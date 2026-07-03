مثال: سنستخدم مجموعة بيانات وهمية تتضمن عدد المشاهدات لكل ساعة لمجموعة من أسماء النطاقات. هدفنا
- نحتاج إلى البيانات مجمّعة حسب الشهر لكل اسم نطاق،
- ونحتاج أيضًا إلى البيانات مجمّعة حسب السنة لكل اسم نطاق.
- كتابة استعلامات تقرأ البيانات وتجمعها أثناء طلب SELECT
- تجهيز البيانات وقت الإدخال بتنسيق جديد
- تجهيز البيانات وقت الإدخال وفق تجميع محدد.
أنشئ الجدول المصدر. ونظرًا لأن أهدافنا تتمثل في إعداد تقارير عن البيانات المجمّعة لا عن الصفوف الفردية، يمكننا تحليلها وتمرير المعلومات إلى العروض المادية والتخلّص من البيانات الواردة نفسها. وهذا يحقق أهدافنا ويوفّر في التخزين، لذا سنستخدم محرك الجدول
الجدول المصدر للعروض المادية
Null.
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS analytics;
CREATE TABLE analytics.hourly_data
(
`domain_name` String,
`event_time` DateTime,
`count_views` UInt64
)
ENGINE = Null
يمكنك إنشاء عرض مادي على جدول Null. لذا ستؤثر البيانات المكتوبة إلى الجدول في العرض، لكن البيانات الخام الأصلية ستظل تُهمَل.
بالنسبة إلى أول عرض مادي، نحتاج إلى إنشاء جدول
الجدول المُجمَّع الشهري والعرض المادي
Target. وفي هذا المثال، سيكون
analytics.monthly_aggregated_data، وسنخزّن فيه مجموع مرات المشاهدة حسب الشهر واسم النطاق.
سيكون العرض المادي الذي يوجّه البيانات إلى الجدول الهدف كما يلي:
CREATE TABLE analytics.monthly_aggregated_data
(
`domain_name` String,
`month` Date,
`sumCountViews` AggregateFunction(sum, UInt64)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
ORDER BY (domain_name, month)
CREATE MATERIALIZED VIEW analytics.monthly_aggregated_data_mv
TO analytics.monthly_aggregated_data
AS
SELECT
toDate(toStartOfMonth(event_time)) AS month,
domain_name,
sumState(count_views) AS sumCountViews
FROM analytics.hourly_data
GROUP BY
domain_name,
month
سنُنشئ الآن العرض المادي الثاني، والذي سيرتبط بجدول الهدف السابق
الجدول السنوي المجمّع والعرض المادي
monthly_aggregated_data.
سنُنشئ أولًا جدول هدف جديدًا سيخزّن إجمالي المشاهدات المجمّعة سنويًا لكل اسم نطاق.
تحدّد هذه الخطوة نمط المتسلسل. ستستخدم عبارة
CREATE TABLE analytics.year_aggregated_data
(
`domain_name` String,
`year` UInt16,
`sumCountViews` UInt64
)
ENGINE = SummingMergeTree()
ORDER BY (domain_name, year)
FROM الجدول
monthly_aggregated_data، وهذا يعني أن تدفّق البيانات سيكون على النحو التالي:
- تصل البيانات إلى الجدول
hourly_data.
- سيُمرِّر ClickHouse البيانات المستلمة إلى جدول العرض المادي الأول
monthly_aggregated_data،
- أخيرًا، ستُمرَّر البيانات المستلمة في الخطوة 2 إلى
year_aggregated_data.
CREATE MATERIALIZED VIEW analytics.year_aggregated_data_mv
TO analytics.year_aggregated_data
AS
SELECT
toYear(toStartOfYear(month)) AS year,
domain_name,
sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews
FROM analytics.monthly_aggregated_data
GROUP BY
domain_name,
year
من المفاهيم الخاطئة الشائعة عند العمل مع العروض المادية أن البيانات تُقرأ من الجدول. لكن هذه ليست الطريقة التي تعمل بها
العروض المادية؛ فالبيانات التي تُمرَّر هي block الذي تم insert له، وليست النتيجة النهائية في جدولك.لنتخيّل في هذا المثال أن الـ engine المستخدم في
monthly_aggregated_data هو CollapsingMergeTree. عندها لن تكون البيانات المُمرَّرة إلى الـ العرض المادي الثانية
year_aggregated_data_mv هي النتيجة النهائية للجدول بعد collapsing، بل سيُمرَّر block البيانات بالحقول المعرّفة كما في
SELECT ... GROUP BY.إذا كنت تستخدم CollapsingMergeTree أو ReplacingMergeTree أو حتى SummingMergeTree، وتخطط لإنشاء عرض مادي متسلسلة، فعليك فهم القيود الموضّحة هنا.
الآن حان وقت اختبار العرض المادي المتسلسل لدينا عبر إدراج بعض البيانات:
بيانات تجريبية
إذا نفّذت
INSERT INTO analytics.hourly_data (domain_name, event_time, count_views)
VALUES ('clickhouse.com', '2019-01-01 10:00:00', 1),
('clickhouse.com', '2019-02-02 00:00:00', 2),
('clickhouse.com', '2019-02-01 00:00:00', 3),
('clickhouse.com', '2020-01-01 00:00:00', 6);
SELECT على محتويات
analytics.hourly_data، فسترى ما يلي لأن محرك الجدول هو
Null، ولكن جرت معالجة البيانات.
SELECT * FROM analytics.hourly_data
لقد استخدمنا مجموعة بيانات صغيرة للتأكد من قدرتنا على تتبّع النتيجة ومقارنتها بما نتوقعه. وبمجرد التأكد من أن سير العمل لديك يعمل بشكل صحيح باستخدام مجموعة بيانات صغيرة، يمكنك الانتقال إلى كمية أكبر من البيانات.
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
إذا حاولت تنفيذ استعلام على الجدول الهدف باختيار الحقل
النتائج
sumCountViews، فسترى التمثيل الثنائي (في بعض الطرفيات)، لأن القيمة لا تُخزَّن كرقم بل كنوع AggregateFunction.
وللحصول على النتيجة النهائية لعملية التجميع، ينبغي استخدام اللاحقة
-Merge.
يمكنك رؤية المحارف الخاصة المخزَّنة في AggregateFunction باستخدام هذا الاستعلام:
SELECT sumCountViews FROM analytics.monthly_aggregated_data
بدلًا من ذلك، لنجرب استخدام اللاحقة
┌─sumCountViews─┐
│ │
│ │
│ │
└───────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
Merge للحصول على قيمة
sumCountViews:
SELECT
sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews
FROM analytics.monthly_aggregated_data;
في
┌─sumCountViews─┐
│ 12 │
└───────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.003 sec.
AggregatingMergeTree عرّفنا
AggregateFunction على أنها
sum، لذا يمكننا استخدام
sumMerge. وعندما نستخدم الدالة
avg في
AggregateFunction، فسنستخدم
avgMerge، وهكذا.
يمكننا الآن التحقق من أن الـ العروض المادية تلبّي الهدف الذي حددناه. والآن بعد أن أصبحت البيانات مخزنة في الجدول الهدف
SELECT
month,
domain_name,
sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews
FROM analytics.monthly_aggregated_data
GROUP BY
domain_name,
month
monthly_aggregated_data، يمكننا الحصول على البيانات المجمّعة حسب الشهر لكل اسم نطاق:
SELECT
month,
domain_name,
sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews
FROM analytics.monthly_aggregated_data
GROUP BY
domain_name,
month
البيانات المُجمَّعة حسب السنة لكل اسم نطاق:
┌──────month─┬─domain_name────┬─sumCountViews─┐
│ 2020-01-01 │ clickhouse.com │ 6 │
│ 2019-01-01 │ clickhouse.com │ 1 │
│ 2019-02-01 │ clickhouse.com │ 5 │
└────────────┴────────────────┴───────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
SELECT
year,
domain_name,
sum(sumCountViews)
FROM analytics.year_aggregated_data
GROUP BY
domain_name,
year
┌─year─┬─domain_name────┬─sum(sumCountViews)─┐
│ 2019 │ clickhouse.com │ 6 │
│ 2020 │ clickhouse.com │ 6 │
└──────┴────────────────┴────────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
يمكن أيضًا استخدام العروض المادية لدمج عدة جداول مصدر في الجدول الوجهة نفسه. ويكون ذلك مفيدًا عند إنشاء عرض مادي يماثل منطق
دمج عدة جداول مصدر في جدول هدف واحد
UNION ALL.
أولًا، أنشئ جدولَي مصدر يمثلان مجموعات مختلفة من المقاييس:
ثم أنشئ جدول
CREATE TABLE analytics.impressions
(
`event_time` DateTime,
`domain_name` String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (domain_name, event_time)
;
CREATE TABLE analytics.clicks
(
`event_time` DateTime,
`domain_name` String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (domain_name, event_time)
;
Target باستخدام مجموعة المقاييس الموحَّدة:
أنشئ عرضين ماديين يشيران إلى الجدول
CREATE TABLE analytics.daily_overview
(
`on_date` Date,
`domain_name` String,
`impressions` SimpleAggregateFunction(sum, UInt64),
`clicks` SimpleAggregateFunction(sum, UInt64)
) ENGINE = AggregatingMergeTree ORDER BY (on_date, domain_name)
Target نفسه. لا تحتاج إلى تضمين الأعمدة المفقودة صراحةً:
الآن، عند إدراج قيم، ستُجمَّع هذه القيم ضمن الأعمدة المقابلة لها في جدول
CREATE MATERIALIZED VIEW analytics.daily_impressions_mv
TO analytics.daily_overview
AS
SELECT
toDate(event_time) AS on_date,
domain_name,
count() AS impressions,
0 clicks ---<<<--- if you omit this, it will be the same 0
FROM
analytics.impressions
GROUP BY
toDate(event_time) AS on_date,
domain_name
;
CREATE MATERIALIZED VIEW analytics.daily_clicks_mv
TO analytics.daily_overview
AS
SELECT
toDate(event_time) AS on_date,
domain_name,
count() AS clicks,
0 impressions ---<<<--- if you omit this, it will be the same 0
FROM
analytics.clicks
GROUP BY
toDate(event_time) AS on_date,
domain_name
;
Target:
مرات الظهور والنقرات المجمّعة في جدول
INSERT INTO analytics.impressions (domain_name, event_time)
VALUES ('clickhouse.com', '2019-01-01 00:00:00'),
('clickhouse.com', '2019-01-01 12:00:00'),
('clickhouse.com', '2019-02-01 00:00:00'),
('clickhouse.com', '2019-03-01 00:00:00')
;
INSERT INTO analytics.clicks (domain_name, event_time)
VALUES ('clickhouse.com', '2019-01-01 00:00:00'),
('clickhouse.com', '2019-01-01 12:00:00'),
('clickhouse.com', '2019-03-01 00:00:00')
;
Target:
من المفترض أن يُظهر هذا الاستعلام شيئًا مثل:
SELECT
on_date,
domain_name,
sum(impressions) AS impressions,
sum(clicks) AS clicks
FROM
analytics.daily_overview
GROUP BY
on_date,
domain_name
;
┌────on_date─┬─domain_name────┬─impressions─┬─clicks─┐
│ 2019-01-01 │ clickhouse.com │ 2 │ 2 │
│ 2019-03-01 │ clickhouse.com │ 1 │ 1 │
│ 2019-02-01 │ clickhouse.com │ 1 │ 0 │
└────────────┴────────────────┴─────────────┴────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.018 sec.