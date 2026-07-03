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يخزّن MongoDB سجلات البيانات على هيئة مستندات BSON. في ClickPipes، يمكنك تهيئة إدخال مستندات BSON إلى ClickHouse إما كـ JSON أو JSON String. يوضّح الجدول التالي تعيين أنواع حقول BSON إلى JSON المدعومة:
لمعرفة المزيد عن نوع بيانات JSON في ClickHouse، راجع وثائقنا.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦