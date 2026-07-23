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يدعم بروتوكول ClickHouse ضغط كتل البيانات مع قيم التحقق من السلامة. استخدم LZ4 إذا لم تكن متأكدًا من الوضع الذي ينبغي اختياره. “
تعرّف على المزيد حول مرمِّزات ضغط الأعمدة المتاحة، وعيّنها عند إنشاء جداولك أو لاحقًا.

الأنماط

كلٌّ من LZ4 وZSTD من تطوير المطوّر نفسه، لكن مع مفاضلات مختلفة. من اختبارات الأداء لدى Facebook:

كتلة

الترويسة هي (raw_size + data_size + وضع)، والحجم الخام هو len(header + compressed_data). قيمة التحقق هي hash(header + compressed_data)، باستخدام ClickHouse CityHash.

وضع None

إذا استُخدم وضع None، فإن compressed_data تكون مساوية للبيانات الأصلية. ويفيد وضع عدم الضغط في توفير درجة إضافية من سلامة البيانات باستخدام قيم التحقق، لأن الكلفة الإضافية للتجزئة لا تُذكر.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦