شغّل ClickHouse على جهازك لبناءه واختباره والتجربة عليه.
التطوير المحلي
تثبيت سريع
برنامج نصي
curl من سطر واحد ينزّل ملف ClickHouse التنفيذي.
clickhousectl (CLI)
ثبّت إصدارات وخوادم ClickHouse المحلية وأدِرها باستخدام ClickHouse CLI.
Docker
اسحب صورة Docker الرسمية وشغّل حاوية.
بناء من المصدر
أنشئه من المصدر وخيارات التثبيت المتقدمة الأخرى.
ثبّت خادم ClickHouse من الحزم أو الملفات التنفيذية للنشر طويل الأمد.
خادم الإنتاج
Debian / Ubuntu
ثبّت عبر مستودع APT الرسمي.
Red Hat / CentOS
ثبّت عبر مستودع YUM/DNF الرسمي.
NixOS
ثبّت على NixOS عبر مدير الحزم.
أنظمة Linux الأخرى
تثبيت عام لتوزيعات Linux عبر tarball.