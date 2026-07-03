صفحة تصف تعيين أنواع البيانات في MongoDB ClickPipe من MongoDB إلى ClickHouse

يخزّن MongoDB سجلات البيانات على هيئة مستندات BSON. في ClickPipes، يمكنك تهيئة إدخال مستندات BSON إلى ClickHouse إما كـ JSON أو JSON String. يوضّح الجدول التالي تعيين أنواع حقول BSON إلى JSON المدعومة:

نوع BSON في MongoDB نوع JSON في ClickHouse ملاحظات ObjectId String String String عدد صحيح 32-بت Int64 عدد صحيح 64-بت Int64 Double Float64 Boolean Bool Date String بتنسيق ISO 8601 Regular Expression {Options: String, Pattern: String} تعبير نمطي في MongoDB بحقول ثابتة: Options (علامات regex) وPattern (نمط regex) Timestamp {T: Int64, I: Int64} تنسيق الطابع الزمني الداخلي في MongoDB مع حقول ثابتة: T (الطابع الزمني) وI (الزيادة) Decimal128 String Binary data {Data: String, Subtype: Int64} بيانات ثنائية في MongoDB بحقول ثابتة: Data (مرمّزة بتنسيق base64) وSubtype (نوع البيانات الثنائية) JavaScript String Null Null Array Dynamic تتحول المصفوفات ذات الأنواع المتجانسة إلى Array(Nullable(T))؛ وتُرقّى المصفوفات ذات الأنواع البدائية المختلطة إلى النوع العام المشترك الأكثر شمولًا؛ أما المصفوفات ذات الأنواع المعقدة غير المتوافقة فتتحول إلى Tuples Object Dynamic يُعيَّن كل حقل متداخل بشكل تكراري