سنتعلّم كيفية استخدام هذه الدالة بالاستعانة بـ مجموعة بيانات التنس الخاصة بـ Jeff Sackmann. سنعالج ملفات CSV التي تتضمن مباريات تعود إلى ستينيات القرن الماضي، لكننا سننشئ مخططًا مختلفًا قليلًا لكل عقد. وسنضيف أيضًا عمودين إضافيين لعقد التسعينيات. تعليمات الاستيراد موضحة أدناه:
إعداد الجداول
CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1960s ORDER BY tourney_id AS
SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, score
FROM url('https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1968..1969}.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0,
schema_inference_hints='winner_seed Nullable(String), loser_seed Nullable(UInt8)';
CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1970s ORDER BY tourney_id AS
SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, splitByWhitespace(score) AS score
FROM url('https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1970..1979}.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0,
schema_inference_hints='winner_seed Nullable(UInt8), loser_seed Nullable(UInt8)';
CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1980s ORDER BY tourney_id AS
SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, splitByWhitespace(score) AS score
FROM url('https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1980..1989}.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0,
schema_inference_hints='winner_seed Nullable(UInt16), loser_seed Nullable(UInt16)';
CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1990s ORDER BY tourney_id AS
SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, splitByWhitespace(score) AS score,
toBool(arrayExists(x -> position(x, 'W/O') > 0, score))::Nullable(bool) AS walkover,
toBool(arrayExists(x -> position(x, 'RET') > 0, score))::Nullable(bool) AS retirement
FROM url('https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1990..1999}.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0,
schema_inference_hints='winner_seed Nullable(UInt16), loser_seed Nullable(UInt16), surface Enum(\'Hard\', \'Grass\', \'Clay\', \'Carpet\')';
يمكننا تشغيل الاستعلام التالي لعرض أعمدة كل جدول وأنواعها جنبًا إلى جنب، مما يسهّل ملاحظة الاختلافات.
مخطط عدة جداول
SELECT * EXCEPT(position) FROM (
SELECT position, name,
any(if(table = 'atp_matches_1960s', type, null)) AS 1960s,
any(if(table = 'atp_matches_1970s', type, null)) AS 1970s,
any(if(table = 'atp_matches_1980s', type, null)) AS 1980s,
any(if(table = 'atp_matches_1990s', type, null)) AS 1990s
FROM system.columns
WHERE database = currentDatabase() AND table LIKE 'atp_matches%'
GROUP BY ALL
ORDER BY position ASC
)
SETTINGS output_format_pretty_max_value_width=25;
لنستعرض الاختلافات:
┌─name────────┬─1960s────────────┬─1970s───────────┬─1980s────────────┬─1990s─────────────────────┐
│ tourney_id │ String │ String │ String │ String │
│ surface │ String │ String │ String │ Enum8('Hard' = 1, 'Grass'⋯│
│ winner_name │ String │ String │ String │ String │
│ loser_name │ String │ String │ String │ String │
│ winner_seed │ Nullable(String) │ Nullable(UInt8) │ Nullable(UInt16) │ Nullable(UInt16) │
│ loser_seed │ Nullable(UInt8) │ Nullable(UInt8) │ Nullable(UInt16) │ Nullable(UInt16) │
│ score │ String │ Array(String) │ Array(String) │ Array(String) │
│ walkover │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Bool) │
│ retirement │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Bool) │
└─────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────┘
- يغيّر جدول 1970s نوع
winner_seedمن
Nullable(String)إلى
Nullable(UInt8)، ونوع
scoreمن
Stringإلى
Array(String).
- يغيّر جدول 1980s نوعَي
winner_seedو
loser_seedمن
Nullable(UInt8)إلى
Nullable(UInt16).
- يغيّر جدول 1990s
surfaceمن
Stringإلى
Enum('Hard', 'Grass', 'Clay', 'Carpet')، ويضيف العمودين
walkoverو
retirement.
لنكتب استعلامًا للعثور على المباريات التي فاز بها جون ماكنرو ضد لاعب كان المصنف الأول:
الاستعلام عن عدة جداول باستخدام merge
SELECT loser_name, score
FROM merge('atp_matches*')
WHERE winner_name = 'John McEnroe'
AND loser_seed = 1;
بعد ذلك، لنفترض أننا نريد تصفية تلك المباريات للعثور على المباريات التي كان فيها McEnroe مُصنَّفًا رقم 3 أو أقل. وهذا أكثر تعقيدًا قليلًا لأن
┌─loser_name────┬─score───────────────────────────┐
│ Bjorn Borg │ ['6-3','6-4'] │
│ Bjorn Borg │ ['7-6','6-1','6-7','5-7','6-4'] │
│ Bjorn Borg │ ['7-6','6-4'] │
│ Bjorn Borg │ ['4-6','7-6','7-6','6-4'] │
│ Jimmy Connors │ ['6-1','6-3'] │
│ Ivan Lendl │ ['6-2','4-6','6-3','6-7','7-6'] │
│ Ivan Lendl │ ['6-3','3-6','6-3','7-6'] │
│ Ivan Lendl │ ['6-1','6-3'] │
│ Stefan Edberg │ ['6-2','6-3'] │
│ Stefan Edberg │ ['7-6','6-2'] │
│ Stefan Edberg │ ['6-2','6-2'] │
│ Jakob Hlasek │ ['6-3','7-6'] │
└───────────────┴─────────────────────────────────┘
winner_seed يستخدم أنواعًا مختلفة عبر الجداول المختلفة:
نستخدم الدالة
SELECT loser_name, score, winner_seed
FROM merge('atp_matches*')
WHERE winner_name = 'John McEnroe'
AND loser_seed = 1
AND multiIf(
variantType(winner_seed) = 'UInt8', variantElement(winner_seed, 'UInt8') >= 3,
variantType(winner_seed) = 'UInt16', variantElement(winner_seed, 'UInt16') >= 3,
variantElement(winner_seed, 'String')::UInt16 >= 3
);
variantType للتحقق من نوع
winner_seed في كل صف، ثم نستخدم
variantElement لاستخراج القيمة الفعلية.
وعندما يكون النوع
String، نحوّله إلى رقم ثم نجري المقارنة.
تظهر نتيجة تنفيذ الاستعلام أدناه:
┌─loser_name────┬─score─────────┬─winner_seed─┐
│ Bjorn Borg │ ['6-3','6-4'] │ 3 │
│ Stefan Edberg │ ['6-2','6-3'] │ 6 │
│ Stefan Edberg │ ['7-6','6-2'] │ 4 │
│ Stefan Edberg │ ['6-2','6-2'] │ 7 │
└───────────────┴───────────────┴─────────────┘
ماذا لو أردنا معرفة الجدول الذي تنتمي إليه الصفوف؟ يمكننا استخدام العمود الافتراضي
من أي جدول تأتي الصفوف عند استخدام merge؟
_table للقيام بذلك، كما هو موضح في الاستعلام التالي:
SELECT _table, loser_name, score, winner_seed
FROM merge('atp_matches*')
WHERE winner_name = 'John McEnroe'
AND loser_seed = 1
AND multiIf(
variantType(winner_seed) = 'UInt8', variantElement(winner_seed, 'UInt8') >= 3,
variantType(winner_seed) = 'UInt16', variantElement(winner_seed, 'UInt16') >= 3,
variantElement(winner_seed, 'String')::UInt16 >= 3
);
يمكننا أيضًا استخدام هذا العمود الافتراضي ضمن استعلام لعدّ القيم في العمود
┌─_table────────────┬─loser_name────┬─score─────────┬─winner_seed─┐
│ atp_matches_1970s │ Bjorn Borg │ ['6-3','6-4'] │ 3 │
│ atp_matches_1980s │ Stefan Edberg │ ['6-2','6-3'] │ 6 │
│ atp_matches_1980s │ Stefan Edberg │ ['7-6','6-2'] │ 4 │
│ atp_matches_1980s │ Stefan Edberg │ ['6-2','6-2'] │ 7 │
└───────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┘
walkover:
SELECT _table, walkover, count()
FROM merge('atp_matches*')
GROUP BY ALL
ORDER BY _table;
يمكننا أن نرى أن العمود
┌─_table────────────┬─walkover─┬─count()─┐
│ atp_matches_1960s │ ᴺᵁᴸᴸ │ 7542 │
│ atp_matches_1970s │ ᴺᵁᴸᴸ │ 39165 │
│ atp_matches_1980s │ ᴺᵁᴸᴸ │ 36233 │
│ atp_matches_1990s │ true │ 128 │
│ atp_matches_1990s │ false │ 37022 │
└───────────────────┴──────────┴─────────┘
walkover تكون قيمته
NULL في جميع الحالات باستثناء
atp_matches_1990s.
سنحتاج إلى تحديث الاستعلام للتحقق مما إذا كان العمود
score يحتوي على السلسلة
W/O إذا كانت قيمة العمود
walkover هي
NULL:
إذا كان النوع الأساسي لـ
SELECT _table,
multiIf(
walkover IS NOT NULL,
walkover,
variantType(score) = 'Array(String)',
toBool(arrayExists(
x -> position(x, 'W/O') > 0,
variantElement(score, 'Array(String)')
)),
variantElement(score, 'String') LIKE '%W/O%'
),
count()
FROM merge('atp_matches*')
GROUP BY ALL
ORDER BY _table;
score هو
Array(String)، فعلينا استعراض عناصر المصفوفة والبحث عن
W/O، أما إذا كان نوعه
String، فيمكننا ببساطة البحث عن
W/O في السلسلة النصية.
┌─_table────────────┬─multiIf(isNo⋯, '%W/O%'))─┬─count()─┐
│ atp_matches_1960s │ true │ 242 │
│ atp_matches_1960s │ false │ 7300 │
│ atp_matches_1970s │ true │ 422 │
│ atp_matches_1970s │ false │ 38743 │
│ atp_matches_1980s │ true │ 92 │
│ atp_matches_1980s │ false │ 36141 │
│ atp_matches_1990s │ true │ 128 │
│ atp_matches_1990s │ false │ 37022 │
└───────────────────┴──────────────────────────┴─────────┘