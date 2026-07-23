يدعم بروتوكول ClickHouse ضغط كتل البيانات مع قيم التحقق من السلامة. استخدم LZ4 إذا لم تكن متأكدًا من الوضع الذي ينبغي اختياره. “

تعرّف على المزيد حول مرمِّزات ضغط الأعمدة المتاحة، وعيّنها عند إنشاء جداولك أو لاحقًا.

القيمة الاسم الوصف 0x02 None بدون ضغط، مع قيم التحقق فقط 0x82 LZ4 سريع للغاية، مع ضغط جيد 0x90 ZSTD ‏Zstandard، سريع نسبيًا، وأفضل ضغط

كلٌّ من LZ4 وZSTD من تطوير المطوّر نفسه، لكن مع مفاضلات مختلفة. من اختبارات الأداء لدى Facebook

الاسم النسبة الترميز فك الترميز zstd 1.4.5 -1 2.8 500 MB/s 1660 MB/s lz4 1.9.2 2.1 740 MB/s 4530 MB/s

الحقل النوع الوصف قيمة التحقق uint128 تجزئة لـ (الترويسة + البيانات المضغوطة) raw_size uint32 الحجم الخام من دون الترويسة data_size uint32 حجم البيانات غير المضغوطة وضع byte وضع الضغط compressed_data binary كتلة بيانات مضغوطة

الترويسة هي (raw_size + data_size + وضع)، والحجم الخام هو len(header + compressed_data).

hash(header + compressed_data) ، باستخدام قيمة التحقق هي، باستخدام ClickHouse CityHash

​ وضع None