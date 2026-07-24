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باختصاريوضّح هذا الدليل كيفية تصدير بيانات القياس عن بُعد من Odigos إلى ClickStack. ستتعلّم كيفية:
  • نشر Odigos على Kubernetes باستخدام Helm
  • إضافة مصادر في واجهة مستخدم Odigos
  • إضافة وجهة OTLP HTTP تشير إلى ClickStack
  • التحقّق من السجلات والمقاييس والتتبعات في ClickStack
يضيف Odigos أدوات القياس للتطبيقات تلقائيًا من دون تغيير الشيفرة أو إعادة التشغيل؛ ويخزّن ClickStack البيانات ويستعلم عنها في ClickHouse.الوقت المطلوب: 10–20 دقيقة

ما هو Odigos؟

يُعد Odigos مستوى تحكم لأدوات الرصد في Kubernetes والآلات الافتراضية، ويقوم بإضافة أدوات الرصد إلى التطبيقات من النواة باستخدام eBPF. ونظرًا لأن عملية الجمع تعمل داخل النواة، يبقى الحمل الإضافي على التطبيق منخفضًا مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الرؤية. وتحصل على traces وmetrics وlogs وprofiles من OpenTelemetry بجودة مناسبة لبيئات production، من دون نشر agents جديدة ضمن application code أو انتظار ترقيات المكتبات عبر كل service. هذه الطبقة من eBPF هي ما يجعل بيانات القياس عن بُعد العميقة والمتسقة ممكنة على نطاق واسع. ويمكن لـ Odigos تشغيل أدوات رصد أعمق أو إيقافها تلقائيًا عند الحاجة للمساعدة في Debug المشكلات أو استكشافها وإصلاحها:
  • سياق على مستوى الشيفرة — attributes مرتبطة بالدوال وسلوك runtime
  • حركة مرور HTTP — الطلبات والاستجابات عبر خدماتك
  • أنظمة المراسلة — payloads والرسائل من Kafka وbrokers المشابهة
  • الأخطاء بالتفصيل — stack traces عند حدوث الإخفاقات
  • أدوات رصد مخصصة — وسّع نطاق التغطية حيث تتوقف auto-instrumentation من دون الحاجة إلى تغييرات في الشيفرة أو إعادة التشغيل
في الخلفية، ينشئ Odigos ويدير pipeline كاملة لـ OpenTelemetry لعنقودك: collectors تتوسع مع الحمل، وتوجيه إلى backends التي تختارها، ومنطق pipeline تتحكم فيه عبر واجهة المستخدم. حدّد sampling لإدارة الحجم، وإخفاء PII لمنع تصدير البيانات الحساسة، وقواعد OTTL من أجل filter أو transform أو enrich لبيانات القياس عن بُعد قبل أن تغادر العنقود.

لماذا Odigos + ClickStack؟

غالبًا ما يستغرق نشر OpenTelemetry عبر عدد كبير من الخدمات وقتًا طويلًا، ولا يوفّر سوى رؤية سطحية داخل التطبيقات. يتولى Odigos إضافة أدوات الرصد باستخدام eBPF للحصول على بيانات القياس عن بُعد أعمق، كما يدير عمليات المجمّع على Kubernetes؛ بينما يوفّر ClickStack تخزينًا مستندًا إلى ClickHouse وواجهة HyperDX للاستعلام عن بيانات القياس عن بُعد على نطاق واسع.
أهم النقاط
  • Odigos يضيف أدوات الرصد تلقائيًا إلى أي عبء عمل على Kubernetes من دون الحاجة إلى إعادة التشغيل، ويدير مسارات OpenTelemetry تلقائيًا.
  • ClickStack يخزّن السجلات والمقاييس والتتبعات في ClickHouse ويعرضها في HyperDX.

المتطلبات الأساسية

  • أن يكون ClickStack مثبّتًا ويمكن الوصول إليه من عنقود Kubernetes لديك. راجع Getting started with open source ClickStack أو Getting started with managed ClickStack.
  • نقطة نهاية OTLP HTTP الخاصة بـ ClickStack لديك (المنفذ 4318) وقيمة المصادقة التي سيمرّرها Odigos في ترويسة Authorization. عند استخدام ClickStack مفتوح المصدر، تكون هذه هي مفتاح API للاستيعاب من Team Settings → API Keys في HyperDX UI. وعند استخدام Managed ClickStack، يكون هذا هو OTLP_AUTH_TOKEN الذي تضبطه عند تشغيل ClickStack collector المستقل الخاص بك.
  • عنقود Kubernetes (عُقد Linux بنواة 4.18 أو أحدث من أجل أدوات الرصد باستخدام eBPF)
  • Helm وkubectl وبيانات اعتماد العنقود للتثبيت في مساحة الأسماء odigos-system
  • رمز Odigos Enterprise المحلي — تواصل مع فريق Odigos للحصول على إمكانية الوصول

دمج ClickStack مع Odigos

1

نشر Odigos باستخدام Helm

يتطلّب Odigos Enterprise رمز ترخيص للنشر المحلي. صدِّره في جلسة shell لديك:
بدلًا من ذلك، يمكنك تخزين الرمز في Kubernetes Secret باسم odigos-pro قبل التثبيت. راجع تثبيت Odigos Enterprise.أضف مستودع Helm الخاص بـ Odigos وثبّت الحزمة في odigos-system:
يمكنك تمرير تجاوزات إعدادات إضافية باستخدام خيارات --set أو ملف values مخصص (-f). توجد القيم الافتراضية للمخطط في helm/odigos/values.yaml على GitHub.تحقق من أن وحدات Pod الخاصة بـ Odigos قيد التشغيل:
2

أضِف المصادر في واجهة Odigos

  1. نفِّذ إعادة توجيه المنفذ لخدمة واجهة Odigos:
  1. افتح http://localhost:3000 في متصفحك.
  2. انتقل إلى المصادر وحدد مساحات الأسماء أو أعباء العمل التي تريد تهيئتها للرصد.
  3. انقر على done في الأسفل بعد تحديد جميع أعباء العمل المطلوب تهيئتها للرصد.
  4. تحقّق من تهيئة أعباء العمل للرصد بنجاح في عمود المصادر.
3

أضِف ClickStack كوجهة في واجهة Odigos

لإرسال بيانات القياس عن بُعد إلى ClickStack، أضِف وجهة OTLP HTTP في Odigos. يعتمد الإعداد الدقيق على طريقة نشر ClickStack. في ClickStack مفتوح المصدر، يكون مجمّع OpenTelemetry مضمنًا، ويُنشأ لك مفتاح الاستيعاب تلقائيًا في واجهة HyperDX. أما في ClickStack المُدار، فتشغّل أنت مجمّع ClickStack مستقلًا خاصًا بك، وتحدّد رمز authentication بنفسك عند بدء تشغيل الحاوية.
بديل: اكتب مباشرةً إلى ClickHouseإذا كان ClickHouse متاحًا من داخل Kubernetes cluster لديك، فيمكنك تخطي مجمّع OTLP بالكامل واستخدام وجهة Odigos ClickHouse الأصلية بدلًا من ذلك. يعمل هذا مع كلٍّ من ClickStack مفتوح المصدر وClickStack المُدار.
في ClickStack مفتوح المصدر، مثل image الشاملة المتكاملة، يكون مجمّع OpenTelemetry الذي يعمل كبوابة مضمنًا، ويُنشئ HyperDX مفتاح API للاستيعاب تلقائيًا.
  1. في واجهة Odigos، انقر Add Destination ثم اختر OTLP HTTP.
  2. اضبط OTLP HTTP Endpoint على مجمّع ClickStack لديك (على سبيل المثال، http://clickstack.example.com:4318). راجع الاستيعاب باستخدام OpenTelemetry لمعرفة تفاصيل endpoint.
  3. انسخ مفتاح API للاستيعاب من واجهة ClickStack ضمن Team Settings → API Keys.
  4. في Headers، أضِف:
    • Key: Authorization
    • Value: مفتاح API للاستيعاب الخاص بك
  5. فعِّل Logs وMetrics وTraces.
  6. احفظ الوجهة.
4

تحقّق من بيانات القياس عن بُعد في ClickStack

  1. افتح واجهة ClickStack ‏(HyperDX):
  2. تحقّق من Logs وMetrics وTraces للتأكد من وجود بيانات من خدماتك التي جرى تزويدها بالقياس عن بُعد.
  3. صفِّ التتبعات حسب odigos.version للتحقق من اكتمال التصدير من البداية إلى النهاية.
إذا كانت البيانات مفقودة، فتحقّق من سجلات المجمّع: kubectl logs deploy/odigos-gateway -n odigos-system

الإعدادات المتقدمة

مُطبِّع سجلّات HyperDX

إذا كنت تُصدِّر مباشرةً إلى ClickHouse باستخدام وجهة ClickHouse الأصلية في Odigos (بدلاً من OTLP HTTP إلى ClickStack)، ففعِّل مُطبِّع سجلّات HyperDX (HYPERDX_LOG_NORMALIZER: true). فهو يحلّل محتوى سجلّات JSON ويُوحِّد السمات لتحسين الاستعلام عنها في واجهة ClickStack.

وجهة ClickHouse الأصلية

عندما يمكن الوصول إلى ClickHouse مباشرةً من الـ cluster لديك، يمكنك استخدام وجهة ClickHouse الأصلية في Odigos بدلًا من OTLP HTTP. اضبط endpoint الخاصة بـ ClickHouse واسم قاعدة البيانات وخيارات المخطط في واجهة المستخدم أو باستخدام ملف manifest — راجع Odigos ClickHouse destination.
  • مخطط الإنتاج: عيّن CLICKHOUSE_CREATE_SCHEME إلى false وطبّق تعليمات DDL الخاصة بك.
  • TLS / المصادقة: استخدم CLICKHOUSE_TLS_ENABLED وCLICKHOUSE_USERNAME وKubernetes Secret لكلمة المرور.

إعداد الوجهات باستخدام ملفات manifest في Kubernetes

OTLP HTTP (ClickStack)
ClickHouse (direct)
طبّق ملف manifest:

Odigos VM Agent

يقوم Odigos VM Agent بإضافة إمكانات جمع بيانات الرصد إلى عمليات Linux وخدمات systemd و/أو حاويات docker باستخدام eBPF. ويُصدِّر بيانات القياس عن بُعد إلى الوجهات نفسها التي يستخدمها Odigos القائم على العنقود، بما في ذلك ClickStack عبر OTLP HTTP. يُعد VM Agent جزءًا من Odigos Pro. راجع نظرة عامة على VM Agent للاطلاع على الإعداد والمصادر وتهيئة الوجهة.

Odigos Central

Odigos Central هي طبقة تحكم مركزية لإدارة instrumentation والوجهات وتهيئة مسارات المعالجة عبر عدة Kubernetes clusters من واجهة المستخدم واحدة، بدلًا من تهيئة كل cluster على حدة. يتوفر Odigos Central في Odigos Enterprise. راجع Central overview للتعرّف على إدارة العناقيد المتعددة وSSO وقواعد sampling الموحّدة.

الخطوات التالية

  • استكشف التتبعات عبر الخدمات التي جرى تزويدها بأدوات الرصد في ClickStack
  • أنشئ لوحات معلومات لمقاييس Odigos المُصدَّرة
  • اضبط مخطط ClickHouse وTTL بما يناسب سياسات الاحتفاظ وأنماط الاستعلامات لديك

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آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦