CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1960s ORDER BY tourney_id AS SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, score FROM url ( 'https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1968..1969}.csv' ) SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable = 0 , schema_inference_hints = 'winner_seed Nullable(String), loser_seed Nullable(UInt8)' ; CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1970s ORDER BY tourney_id AS SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, splitByWhitespace(score) AS score FROM url ( 'https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1970..1979}.csv' ) SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable = 0 , schema_inference_hints = 'winner_seed Nullable(UInt8), loser_seed Nullable(UInt8)' ; CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1980s ORDER BY tourney_id AS SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, splitByWhitespace(score) AS score FROM url ( 'https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1980..1989}.csv' ) SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable = 0 , schema_inference_hints = 'winner_seed Nullable(UInt16), loser_seed Nullable(UInt16)' ; CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1990s ORDER BY tourney_id AS SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, splitByWhitespace(score) AS score, toBool(arrayExists(x -> position(x, 'W/O' ) > 0 , score))::Nullable(bool) AS walkover, toBool(arrayExists(x -> position(x, 'RET' ) > 0 , score))::Nullable(bool) AS retirement FROM url ( 'https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1990..1999}.csv' ) SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable = 0 , schema_inference_hints = 'winner_seed Nullable(UInt16), loser_seed Nullable(UInt16), surface Enum(\' Hard\ ', \' Grass\ ', \' Clay\ ', \' Carpet\ ')' ;