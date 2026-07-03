t1 في MongoDB لتتبّع طلبات العملاء:
يقوم MongoDB CDC Connector بنسخ مستندات MongoDB إلى ClickHouse باستخدام نوع بيانات JSON المدعوم أصلاً. وسيحتوي الجدول المُكرَّر
db.t1.insertOne({
"order_id": "ORD-001234",
"customer_id": 98765,
"status": "completed",
"total_amount": 299.97,
"order_date": new Date(),
"shipping": {
"method": "express",
"city": "Seattle",
"cost": 19.99
},
"items": [
{
"category": "electronics",
"price": 149.99
},
{
"category": "accessories",
"price": 24.99
}
]
})
t1 في ClickHouse على الصف التالي:
Row 1:
──────
_id: "68a4df4b9fe6c73b541703b0"
doc: {"_id":"68a4df4b9fe6c73b541703b0","customer_id":"98765","items":[{"category":"electronics","price":149.99},{"category":"accessories","price":24.99}],"order_date":"2025-08-19T20:32:11.705Z","order_id":"ORD-001234","shipping":{"city":"Seattle","cost":19.99,"method":"express"},"status":"completed","total_amount":299.97}
_peerdb_synced_at: 2025-08-19 20:50:42.005000000
_peerdb_is_deleted: 0
_peerdb_version: 0
تستخدم الجداول المُكرّرة المخطط القياسية التالية:
مخطط الجدول
┌─name───────────────┬─type──────────┐
│ _id │ String │
│ doc │ JSON │
│ _peerdb_synced_at │ DateTime64(9) │
│ _peerdb_version │ Int64 │
│ _peerdb_is_deleted │ Int8 │
└────────────────────┴───────────────┘
_id: المفتاح الأساسي من MongoDB
doc: وثيقة MongoDB مُكرَّرة بصيغة نوع بيانات JSON
_peerdb_synced_at: يسجّل وقت آخر مزامنة للصف
_peerdb_version: يتتبع إصدار الصف؛ ويزداد عند تحديث الصف أو حذفه
_peerdb_is_deleted: يبيّن ما إذا كان الصف محذوفًا
تربط ClickPipes مجموعات MongoDB في ClickHouse باستخدام عائلة محركات الجداول
محرك الجدول ReplacingMergeTree
ReplacingMergeTree. ومع هذا المحرك، تُمثَّل التحديثات على أنها عمليات insert بإصدار أحدث (
_peerdb_version) من المستند لمفتاح أساسي (
_id) محدد، مما يتيح معالجة التحديثات وعمليات الاستبدال والحذف بكفاءة باعتبارها versioned inserts.
يزيل
ReplacingMergeTree التكرارات بشكل غير متزامن في الخلفية. ولضمان عدم وجود تكرارات للصف نفسه، استخدم
المُعدِّل FINAL. على سبيل المثال:
SELECT * FROM t1 FINAL;
تُمرَّر عمليات الحذف من MongoDB كصفوف جديدة مُعلَّمة على أنها محذوفة باستخدام العمود
التعامل مع عمليات الحذف
_peerdb_is_deleted. وعادةً ما ستحتاج إلى استبعادها في استعلاماتك:
يمكنك أيضًا إنشاء سياسة على مستوى الصف لتصفية الصفوف المحذوفة تلقائيًا، بدلًا من تحديد شرط التصفية في كل استعلام:
SELECT * FROM t1 FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0;
CREATE ROW POLICY policy_name ON t1
FOR SELECT USING _peerdb_is_deleted = 0;
يمكنك الاستعلام مباشرةً عن حقول JSON باستخدام صيغة النقطة:
الاستعلام عن بيانات JSON
Query
SELECT
doc.order_id,
doc.shipping.method
FROM t1;
عند الاستعلام عن حقول الكائنات المتداخلة باستخدام البنية النقطية، تأكد من إضافة العامل
Result
┌-─doc.order_id─┬─doc.shipping.method─┐
│ ORD-001234 │ express │
└───────────────┴─────────────────────┘
^:
Query
SELECT doc.^shipping as shipping_info FROM t1;
Result
┌─shipping_info──────────────────────────────────────┐
│ {"city":"Seattle","cost":19.99,"method":"express"} │
└────────────────────────────────────────────────────┘
في ClickHouse، يكون نوع كل حقل في JSON هو
نوع Dynamic
Dynamic. ويتيح النوع
Dynamic لـ ClickHouse تخزين قيم من أي نوع من دون الحاجة إلى معرفة النوع مسبقًا. يمكنك التحقق من ذلك باستخدام الدالة
toTypeName:
Query
SELECT toTypeName(doc.customer_id) AS type FROM t1;
لفحص أنواع البيانات الأساسية لحقلٍ ما، يمكنك استخدام الدالة
Result
┌─type────┐
│ Dynamic │
└─────────┘
dynamicType. لاحظ أنه قد توجد أنواع بيانات مختلفة لاسم الحقل نفسه في صفوف مختلفة:
Query
SELECT dynamicType(doc.customer_id) AS type FROM t1;
تعمل الدوال العادية مع النوع Dynamic تمامًا كما هو الحال مع الأعمدة العادية: مثال 1: تحليل Date
Result
┌─type──┐
│ Int64 │
└───────┘
Query
SELECT parseDateTimeBestEffortOrNull(doc.order_date) AS order_date FROM t1;
مثال 2: المنطق الشرطي
Result
┌─order_date──────────┐
│ 2025-08-19 20:32:11 │
└─────────────────────┘
Query
SELECT multiIf(
doc.total_amount < 100, 'less_than_100',
doc.total_amount < 1000, 'less_than_1000',
'1000+') AS spendings
FROM t1;
مثال 3: عمليات على Array
Result
┌─spendings──────┐
│ less_than_1000 │
└────────────────┘
Query
SELECT length(doc.items) AS item_count FROM t1;
Result
┌─item_count─┐
│ 2 │
└────────────┘
لا تعمل دوال التجميع في ClickHouse مباشرةً مع نوع Dynamic. على سبيل المثال، إذا حاولت استخدام الدالة
تحويل نوع الحقل
sum مباشرةً على نوع Dynamic، فستحصل على الخطأ التالي:
لاستخدام دوال التجميع، حوِّل الحقل إلى النوع المناسب باستخدام الدالة
SELECT sum(doc.shipping.cost) AS shipping_cost FROM t1;
-- DB::Exception: Illegal type Dynamic of argument for aggregate function sum. (ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT)
CAST أو صيغة
:::
Query
SELECT sum(doc.shipping.cost::Float32) AS shipping_cost FROM t1;
Result
┌─shipping_cost─┐
│ 19.99 │
└───────────────┘
يُعد التحويل من نوع Dynamic إلى نوع البيانات الأساسي (الذي يحدده
dynamicType) عالي الكفاءة جدًا، لأن ClickHouse يخزّن القيمة داخليًا مسبقًا بنوعها الأساسي.
تسوية JSON
يمكنك إنشاء عروض عادية فوق جدول JSON لاحتواء منطق التسطيح/تحويل النوع/التحويل، بحيث تتمكن من الاستعلام عن البيانات بطريقة مشابهة لجدول علائقي. وتُعد العروض العادية خفيفة، لأنها لا تخزن سوى الاستعلام نفسه، وليس البيانات الأساسية. على سبيل المثال:
العرض العادي
سيكون لطريقة العرض هذه المخطط التالي:
CREATE VIEW v1 AS
SELECT
CAST(doc._id, 'String') AS object_id,
CAST(doc.order_id, 'String') AS order_id,
CAST(doc.customer_id, 'Int64') AS customer_id,
CAST(doc.status, 'String') AS status,
CAST(doc.total_amount, 'Decimal64(2)') AS total_amount,
CAST(parseDateTime64BestEffortOrNull(doc.order_date, 3), 'DATETIME(3)') AS order_date,
doc.^shipping AS shipping_info,
doc.items AS items
FROM t1 FINAL
WHERE _peerdb_is_deleted = 0;
يمكنك الآن إجراء استعلام على طريقة العرض كما لو كنت تستعلم جدولًا مُسطَّحًا:
┌─name────────────┬─type───────────┐
│ object_id │ String │
│ order_id │ String │
│ customer_id │ Int64 │
│ status │ String │
│ total_amount │ Decimal(18, 2) │
│ order_date │ DateTime64(3) │
│ shipping_info │ JSON │
│ items │ Dynamic │
└─────────────────┴────────────────┘
SELECT
customer_id,
sum(total_amount)
FROM v1
WHERE shipping_info.city = 'Seattle'
GROUP BY customer_id
ORDER BY customer_id DESC
LIMIT 10;
يمكنك إنشاء العروض المادية القابلة للتحديث، ما يتيح لك جدولة تنفيذ الاستعلام لإزالة تكرار الصفوف وتخزين النتائج في جدول هدف مُسطَّح. ومع كل تحديث مجدول، يُستبدل الجدول الهدف بأحدث نتائج الاستعلام. تكمن الميزة الأساسية لهذه الطريقة في أن الاستعلام الذي يستخدم الكلمة المفتاحية
العرض المادي القابل للتحديث
FINAL يُشغَّل مرة واحدة فقط أثناء التحديث، مما يلغي حاجة الاستعلامات اللاحقة على الجدول الهدف إلى استخدام
FINAL.
ومن عيوب هذه الطريقة أن البيانات في الجدول الهدف لا تكون مُحدَّثة إلا بقدر حداثة آخر تحديث. وفي كثير من حالات الاستخدام، توفّر فترات التحديث التي تتراوح من عدة دقائق إلى بضع ساعات توازنًا جيدًا بين حداثة البيانات وأداء الاستعلام.
يمكنك الآن الاستعلام عن الجدول
CREATE TABLE flattened_t1 (
`_id` String,
`order_id` String,
`customer_id` Int64,
`status` String,
`total_amount` Decimal(18, 2),
`order_date` DateTime64(3),
`shipping_info` JSON,
`items` Dynamic
)
ENGINE = ReplacingMergeTree()
PRIMARY KEY _id
ORDER BY _id;
CREATE MATERIALIZED VIEW rmv REFRESH EVERY 1 HOUR TO flattened_t1 AS
SELECT
CAST(doc._id, 'String') AS _id,
CAST(doc.order_id, 'String') AS order_id,
CAST(doc.customer_id, 'Int64') AS customer_id,
CAST(doc.status, 'String') AS status,
CAST(doc.total_amount, 'Decimal64(2)') AS total_amount,
CAST(parseDateTime64BestEffortOrNull(doc.order_date, 3), 'DATETIME(3)') AS order_date,
doc.^shipping AS shipping_info,
doc.items AS items
FROM t1 FINAL
WHERE _peerdb_is_deleted = 0;
flattened_t1 مباشرةً من دون المُعدِّل
FINAL:
SELECT
customer_id,
sum(total_amount)
FROM flattened_t1
WHERE shipping_info.city = 'Seattle'
GROUP BY customer_id
ORDER BY customer_id DESC
LIMIT 10;
إذا كنت تريد الوصول إلى الأعمدة المُسطَّحة في الوقت الفعلي، فيمكنك إنشاء عروض مادية تزايدية. وإذا كان جدولك يشهد تحديثات متكررة، فلا يُنصح باستخدام المُعدِّل
العرض المادي التزايدي
FINAL في العرض المادي، لأن كل تحديث سيؤدي إلى عملية دمج. وبدلًا من ذلك، يمكنك إزالة التكرار من البيانات وقت الاستعلام عن طريق إنشاء عرض عادي فوق العرض المادي.
يمكنك الآن الاستعلام عن العرض
CREATE TABLE flattened_t1 (
`_id` String,
`order_id` String,
`customer_id` Int64,
`status` String,
`total_amount` Decimal(18, 2),
`order_date` DateTime64(3),
`shipping_info` JSON,
`items` Dynamic,
`_peerdb_version` Int64,
`_peerdb_synced_at` DateTime64(9),
`_peerdb_is_deleted` Int8
)
ENGINE = ReplacingMergeTree()
PRIMARY KEY _id
ORDER BY _id;
CREATE MATERIALIZED VIEW imv TO flattened_t1 AS
SELECT
CAST(doc._id, 'String') AS _id,
CAST(doc.order_id, 'String') AS order_id,
CAST(doc.customer_id, 'Int64') AS customer_id,
CAST(doc.status, 'String') AS status,
CAST(doc.total_amount, 'Decimal64(2)') AS total_amount,
CAST(parseDateTime64BestEffortOrNull(doc.order_date, 3), 'DATETIME(3)') AS order_date,
doc.^shipping AS shipping_info,
doc.items,
_peerdb_version,
_peerdb_synced_at,
_peerdb_is_deleted
FROM t1;
CREATE VIEW flattened_t1_final AS
SELECT * FROM flattened_t1 FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0;
flattened_t1_final كما يلي:
SELECT
customer_id,
sum(total_amount)
FROM flattened_t1_final
AND shipping_info.city = 'Seattle'
GROUP BY customer_id
ORDER BY customer_id DESC
LIMIT 10;