Skip to main content
ثبّت ClickHouse على المنصة التي تديرها.

التطوير المحلي

شغّل ClickHouse على جهازك لبناءه واختباره والتجربة عليه.

تثبيت سريع

برنامج نصي curl من سطر واحد ينزّل ملف ClickHouse التنفيذي.

clickhousectl (CLI)

ثبّت إصدارات وخوادم ClickHouse المحلية وأدِرها باستخدام ClickHouse CLI.

Docker

اسحب صورة Docker الرسمية وشغّل حاوية.

بناء من المصدر

أنشئه من المصدر وخيارات التثبيت المتقدمة الأخرى.

خادم الإنتاج

ثبّت خادم ClickHouse من الحزم أو الملفات التنفيذية للنشر طويل الأمد.

Debian / Ubuntu

ثبّت عبر مستودع APT الرسمي.

Red Hat / CentOS

ثبّت عبر مستودع YUM/DNF الرسمي.

NixOS

ثبّت على NixOS عبر مدير الحزم.

أنظمة Linux الأخرى

تثبيت عام لتوزيعات Linux عبر tarball.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦