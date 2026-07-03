إذا كنت تستخدم MongoDB Atlas، فيُرجى الرجوع إلى الدليل المخصّص هنا.
يتطلب النسخ المتماثل مدة احتفاظ بـ oplog لا تقل عن 24 ساعة. ونوصي بضبط مدة الاحتفاظ بـ oplog على 72 ساعة أو أكثر لضمان عدم اقتطاع
فعّل مدة الاحتفاظ بـ oplog
oplog قبل اكتمال اللقطة الأولية.
يمكنك التحقق من مدة الاحتفاظ الحالية بـ oplog عبر تشغيل الأمر التالي في بيئة MongoDB shell (يجب أن تكون لديك صلاحية
clusterMonitor لتشغيل هذا الأمر):
لتعيين فترة الاحتفاظ بـ
db.getSiblingDB("admin").serverStatus().oplogTruncation.oplogMinRetentionHours
oplog على 72 ساعة، شغّل الأمر التالي على كل عقدة في مجموعة النسخ المتماثلة بصفتك مستخدمًا إداريًا:
لمزيد من التفاصيل حول الأمر
db.adminCommand({
"replSetResizeOplog" : 1,
"minRetentionHours": 72
})
replSetResizeOplog وإعداد الاحتفاظ بـ
oplog، راجع وثائق MongoDB.
اتصل بمثيل MongoDB الخاص بك باستخدام مستخدم إداري، ثم نفّذ الأمر التالي لإنشاء مستخدم لـ ClickPipes الخاصة بـ MongoDB CDC:
تكوين مستخدم قاعدة بيانات
db.getSiblingDB("admin").createUser({
user: "clickpipes_user",
pwd: "some_secure_password",
roles: ["readAnyDatabase", "clusterMonitor"],
})
تأكد من استبدال
clickpipes_user و
some_secure_password باسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبين.
يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك وبدء إدخال البيانات من مثيل MongoDB الخاص بك إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين تفاصيل الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد مثيل MongoDB الخاص بك، إذ ستحتاج إليها خلال عملية إنشاء ClickPipe.