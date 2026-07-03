يلزم حد أدنى للاحتفاظ بـ oplog يبلغ 24 ساعة من أجل النسخ المتماثل. نوصي بضبط مدة الاحتفاظ بـ oplog على 72 ساعة أو أكثر لضمان عدم اقتطاع oplog قبل اكتمال اللقطة الأولية. لضبط مدة الاحتفاظ بـ oplog عبر واجهة المستخدم:
تهيئة الاحتفاظ بـ oplog
- انتقل إلى علامة التبويب
Overviewالخاصة بالعنقود في وحدة تحكم MongoDB Atlas، ثم انقر على علامة التبويب
Configuration.
- انقر على
Additional Settingsثم مرّر إلى أسفل وصولًا إلى
More Configuration Options.
- انقر على
More Configuration Optionsواضبط الحد الأدنى لنافذة oplog على
72 hoursأو أكثر.
- انقر على
Review Changesللمراجعة، ثم على
Apply Changesلتطبيق التغييرات.
بعد تسجيل الدخول إلى وحدة تحكم MongoDB Atlas، انقر على
إعداد مستخدم قاعدة بيانات
Database Access ضمن علامة التبويب
Security في شريط التنقل الأيسر. ثم انقر على “Add New Database User”.
يتطلب ClickPipes المصادقة بكلمة مرور:
يتطلب ClickPipes مستخدمًا لديه الأدوار التالية:
readAnyDatabase
clusterMonitor
Specific Privileges:
يمكنك أيضًا تحديد العناقيد/المثيلات التي تريد منح مستخدم ClickPipes حق الوصول إليها بشكل أكثر دقة:
يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك والبدء في إدخال البيانات من مثيل MongoDB لديك إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين تفاصيل الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد مثيل MongoDB لديك، إذ ستحتاج إليها خلال عملية إنشاء ClickPipe.