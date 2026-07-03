ستتعلّم في هذا الدليل كيفية استخدام المصفوفات في ClickHouse، إلى جانب بعض دوال المصفوفات الأكثر شيوعًا.

​ مقدمة إلى المصفوفات

المصفوفة هي بنية بيانات في الذاكرة تجمع القيم معًا. نسمّي هذه القيم عناصر المصفوفة، ويمكن الإشارة إلى كل عنصر عبر فهرس يحدّد موضعه ضمن هذا التجميع.

يمكن إنشاء المصفوفات في ClickHouse باستخدام الدالة array

array (T)

أو بدلًا من ذلك باستخدام [] :

[]

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مصفوفة من الأرقام:

SELECT array ( 1 , 2 , 3 ) AS numeric_array

┌─numeric_array─┐ │ [1,2,3] │ └───────────────┘

أو مصفوفة من السلاسل النصية:

SELECT array ( 'hello' , 'world' ) AS string_array

┌─string_array──────┐ │ ['hello','world'] │ └───────────────────┘

أو مصفوفة من أنواع متداخلة مثل Tuple

SELECT array (tuple( 1 , 2 ), tuple( 3 , 4 ))

┌─[(1, 2), (3, 4)]─┐ │ [(1,2),(3,4)] │ └──────────────────┘

قد تُغريك فكرة إنشاء مصفوفة تضم أنواعًا مختلفة، على النحو التالي:

SELECT array ( 'Hello' , 'world' , 1 , 2 , 3 )

ومع ذلك، يجب أن تكون لعناصر المصفوفة دائمًا فئة عليا مشتركة، وهي أصغر نوع بيانات يمكنه تمثيل قيم من نوعين مختلفين أو أكثر من دون فقدان، مما يتيح استخدامها معًا. إذا لم تكن هناك فئة عليا مشتركة، فسيظهر استثناء عند محاولة إنشاء المصفوفة:

Received exception: Code: 386 . DB::Exception: There is no supertype for types String, String, UInt8, UInt8, UInt8 because some of them are String / FixedString / Enum and some of them are not : In scope SELECT ['Hello', 'world', 1, 2, 3]. (NO_COMMON_TYPE)

عند إنشاء المصفوفات مباشرةً، يختار ClickHouse أضيق نوع يستوعب جميع العناصر. على سبيل المثال، إذا أنشأت مصفوفة من الأعداد الصحيحة وقيم Float، فسيُختار نوع أشمل من Float:

SELECT [1::UInt8, 2.5::Float32, 3::UInt8] AS mixed_array, toTypeName([1, 2.5, 3]) AS array_type;

┌─mixed_array─┬─array_type─────┐ │ [1,2.5,3] │ Array(Float64) │ └─────────────┴────────────────┘

إنشاء مصفوفات من أنواع مختلفة use_variant_as_common_type لتغيير السلوك الافتراضي الموضّح أعلاه. يتيح لك ذلك استخدام النوع if / multiIf / array / map عندما لا يوجد نوع مشترك لأنواع الوسيطات. يمكنك استخدام الإعدادلتغيير السلوك الافتراضي الموضّح أعلاه. يتيح لك ذلك استخدام النوع Variant كنوع ناتج لدوالعندما لا يوجد نوع مشترك لأنواع الوسيطات. على سبيل المثال: SELECT [1, 'ClickHouse', ['Another', 'Array']] AS array , toTypeName( array ) SETTINGS use_variant_as_common_type = 1 ; ┌─array────────────────────────────────┬─toTypeName(array)────────────────────────────┐ │ [1,'ClickHouse',['Another','Array']] │ Array(Variant(Array(String), String, UInt8)) │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘ بعد ذلك، يمكنك أيضًا الوصول إلى القيم في المصفوفة حسب اسم النوع: SELECT [1, 'ClickHouse', ['Another', 'Array']] AS array , array . UInt8 , array . String , array . `Array(String)` SETTINGS use_variant_as_common_type = 1 ; ┌─array────────────────────────────────┬─array.UInt8───┬─array.String─────────────┬─array.Array(String)─────────┐ │ [1,'ClickHouse',['Another','Array']] │ [1,NULL,NULL] │ [NULL,'ClickHouse',NULL] │ [[],[],['Another','Array']] │ └──────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────┘

يوفّر استخدام الفهرسة عبر [] طريقة ملائمة للوصول إلى عناصر المصفوفة. في ClickHouse، من المهم معرفة أن فهرس المصفوفة يبدأ دائمًا من 1. قد يختلف ذلك عن لغات البرمجة الأخرى التي اعتدت عليها، حيث تبدأ فهرسة المصفوفات من الصفر.

على سبيل المثال، إذا كانت لديك مصفوفة، فيمكنك اختيار العنصر الأول منها بكتابة ما يلي:

WITH array ( 'hello' , 'world' ) AS string_array SELECT string_array[1];

┌─arrayElement⋯g_array, 1)─┐ │ hello │ └──────────────────────────┘

من الممكن أيضًا استخدام الفهارس السالبة. وبهذه الطريقة، يمكنك تحديد العناصر نسبةً إلى العنصر الأخير:

WITH array ( 'hello' , 'world' ) AS string_array SELECT string_array[-1];

┌─arrayElement⋯g_array, -1)─┐ │ world │ └───────────────────────────┘

على الرغم من أن فهرسة المصفوفات تبدأ من 1، لا يزال بإمكانك الوصول إلى العناصر في الموضع 0. ستكون القيمة المُعادة هي القيمة الافتراضية لنوع المصفوفة. في المثال أدناه، تُعاد سلسلة فارغة لأنها القيمة الافتراضية لنوع البيانات String:

WITH ['hello', 'world', 'arrays are great aren\'t they?'] AS string_array SELECT string_array[0]

┌─arrayElement⋯g_array, 0)─┐ │ │ └──────────────────────────┘

​ دوال المصفوفات

يوفر ClickHouse عددًا كبيرًا من الدوال المفيدة التي تعمل على المصفوفات. في هذا القسم، سنستعرض بعضًا من أكثرها فائدة، بدءًا من الأبسط ثم التدرج إلى الأكثر تعقيدًا.

​ دوال length وarrayEnumerate وindexOf وhas*

تُستخدم الدالة length لإرجاع عدد العناصر في Array:

WITH array ( 'learning' , 'ClickHouse' , 'arrays' ) AS string_array SELECT length (string_array);

┌─length(string_array)─┐ │ 3 │ └──────────────────────┘

يمكنك أيضًا استخدام الدالة arrayEnumerate لإرجاع مصفوفة تضم فهارس العناصر:

WITH array ( 'learning' , 'ClickHouse' , 'arrays' ) AS string_array SELECT arrayEnumerate(string_array);

┌─arrayEnumerate(string_array)─┐ │ [1,2,3] │ └──────────────────────────────┘

إذا أردت العثور على فهرس قيمة معيّنة، فيمكنك استخدام الدالة indexOf :

SELECT indexOf([4, 2, 8, 8, 9], 8 );

┌─indexOf([4, 2, 8, 8, 9], 8)─┐ │ 3 │ └─────────────────────────────┘

لاحظ أن هذه الدالة ستُرجع أول فهرس تعثر عليه إذا وُجدت عدة قيم متطابقة في المصفوفة. إذا كانت عناصر المصفوفة مرتبة ترتيبًا تصاعديًا، فيمكنك استخدام الدالة indexOfAssumeSorted

تُعد الدوال has و hasAll و hasAny مفيدة لتحديد ما إذا كانت المصفوفة تحتوي على قيمة معيّنة. تأمل المثال التالي:

WITH ['Airbus A380', 'Airbus A350', 'Airbus A220', 'Boeing 737', 'Boeing 747-400'] AS airplanes SELECT has(airplanes, 'Airbus A350' ) AS has_true, has(airplanes, 'Lockheed Martin F-22 Raptor' ) AS has_false, hasAny(airplanes, ['Boeing 737', 'Eurofighter Typhoon']) AS hasAny_true, hasAny(airplanes, ['Lockheed Martin F-22 Raptor', 'Eurofighter Typhoon']) AS hasAny_false, hasAll(airplanes, ['Boeing 737', 'Boeing 747-400']) AS hasAll_true, hasAll(airplanes, ['Boeing 737', 'Eurofighter Typhoon']) AS hasAll_false FORMAT Vertical;

has_true: 1 has_false: 0 hasAny_true: 1 hasAny_false: 0 hasAll_true: 1 hasAll_false: 0

​ استكشاف بيانات الرحلات باستخدام دوال المصفوفات

حتى الآن، كانت الأمثلة بسيطة إلى حدٍّ كبير. وتظهر فائدة المصفوفات بوضوح عند استخدامها مع مجموعة بيانات واقعية.

سنستخدم مجموعة بيانات ontime ، التي تحتوي على بيانات الرحلات من هيئة إحصاءات النقل. يمكنك العثور على مجموعة البيانات هذه في SQL playground

اخترنا مجموعة البيانات هذه لأن المصفوفات غالبًا ما تكون ملائمة جدًا للعمل مع بيانات السلاسل الزمنية، ويمكن أن تساعد في تبسيط الاستعلامات التي قد تكون معقدة بخلاف ذلك.

انقر على زر “play” أدناه لتشغيل الاستعلامات مباشرةً في المستندات ومشاهدة النتيجة فورًا.

هناك العديد من الأعمدة في مجموعة البيانات هذه، لكننا سنركّز على مجموعة فرعية منها. شغّل الاستعلام أدناه لرؤية شكل بياناتنا:

لنلقِ نظرة على أكثر 10 مطارات ازدحامًا في الولايات المتحدة في يوم معيّن مختار عشوائيًا، ولنفترض أنه ‘2024-01-01’. ما يهمّنا هو معرفة عدد الرحلات التي تنطلق من كل مطار. تتضمن بياناتنا صفًا واحدًا لكل رحلة، لكن سيكون من الملائم لو أمكننا تجميع البيانات حسب مطار الانطلاق ووضع الوجهات في Array.

ولتحقيق ذلك، يمكننا استخدام الدالة التجميعية groupArray ، التي تأخذ قيم العمود المحدد من كل صف وتجمعها في Array.

شغّل الاستعلام أدناه لترى كيف يعمل ذلك:

تُستخدم toStringCutToZero في الاستعلام أعلاه لإزالة محارف NULL التي تظهر بعد الرمز المكوّن من ثلاثة أحرف لبعض المطارات.

بهذا التنسيق للبيانات، يمكننا بسهولة معرفة ترتيب أكثر المطارات ازدحامًا من خلال إيجاد طول Arrays ‏“Destinations” المجمّعة:

​ arrayMap و arrayZip

رأينا في الاستعلام السابق أن مطار مطار دنفر الدولي كان المطار الذي شهد أكبر عدد من الرحلات المغادرة في اليوم الذي اخترناه. لنلقِ نظرة الآن على عدد تلك الرحلات التي غادرت في الوقت المحدد، أو تأخرت من 15 إلى 30 دقيقة، أو تأخرت لأكثر من 30 دقيقة.

كثير من دوال المصفوفات في ClickHouse هي ما يُعرف باسم “الدوال عالية الرتبة” ، وتقبل دالة لامبدا بوصفها المعامل الأول. وتُعد الدالة arrayMap مثالًا على هذا النوع من الدوال عالية الرتبة، إذ تُرجع مصفوفة جديدة من المصفوفة المُدخلة عبر تطبيق دالة لامبدا على كل عنصر من عناصر المصفوفة الأصلية.

شغّل الاستعلام أدناه، الذي يستخدم الدالة arrayMap لمعرفة الرحلات التي تأخرت وتلك التي غادرت في الوقت المحدد. وبالنسبة إلى أزواج المصدر/الوجهة، فإنه يعرض رقم الذيل والحالة لكل رحلة:

arrayMap مصفوفة أحادية العنصر [DepDelayMinutes] وتطبّق دالة لامبدا ‏ d -> if(d >= 30, 'DELAYED', if(d >= 15, 'WARNING', 'ON-TIME' لتصنيفها. ثم يُستخرج العنصر الأول من المصفوفة الناتجة باستخدام [DepDelayMinutes][1] . وتجمع الدالة Tail_Number ومصفوفة statuses في مصفوفة واحدة. في الاستعلام أعلاه، تأخذ الدالةمصفوفة أحادية العنصروتطبّق دالة لامبدا ‏لتصنيفها. ثم يُستخرج العنصر الأول من المصفوفة الناتجة باستخدام. وتجمع الدالة arrayZip بين مصفوفةومصفوفةفي مصفوفة واحدة.

بعد ذلك، سنركّز فقط على عدد الرحلات التي تأخرت لمدة 30 دقيقة أو أكثر، في المطارات DEN و ATL و DFW :

1 إذا تحقق الشرط، وإلا فتُرجع 0 . في query أعلاه، نمرّر دالة لامبدا بوصفها argument الأول إلى الدالة arrayFilter . وتأخذ دالة لامبدا هذه قيمة التأخير بالدقائق (d)، وتُرجعإذا تحقق الشرط، وإلا فتُرجع

d -> d >= 30

​ arraySort و arrayIntersect

arraySort مصفوفة وتفرز عناصرها بترتيب تصاعدي افتراضيًا، كما يمكنك أيضًا تمرير دالة لامبدا إليها لتحديد ترتيب الفرز. وتأخذ arrayIntersect عدة مصفوفات وتُرجع مصفوفة تضم العناصر الموجودة في جميع المصفوفات. بعد ذلك، سنحدّد أي أزواج المطارات الأمريكية الكبرى تخدم أكبر عدد من الوجهات المشتركة، وذلك بمساعدة الدالتين arraySort arrayIntersect . تأخذمصفوفة وتفرز عناصرها بترتيب تصاعدي افتراضيًا، كما يمكنك أيضًا تمرير دالة لامبدا إليها لتحديد ترتيب الفرز. وتأخذعدة مصفوفات وتُرجع مصفوفة تضم العناصر الموجودة في جميع المصفوفات.

شغّل الاستعلام أدناه لرؤية دالتي المصفوفات هاتين أثناء التنفيذ:

يعمل هذا الاستعلام على مرحلتين رئيسيتين. في المرحلة الأولى، ينشئ مجموعة بيانات مؤقتة باسم airport_routes باستخدام تعبير جدول مشترك (CTE)، إذ ينظر إلى جميع الرحلات في 1 يناير 2024، وينشئ لكل مطار انطلاق قائمة مرتبة بكل وجهة فريدة يخدمها ذلك المطار. في مجموعة النتائج airport_routes ، على سبيل المثال، قد تكون لدى DEN مصفوفة تحتوي على جميع المدن التي تسير إليها رحلاته، مثل ['ATL', 'BOS', 'LAX', 'MIA', ...] وهكذا.

في المرحلة الثانية، يأخذ الاستعلام خمسة مطارات محورية أمريكية كبرى ( DEN و ATL و DFW و ORD و LAS ) ويقارن كل زوج ممكن منها. ويفعل ذلك باستخدام CROSS JOIN ، الذي ينشئ جميع التركيبات الممكنة لهذه المطارات. ثم يستخدم، لكل زوج، الدالة arrayIntersect للعثور على الوجهات التي تظهر في قائمتي المطارين معًا. وتحسب الدالة length عدد الوجهات المشتركة بينهما.

ويضمن الشرط a1.Origin < a2.Origin أن يظهر كل زوج مرة واحدة فقط. ومن دون ذلك، ستحصل على كلٍّ من JFK-LAX وLAX-JFK كنتيجتين منفصلتين، وهذا سيكون تكرارًا لأنهما يمثلان المقارنة نفسها. وأخيرًا، يفرز الاستعلام النتائج لإظهار أزواج المطارات التي لديها أكبر عدد من الوجهات المشتركة، ثم يعرض أفضل 10 فقط. ويكشف ذلك عن المطارات المحورية الكبرى التي لديها أكبر قدر من التداخل في شبكات المسارات، وهو ما قد يشير إلى أسواق تنافسية تخدم فيها عدة شركات طيران أزواج المدن نفسها، أو إلى مطارات محورية تخدم مناطق جغرافية متشابهة ويمكن استخدامها كنقاط ربط بديلة للمسافرين.

بينما نستعرض التأخيرات، لنستخدم دالة مصفوفات عالية الرتبة أخرى، وهي arrayReduce ، لإيجاد متوسط التأخير وأقصى تأخير لكل مسار انطلاقًا من مطار دنفر الدولي:

في المثال أعلاه، استخدمنا arrayReduce لإيجاد متوسط التأخير وأقصى تأخير لمختلف الرحلات المغادرة من DEN . تُطبّق arrayReduce دالة تجميع، تُحدَّد في المعلَمة الأولى للدالة، على عناصر المصفوفة المُمرَّرة إليها والمحددة في المعلَمة الثانية.

تتميّز الدوال العادية في ClickHouse بأنها تُرجع العدد نفسه من الصفوف التي تستقبلها. لكن توجد دالة واحدة مميّزة وفريدة تكسر هذه القاعدة، ويستحق الأمر التعرّف عليها، وهي الدالة arrayJoin .

تقوم arrayJoin “بتفجير” المصفوفة، إذ تأخذها وتُنشئ صفاً منفصلاً لكل عنصر. وهذا يشبه دالتي SQL UNNEST و EXPLODE في قواعد البيانات الأخرى.

وعلى خلاف معظم دوال المصفوفات التي تُرجع مصفوفات أو قيماً مفردة، فإن arrayJoin تغيّر مجموعة النتائج جذرياً عبر مضاعفة عدد الصفوف.

تأمّل الاستعلام أدناه، الذي يُرجع مصفوفة من القيم من 0 إلى 100 بخطوات مقدارها 10. ويمكننا اعتبار هذه المصفوفة أزمنة تأخير مختلفة: 0 دقيقة، و10 دقائق، و20 دقيقة، وهكذا.

يمكننا كتابة استعلام باستخدام arrayJoin لمعرفة عدد حالات التأخير حتى ذلك العدد من الدقائق بين مطارين. ينشئ الاستعلام أدناه مدرجاً تكرارياً يوضّح توزيع تأخيرات الرحلات من Denver ‏(DEN) إلى Miami ‏(MIA) في 1 يناير 2024، باستخدام سلال تأخير تراكمية:

في الاستعلام أعلاه، نُرجع مصفوفة من قيم التأخير باستخدام عبارة CTE (عبارة WITH ). ويحوّل Destination رمز الوجهة إلى سلسلة نصية.

نستخدم arrayJoin لتفجير مصفوفة التأخير إلى صفوف منفصلة. وتصبح كل قيمة في مصفوفة delay صفاً مستقلاً يحمل الاسم المستعار del , ونحصل على 10 صفوف: صف لـ del=0 ، وصف لـ del=10 ، وصف لـ del=20 ، وهكذا. ولكل عتبة تأخير ( del )، يحسب الاستعلام عدد الرحلات التي كان تأخيرها أكبر من تلك العتبة أو مساوياً لها باستخدام countIf(DepDelayMinutes >= del) .

لدى arrayJoin أيضاً مكافئ بصيغة أمر SQL، وهو ARRAY JOIN . وقد أُعيد عرض الاستعلام أعلاه أدناه باستخدام أمر SQL المكافئ لأغراض المقارنة:

​ الخطوات التالية

groupArray و arrayFilter و arrayMap و arrayReduce و arrayJoin . ولمتابعة رحلة التعلّم، اطّلع على المرجع الكامل لدوال المصفوفات لاكتشاف وظائف إضافية مثل arrayFlatten و arrayReverse و arrayDistinct . قد ترغب أيضًا في التعرّف على هياكل بيانات ذات صلة مثل أنواع JSON و تهانينا! لقد تعلّمت كيفية العمل مع المصفوفات في ClickHouse، بدءًا من إنشاء المصفوفات الأساسي والفهرسة وصولًا إلى الوظائف القوية مثل. ولمتابعة رحلة التعلّم، اطّلع على المرجع الكامل لدوال المصفوفات لاكتشاف وظائف إضافية مثل. قد ترغب أيضًا في التعرّف على هياكل بيانات ذات صلة مثل أنواع tuples Map ، التي تعمل بكفاءة إلى جانب المصفوفات. تدرّب على تطبيق هذه المفاهيم على مجموعات بياناتك الخاصة، وجرّب استعلامات مختلفة في SQL playground أو على مجموعات بيانات تجريبية أخرى.

تُعدّ المصفوفات ميزة أساسية في ClickHouse تتيح تنفيذ استعلامات تحليلية بكفاءة. وكلما أصبحت أكثر إلمامًا بوظائف المصفوفات، ستجد أنها قادرة على تبسيط عمليات التجميع المعقّدة وتحليل السلاسل الزمنية بشكل كبير. ولمزيد من المتعة مع المصفوفات، نوصي بمشاهدة فيديو YouTube أدناه من Mark، خبير البيانات المقيم لدينا: