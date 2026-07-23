وثائق مرجع واجهة برمجة تطبيقات
- Managed ClickStack
- Open Source ClickStack
بالنسبة إلى Managed ClickStack، يتم الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات عبر واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud. تتوفر نقاط نهاية ClickStack في مرجع Cloud واجهة برمجة تطبيقات.نقاط النهاية التالية متاحة:
|المورد
|العمليات
|لوحات المعلومات
|إنشاء لوحات المعلومات وعرضها وجلبها وتحديثها وحذفها
|التنبيهات
|إنشاء التنبيهات وعرضها وجلبها وتحديثها وحذفها
|المصادر
|عرض مصادر البيانات
المصادقة
- Managed ClickStack
- Open Source ClickStack
يستخدم Managed ClickStack مفتاح واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud للمصادقة عبر مصادقة HTTP الأساسية. لإنشاء مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات وإدارتها، راجع إدارة مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات.ضمّن معرّف المفتاح والقيمة السرية باستخدام مصادقة HTTP الأساسية:
export KEY_ID=<your_key_id>
export KEY_SECRET=<your_key_secret>
curl --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<ORG_ID>/services/<SERVICE_ID>/clickstack/dashboards
عنوان URL الأساسي وتنسيق الطلب
- Managed ClickStack
- Open Source ClickStack
تُرسَل جميع طلبات API الخاصة بـ Managed ClickStack إلى ClickHouse Cloud API:
يمكنك العثور على Organization ID الخاص بك في ClickHouse Cloud console ضمن Organization → Organization details. ويظهر Service ID الخاص بك في عنوان URL الخاص بالخدمة أو في صفحة تفاصيل الخدمة.
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<ORG_ID>/services/<SERVICE_ID>/clickstack/<resource>
مثال: سرد لوحات المعلومات
curl --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<ORG_ID>/services/<SERVICE_ID>/clickstack/dashboards
مثال: إنشاء تنبيه
curl -X POST --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"dashboardId": "<DASHBOARD_ID>",
"tileId": "<TILE_ID>",
"threshold": 100,
"interval": "1h",
"source": "tile",
"thresholdType": "above",
"channel": {
"type": "webhook",
"webhookId": "<WEBHOOK_ID>"
},
"name": "Error Spike Alert",
"message": "Error rate exceeded 100 in the last hour"
}' \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<ORG_ID>/services/<SERVICE_ID>/clickstack/alerts