسم المستخدم default . استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك. تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect: اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl . إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال. 3 أنشئ مسار بيانات جديدًا في Artie انتقل إلى Artie باستخدام المعلومات التي جمعتها من الخطوات السابقة، وأنشئ مسار بيانات جديدًا باتباع عملية من 3 خطوات. صِل مصدرك - قم بإعداد قاعدة البيانات المصدر الخاصة بك (Postgres أو MySQL أو Events API، وما إلى ذلك) اختر الجداول التي تريد نسخها - حدّد الجداول التي تريد مزامنتها مع ClickHouse صِل وجهتك - أدخل بيانات اعتماد ClickHouse الخاصة بك

إذا كانت لديك أي أسئلة، فيُرجى الرجوع إلى وثائق ClickHouse أو التواصل مع الفريق على hi@artie.com

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