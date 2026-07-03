Skip to main content
تتضمن مجموعة البيانات هذه بيانات من مكتب إحصاءات النقل.

إنشاء جدول

الاستيراد من البيانات الخام

تنزيل البيانات:
تحميل البيانات باستخدام عدة خيوط تنفيذ:
(إذا واجهت نقصًا في الذاكرة أو مشكلات أخرى على الخادم، فأزل الجزء -P $(nproc))

الاستيراد من نسخة محفوظة

بدلاً من ذلك، يمكنك استيراد البيانات من نسخة محفوظة عن طريق الاستعلام التالي:
أُنشئت اللقطة بتاريخ 2022-05-29.

الاستعلامات

Q0.
Q1. عدد الرحلات الجوية يوميًا بين عامي 2000 و2008
س2. عدد الرحلات التي تأخرت لأكثر من 10 دقائق، مُجمَّعة حسب يوم الأسبوع، خلال الفترة 2000-2008
Q3. عدد حالات التأخير حسب المطار خلال الفترة 2000-2008
Q4. عدد حالات التأخير حسب شركة الطيران لعام 2007
Q5. النسبة المئوية للتأخيرات حسب شركة الطيران في عام 2007
نسخة محسّنة من الاستعلام نفسه:
س6. الاستعلام السابق لنطاق أوسع من السنوات، 2000-2008
صيغة أفضل للاستعلام نفسه:
Q7. نسبة الرحلات التي تأخرت لأكثر من 10 دقائق، حسب السنة
صيغة أفضل للاستعلام نفسه:
س8. الوجهات الأكثر شعبية حسب عدد المدن المرتبطة بها مباشرةً خلال فترات سنوات مختلفة
س9.
س10.
ميزة إضافية:
يمكنك أيضًا تجربة البيانات في Playground، مثال. أنشأ Vadim Tkachenko اختبار الأداء هذا. انظر:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦