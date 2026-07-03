​ تهيئة الاحتفاظ بـ oplog

يلزم حد أدنى للاحتفاظ بـ oplog يبلغ 24 ساعة من أجل النسخ المتماثل. نوصي بضبط مدة الاحتفاظ بـ oplog على 72 ساعة أو أكثر لضمان عدم اقتطاع oplog قبل اكتمال اللقطة الأولية. لضبط مدة الاحتفاظ بـ oplog عبر واجهة المستخدم:

انتقل إلى علامة التبويب Overview الخاصة بالعنقود في وحدة تحكم MongoDB Atlas، ثم انقر على علامة التبويب Configuration .

انقر على Additional Settings ثم مرّر إلى أسفل وصولًا إلى More Configuration Options .

انقر على More Configuration Options واضبط الحد الأدنى لنافذة oplog على 72 hours أو أكثر.

انقر على Review Changes للمراجعة، ثم على Apply Changes لتطبيق التغييرات.

​ إعداد مستخدم قاعدة بيانات

بعد تسجيل الدخول إلى وحدة تحكم MongoDB Atlas، انقر على Database Access ضمن علامة التبويب Security في شريط التنقل الأيسر. ثم انقر على “Add New Database User”.

يتطلب ClickPipes المصادقة بكلمة مرور:

يتطلب ClickPipes مستخدمًا لديه الأدوار التالية:

readAnyDatabase

clusterMonitor

يمكنك العثور عليها في قسم Specific Privileges :

يمكنك أيضًا تحديد العناقيد/المثيلات التي تريد منح مستخدم ClickPipes حق الوصول إليها بشكل أكثر دقة:

​ ما الخطوة التالية؟