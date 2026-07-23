يدعم ClickPipes DocumentDB الإصدار 5.0.
إصدارات DocumentDB المتوافقة
افتراضيًا، تبلغ مدة الاحتفاظ بسجلات change stream في Amazon DocumentDB ثلاث ساعات، بينما قد يستغرق التحميل الأولي وقتًا أطول بكثير حسب حجم البيانات الموجودة في DocumentDB لديك. نوصي بضبط مدة الاحتفاظ بسجلات change stream على 72 ساعة أو أكثر لضمان عدم حذفها قبل اكتمال اللقطة الأولية.
إعداد مدة الاحتفاظ بسجلات change stream
حدِّث مدة الاحتفاظ بسجلات change stream عبر AWS Console
- انقر على
Parameter groupsفي اللوحة اليمنى، ثم اعثر على مجموعة المعلمات المستخدمة بواسطة عنقود DocumentDB لديك (إذا كنت تستخدم مجموعة المعلمات الافتراضية، فستحتاج أولًا إلى إنشاء مجموعة معلمات جديدة حتى تتمكن من تعديلها).
- ابحث عن
change_stream_log_retention_duration، ثم حدده وعدّله إلى
259200(72 ساعة)
- انقر على
Apply Changesلتطبيق مجموعة المعلمات المعدّلة على عنقود DocumentDB لديك فورًا. ينبغي أن ترى حالة مجموعة المعلمات تنتقل إلى
applying، ثم إلى
in-syncعند تطبيق التغيير.
بدلًا من ذلك، يمكنك ضبط هذا عبر AWS CLI. للتحقق من مدة الاحتفاظ الحالية بسجلات change stream:
حدِّث مدة الاحتفاظ بسجلات change stream عبر AWS CLI
لضبط مدة الاحتفاظ بسجلات change stream على 72 ساعة:
aws docdb describe-db-cluster-parameters --db-cluster-parameter-group-name <PARAMETER_GROUP_NAME> --query "Parameters[?ParameterName=='change_stream_log_retention_duration'].{Name:ParameterName,Value:ParameterValue}"
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group --db-cluster-parameter-group-name <PARAMETER_GROUP_NAME> --parameters "ParameterName=change_stream_log_retention_duration,ParameterValue=259200,ApplyMethod=immediate"
اتصل بعنقود DocumentDB الخاص بك باستخدام مستخدم مسؤول، ثم نفّذ الأمر التالي لإنشاء مستخدم قاعدة بيانات لـ ClickPipes الخاصة بـ MongoDB CDC:
تكوين مستخدم قاعدة بيانات
db.getSiblingDB("admin").createUser({
user: "clickpipes_user",
pwd: "some_secure_password",
roles: ["readAnyDatabase", "clusterMonitor"],
})
تأكد من استبدال
clickpipes_user و
some_secure_password باسم المستخدم وكلمة المرور اللذين ترغب في استخدامهما.
يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك وبدء إدخال البيانات من مثيل DocumentDB الخاص بك إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين تفاصيل الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد عنقود DocumentDB الخاص بك، إذ ستحتاج إليها أثناء عملية إنشاء ClickPipe.