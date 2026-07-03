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إذا كنت تستخدم MongoDB Atlas، فيُرجى الرجوع إلى الدليل المخصّص هنا.

فعّل مدة الاحتفاظ بـ oplog

يتطلب النسخ المتماثل مدة احتفاظ بـ oplog لا تقل عن 24 ساعة. ونوصي بضبط مدة الاحتفاظ بـ oplog على 72 ساعة أو أكثر لضمان عدم اقتطاع oplog قبل اكتمال اللقطة الأولية. يمكنك التحقق من مدة الاحتفاظ الحالية بـ oplog عبر تشغيل الأمر التالي في بيئة MongoDB shell (يجب أن تكون لديك صلاحية clusterMonitor لتشغيل هذا الأمر):
لتعيين فترة الاحتفاظ بـ oplog على 72 ساعة، شغّل الأمر التالي على كل عقدة في مجموعة النسخ المتماثلة بصفتك مستخدمًا إداريًا:
لمزيد من التفاصيل حول الأمر replSetResizeOplog وإعداد الاحتفاظ بـ oplog، راجع وثائق MongoDB.

تكوين مستخدم قاعدة بيانات

اتصل بمثيل MongoDB الخاص بك باستخدام مستخدم إداري، ثم نفّذ الأمر التالي لإنشاء مستخدم لـ ClickPipes الخاصة بـ MongoDB CDC:
تأكد من استبدال clickpipes_user وsome_secure_password باسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبين.

ما الخطوة التالية؟

يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك وبدء إدخال البيانات من مثيل MongoDB الخاص بك إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين تفاصيل الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد مثيل MongoDB الخاص بك، إذ ستحتاج إليها خلال عملية إنشاء ClickPipe.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦