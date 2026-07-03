إعداد أي مثيل من MongoDB كمصدر لـ ClickPipes

دليل إعداد مصدر MongoDB العام

إذا كنت تستخدم MongoDB Atlas، فيُرجى الرجوع إلى الدليل المخصّص هنا

​ فعّل مدة الاحتفاظ بـ oplog

يتطلب النسخ المتماثل مدة احتفاظ بـ oplog لا تقل عن 24 ساعة. ونوصي بضبط مدة الاحتفاظ بـ oplog على 72 ساعة أو أكثر لضمان عدم اقتطاع oplog قبل اكتمال اللقطة الأولية.

يمكنك التحقق من مدة الاحتفاظ الحالية بـ oplog عبر تشغيل الأمر التالي في بيئة MongoDB shell (يجب أن تكون لديك صلاحية clusterMonitor لتشغيل هذا الأمر):

db . getSiblingDB ( "admin" ). serverStatus (). oplogTruncation . oplogMinRetentionHours

لتعيين فترة الاحتفاظ بـ oplog على 72 ساعة، شغّل الأمر التالي على كل عقدة في مجموعة النسخ المتماثلة بصفتك مستخدمًا إداريًا:

db . adminCommand ({ "replSetResizeOplog" : 1 , "minRetentionHours" : 72 })

replSetResizeOplog وإعداد الاحتفاظ بـ oplog ، راجع لمزيد من التفاصيل حول الأمروإعداد الاحتفاظ بـ، راجع وثائق MongoDB

​ تكوين مستخدم قاعدة بيانات

اتصل بمثيل MongoDB الخاص بك باستخدام مستخدم إداري، ثم نفّذ الأمر التالي لإنشاء مستخدم لـ ClickPipes الخاصة بـ MongoDB CDC:

db . getSiblingDB ( "admin" ). createUser ({ user: "clickpipes_user" , pwd: "some_secure_password" , roles: [ "readAnyDatabase" , "clusterMonitor" ], })

تأكد من استبدال clickpipes_user و some_secure_password باسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبين.

​ ما الخطوة التالية؟