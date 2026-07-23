دليل تفصيلي حول كيفية إعداد Amazon DocumentDB كمصدر لـ ClickPipes

​ إصدارات DocumentDB المتوافقة

يدعم ClickPipes ‏DocumentDB الإصدار 5.0.

​ إعداد مدة الاحتفاظ بسجلات change stream

افتراضيًا، تبلغ مدة الاحتفاظ بسجلات change stream في Amazon DocumentDB ثلاث ساعات، بينما قد يستغرق التحميل الأولي وقتًا أطول بكثير حسب حجم البيانات الموجودة في DocumentDB لديك. نوصي بضبط مدة الاحتفاظ بسجلات change stream على 72 ساعة أو أكثر لضمان عدم حذفها قبل اكتمال اللقطة الأولية.

انقر على Parameter groups في اللوحة اليمنى، ثم اعثر على مجموعة المعلمات المستخدمة بواسطة عنقود DocumentDB لديك (إذا كنت تستخدم مجموعة المعلمات الافتراضية، فستحتاج أولًا إلى إنشاء مجموعة معلمات جديدة حتى تتمكن من تعديلها).

ابحث عن change_stream_log_retention_duration ، ثم حدده وعدّله إلى 259200 (72 ساعة)

انقر على Apply Changes لتطبيق مجموعة المعلمات المعدّلة على عنقود DocumentDB لديك فورًا. ينبغي أن ترى حالة مجموعة المعلمات تنتقل إلى applying ، ثم إلى in-sync عند تطبيق التغيير.

بدلًا من ذلك، يمكنك ضبط هذا عبر AWS CLI.

للتحقق من مدة الاحتفاظ الحالية بسجلات change stream:

aws docdb describe-db-cluster-parameters --db-cluster-parameter-group-name < PARAMETER_GROUP_NAM E > --query "Parameters[?ParameterName=='change_stream_log_retention_duration'].{Name:ParameterName,Value:ParameterValue}"

لضبط مدة الاحتفاظ بسجلات change stream على 72 ساعة:

aws docdb modify-db-cluster-parameter-group --db-cluster-parameter-group-name < PARAMETER_GROUP_NAM E > --parameters "ParameterName=change_stream_log_retention_duration,ParameterValue=259200,ApplyMethod=immediate"

​ تكوين مستخدم قاعدة بيانات

اتصل بعنقود DocumentDB الخاص بك باستخدام مستخدم مسؤول، ثم نفّذ الأمر التالي لإنشاء مستخدم قاعدة بيانات لـ ClickPipes الخاصة بـ MongoDB CDC:

db . getSiblingDB ( "admin" ). createUser ({ user: "clickpipes_user" , pwd: "some_secure_password" , roles: [ "readAnyDatabase" , "clusterMonitor" ], })

تأكد من استبدال clickpipes_user و some_secure_password باسم المستخدم وكلمة المرور اللذين ترغب في استخدامهما.

​ ما الخطوة التالية؟