LZ4 إذا لم تكن متأكدًا من الوضع الذي ينبغي اختياره.
“
الأنماط
كلٌّ من LZ4 وZSTD من تطوير المطوّر نفسه، لكن مع مفاضلات مختلفة. من اختبارات الأداء لدى Facebook:
|القيمة
|الاسم
|الوصف
0x02
|None
|بدون ضغط، مع قيم التحقق فقط
0x82
|LZ4
|سريع للغاية، مع ضغط جيد
0x90
|ZSTD
|Zstandard، سريع نسبيًا، وأفضل ضغط
|الاسم
|النسبة
|الترميز
|فك الترميز
|zstd 1.4.5 -1
|2.8
|500 MB/s
|1660 MB/s
|lz4 1.9.2
|2.1
|740 MB/s
|4530 MB/s
كتلة
الترويسة هي (raw_size + data_size + وضع)، والحجم الخام هو len(header + compressed_data). قيمة التحقق هي
|الحقل
|النوع
|الوصف
|قيمة التحقق
|uint128
|تجزئة لـ (الترويسة + البيانات المضغوطة)
|raw_size
|uint32
|الحجم الخام من دون الترويسة
|data_size
|uint32
|حجم البيانات غير المضغوطة
|وضع
|byte
|وضع الضغط
|compressed_data
|binary
|كتلة بيانات مضغوطة
hash(header + compressed_data)، باستخدام ClickHouse CityHash.
إذا استُخدم وضع None، فإن
وضع None
compressed_data تكون مساوية للبيانات الأصلية.
ويفيد وضع عدم الضغط في توفير درجة إضافية من سلامة البيانات باستخدام قيم التحقق، لأن
الكلفة الإضافية للتجزئة لا تُذكر.