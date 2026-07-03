كيفية استخدام عدة عروض مادية انطلاقًا من جدول المصدر.

يوضح هذا المثال كيفية إنشاء عرض مادي، ثم كيفية إلحاق عرض مادي ثانٍ بالأول على نحو متسلسل. في هذه الصفحة، سترى كيفية تنفيذ ذلك، والإمكانات المتاحة، والقيود. ويمكن تلبية حالات استخدام مختلفة عبر إنشاء عرض مادي يستخدم عرضًا ماديًا ثانيًا بوصفه المصدر.

مثال:

سنستخدم مجموعة بيانات وهمية تتضمن عدد المشاهدات لكل ساعة لمجموعة من أسماء النطاقات.

هدفنا

نحتاج إلى البيانات مجمّعة حسب الشهر لكل اسم نطاق، ونحتاج أيضًا إلى البيانات مجمّعة حسب السنة لكل اسم نطاق.

يمكنك اختيار أحد هذه الخيارات:

كتابة استعلامات تقرأ البيانات وتجمعها أثناء طلب SELECT

تجهيز البيانات وقت الإدخال بتنسيق جديد

تجهيز البيانات وقت الإدخال وفق تجميع محدد.

يتيح لك تجهيز البيانات باستخدام العروض المادية تقليل كمية البيانات والحسابات التي يحتاج ClickHouse إلى تنفيذها، مما يجعل طلبات SELECT أسرع.

​ الجدول المصدر للعروض المادية

أنشئ الجدول المصدر. ونظرًا لأن أهدافنا تتمثل في إعداد تقارير عن البيانات المجمّعة لا عن الصفوف الفردية، يمكننا تحليلها وتمرير المعلومات إلى العروض المادية والتخلّص من البيانات الواردة نفسها. وهذا يحقق أهدافنا ويوفّر في التخزين، لذا سنستخدم محرك الجدول Null .

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS analytics;

CREATE TABLE analytics .hourly_data ( `domain_name` String, `event_time` DateTime , `count_views` UInt64 ) ENGINE = Null

يمكنك إنشاء عرض مادي على جدول Null. لذا ستؤثر البيانات المكتوبة إلى الجدول في العرض، لكن البيانات الخام الأصلية ستظل تُهمَل.

​ الجدول المُجمَّع الشهري والعرض المادي

بالنسبة إلى أول عرض مادي، نحتاج إلى إنشاء جدول Target . وفي هذا المثال، سيكون analytics.monthly_aggregated_data ، وسنخزّن فيه مجموع مرات المشاهدة حسب الشهر واسم النطاق.

CREATE TABLE analytics .monthly_aggregated_data ( `domain_name` String, `month` Date , `sumCountViews` AggregateFunction(sum, UInt64) ) ENGINE = AggregatingMergeTree ORDER BY (domain_name, month )

سيكون العرض المادي الذي يوجّه البيانات إلى الجدول الهدف كما يلي:

CREATE MATERIALIZED VIEW analytics . monthly_aggregated_data_mv TO analytics . monthly_aggregated_data AS SELECT toDate(toStartOfMonth(event_time)) AS month , domain_name, sumState(count_views) AS sumCountViews FROM analytics . hourly_data GROUP BY domain_name, month

​ الجدول السنوي المجمّع والعرض المادي

سنُنشئ الآن العرض المادي الثاني، والذي سيرتبط بجدول الهدف السابق monthly_aggregated_data .

سنُنشئ أولًا جدول هدف جديدًا سيخزّن إجمالي المشاهدات المجمّعة سنويًا لكل اسم نطاق.

CREATE TABLE analytics .year_aggregated_data ( `domain_name` String, `year` UInt16, `sumCountViews` UInt64 ) ENGINE = SummingMergeTree() ORDER BY (domain_name, year )

تحدّد هذه الخطوة نمط المتسلسل. ستستخدم عبارة FROM الجدول monthly_aggregated_data ، وهذا يعني أن تدفّق البيانات سيكون على النحو التالي:

تصل البيانات إلى الجدول hourly_data . سيُمرِّر ClickHouse البيانات المستلمة إلى جدول العرض المادي الأول monthly_aggregated_data ، أخيرًا، ستُمرَّر البيانات المستلمة في الخطوة 2 إلى year_aggregated_data .

CREATE MATERIALIZED VIEW analytics . year_aggregated_data_mv TO analytics . year_aggregated_data AS SELECT toYear(toStartOfYear( month )) AS year , domain_name, sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews FROM analytics . monthly_aggregated_data GROUP BY domain_name, year

من المفاهيم الخاطئة الشائعة عند العمل مع العروض المادية أن البيانات تُقرأ من الجدول. لكن هذه ليست الطريقة التي تعمل بها العروض المادية ؛ فالبيانات التي تُمرَّر هي block الذي تم insert له، وليست النتيجة النهائية في جدولك. لنتخيّل في هذا المثال أن الـ engine المستخدم في monthly_aggregated_data هو CollapsingMergeTree. عندها لن تكون البيانات المُمرَّرة إلى الـ العرض المادي الثانية year_aggregated_data_mv هي النتيجة النهائية للجدول بعد collapsing، بل سيُمرَّر block البيانات بالحقول المعرّفة كما في SELECT ... GROUP BY . إذا كنت تستخدم CollapsingMergeTree أو ReplacingMergeTree أو حتى SummingMergeTree، وتخطط لإنشاء عرض مادي متسلسلة، فعليك فهم القيود الموضّحة هنا.

​ بيانات تجريبية

الآن حان وقت اختبار العرض المادي المتسلسل لدينا عبر إدراج بعض البيانات:

INSERT INTO analytics . hourly_data (domain_name, event_time, count_views) VALUES ( 'clickhouse.com' , '2019-01-01 10:00:00' , 1 ), ( 'clickhouse.com' , '2019-02-02 00:00:00' , 2 ), ( 'clickhouse.com' , '2019-02-01 00:00:00' , 3 ), ( 'clickhouse.com' , '2020-01-01 00:00:00' , 6 );

إذا نفّذت SELECT على محتويات analytics.hourly_data ، فسترى ما يلي لأن محرك الجدول هو Null ، ولكن جرت معالجة البيانات.

SELECT * FROM analytics . hourly_data

Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.

لقد استخدمنا مجموعة بيانات صغيرة للتأكد من قدرتنا على تتبّع النتيجة ومقارنتها بما نتوقعه. وبمجرد التأكد من أن سير العمل لديك يعمل بشكل صحيح باستخدام مجموعة بيانات صغيرة، يمكنك الانتقال إلى كمية أكبر من البيانات.

إذا حاولت تنفيذ استعلام على الجدول الهدف باختيار الحقل sumCountViews ، فسترى التمثيل الثنائي (في بعض الطرفيات)، لأن القيمة لا تُخزَّن كرقم بل كنوع AggregateFunction. وللحصول على النتيجة النهائية لعملية التجميع، ينبغي استخدام اللاحقة -Merge .

يمكنك رؤية المحارف الخاصة المخزَّنة في AggregateFunction باستخدام هذا الاستعلام:

SELECT sumCountViews FROM analytics . monthly_aggregated_data

┌─sumCountViews─┐ │ │ │ │ │ │ └───────────────┘ 3 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.

بدلًا من ذلك، لنجرب استخدام اللاحقة Merge للحصول على قيمة sumCountViews :

SELECT sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews FROM analytics . monthly_aggregated_data ;

┌─sumCountViews─┐ │ 12 │ └───────────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.003 sec.

في AggregatingMergeTree عرّفنا AggregateFunction على أنها sum ، لذا يمكننا استخدام sumMerge . وعندما نستخدم الدالة avg في AggregateFunction ، فسنستخدم avgMerge ، وهكذا.

SELECT month , domain_name, sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews FROM analytics . monthly_aggregated_data GROUP BY domain_name, month

يمكننا الآن التحقق من أن الـ العروض المادية تلبّي الهدف الذي حددناه.

والآن بعد أن أصبحت البيانات مخزنة في الجدول الهدف monthly_aggregated_data ، يمكننا الحصول على البيانات المجمّعة حسب الشهر لكل اسم نطاق:

SELECT month , domain_name, sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews FROM analytics . monthly_aggregated_data GROUP BY domain_name, month

┌──────month─┬─domain_name────┬─sumCountViews─┐ │ 2020-01-01 │ clickhouse.com │ 6 │ │ 2019-01-01 │ clickhouse.com │ 1 │ │ 2019-02-01 │ clickhouse.com │ 5 │ └────────────┴────────────────┴───────────────┘ 3 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.

البيانات المُجمَّعة حسب السنة لكل اسم نطاق:

SELECT year , domain_name, sum (sumCountViews) FROM analytics . year_aggregated_data GROUP BY domain_name, year

┌─year─┬─domain_name────┬─sum(sumCountViews)─┐ │ 2019 │ clickhouse.com │ 6 │ │ 2020 │ clickhouse.com │ 6 │ └──────┴────────────────┴────────────────────┘ 2 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.

​ دمج عدة جداول مصدر في جدول هدف واحد

يمكن أيضًا استخدام العروض المادية لدمج عدة جداول مصدر في الجدول الوجهة نفسه. ويكون ذلك مفيدًا عند إنشاء عرض مادي يماثل منطق UNION ALL .

أولًا، أنشئ جدولَي مصدر يمثلان مجموعات مختلفة من المقاييس:

CREATE TABLE analytics .impressions ( `event_time` DateTime , `domain_name` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (domain_name, event_time) ; CREATE TABLE analytics .clicks ( `event_time` DateTime , `domain_name` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (domain_name, event_time) ;

ثم أنشئ جدول Target باستخدام مجموعة المقاييس الموحَّدة:

CREATE TABLE analytics .daily_overview ( `on_date` Date , `domain_name` String, `impressions` SimpleAggregateFunction(sum, UInt64), `clicks` SimpleAggregateFunction(sum, UInt64) ) ENGINE = AggregatingMergeTree ORDER BY (on_date, domain_name)

أنشئ عرضين ماديين يشيران إلى الجدول Target نفسه. لا تحتاج إلى تضمين الأعمدة المفقودة صراحةً:

CREATE MATERIALIZED VIEW analytics . daily_impressions_mv TO analytics . daily_overview AS SELECT toDate(event_time) AS on_date, domain_name, count () AS impressions, 0 clicks ---<<<--- if you omit this, it will be the same 0 FROM analytics . impressions GROUP BY toDate(event_time) AS on_date, domain_name ; CREATE MATERIALIZED VIEW analytics . daily_clicks_mv TO analytics . daily_overview AS SELECT toDate(event_time) AS on_date, domain_name, count () AS clicks, 0 impressions ---<<<--- if you omit this, it will be the same 0 FROM analytics . clicks GROUP BY toDate(event_time) AS on_date, domain_name ;

الآن، عند إدراج قيم، ستُجمَّع هذه القيم ضمن الأعمدة المقابلة لها في جدول Target :

INSERT INTO analytics . impressions (domain_name, event_time) VALUES ( 'clickhouse.com' , '2019-01-01 00:00:00' ), ( 'clickhouse.com' , '2019-01-01 12:00:00' ), ( 'clickhouse.com' , '2019-02-01 00:00:00' ), ( 'clickhouse.com' , '2019-03-01 00:00:00' ) ; INSERT INTO analytics . clicks (domain_name, event_time) VALUES ( 'clickhouse.com' , '2019-01-01 00:00:00' ), ( 'clickhouse.com' , '2019-01-01 12:00:00' ), ( 'clickhouse.com' , '2019-03-01 00:00:00' ) ;

مرات الظهور والنقرات المجمّعة في جدول Target :

SELECT on_date, domain_name, sum (impressions) AS impressions, sum (clicks) AS clicks FROM analytics . daily_overview GROUP BY on_date, domain_name ;

من المفترض أن يُظهر هذا الاستعلام شيئًا مثل: