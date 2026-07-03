CREATE TABLE flattened_t1 ( `_id` String, `order_id` String, `customer_id` Int64, `status` String, `total_amount` Decimal ( 18 , 2 ), `order_date` DateTime64( 3 ), `shipping_info` JSON , `items` Dynamic , `_peerdb_version` Int64, `_peerdb_synced_at` DateTime64( 9 ), `_peerdb_is_deleted` Int8 ) ENGINE = ReplacingMergeTree() PRIMARY KEY _id ORDER BY _id; CREATE MATERIALIZED VIEW imv TO flattened_t1 AS SELECT CAST ( doc . _id , 'String' ) AS _id, CAST ( doc . order_id , 'String' ) AS order_id, CAST ( doc . customer_id , 'Int64' ) AS customer_id, CAST ( doc . status , 'String' ) AS status , CAST ( doc . total_amount , 'Decimal64(2)' ) AS total_amount, CAST (parseDateTime64BestEffortOrNull( doc . order_date , 3 ), 'DATETIME(3)' ) AS order_date, doc.^shipping AS shipping_info, doc . items , _peerdb_version, _peerdb_synced_at, _peerdb_is_deleted FROM t1; CREATE VIEW flattened_t1_final AS SELECT * FROM flattened_t1 FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0 ;