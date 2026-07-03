|نوع BSON في MongoDB
|نوع JSON في ClickHouse
|ملاحظات
|ObjectId
|String
|String
|String
|عدد صحيح 32-بت
|Int64
|عدد صحيح 64-بت
|Int64
|Double
|Float64
|Boolean
|Bool
|Date
|String
|بتنسيق ISO 8601
|Regular Expression
|{Options: String, Pattern: String}
|تعبير نمطي في MongoDB بحقول ثابتة: Options (علامات regex) وPattern (نمط regex)
|Timestamp
|{T: Int64, I: Int64}
|تنسيق الطابع الزمني الداخلي في MongoDB مع حقول ثابتة: T (الطابع الزمني) وI (الزيادة)
|Decimal128
|String
|Binary data
|{Data: String, Subtype: Int64}
|بيانات ثنائية في MongoDB بحقول ثابتة: Data (مرمّزة بتنسيق base64) وSubtype (نوع البيانات الثنائية)
|JavaScript
|String
|Null
|Null
|Array
|Dynamic
|تتحول المصفوفات ذات الأنواع المتجانسة إلى Array(Nullable(T))؛ وتُرقّى المصفوفات ذات الأنواع البدائية المختلطة إلى النوع العام المشترك الأكثر شمولًا؛ أما المصفوفات ذات الأنواع المعقدة غير المتوافقة فتتحول إلى Tuples
|Object
|Dynamic
|يُعيَّن كل حقل متداخل بشكل تكراري
لمعرفة المزيد عن نوع بيانات JSON في ClickHouse، راجع وثائقنا.