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يوفّر ClickStack واجهة برمجة تطبيقات REST لإدارة لوحات المعلومات والتنبيهات ومصادر البيانات برمجيًا. وهذه الواجهة متاحة لكلٍّ من عمليات نشر Managed ClickStack ‏(ClickHouse Cloud) وClickStack Open Source، مع اختلاف نقاط النهاية وآلية المصادقة بينهما.

وثائق مرجع واجهة برمجة تطبيقات

بالنسبة إلى Managed ClickStack، يتم الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات عبر واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud. تتوفر نقاط نهاية ClickStack في مرجع Cloud واجهة برمجة تطبيقات.نقاط النهاية التالية متاحة:

المصادقة

يستخدم Managed ClickStack مفتاح واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud للمصادقة عبر مصادقة HTTP الأساسية. لإنشاء مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات وإدارتها، راجع إدارة مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات.ضمّن معرّف المفتاح والقيمة السرية باستخدام مصادقة HTTP الأساسية:

عنوان URL الأساسي وتنسيق الطلب

تُرسَل جميع طلبات API الخاصة بـ Managed ClickStack إلى ClickHouse Cloud API:
يمكنك العثور على Organization ID الخاص بك في ClickHouse Cloud console ضمن Organization → Organization details. ويظهر Service ID الخاص بك في عنوان URL الخاص بالخدمة أو في صفحة تفاصيل الخدمة.

مثال: سرد لوحات المعلومات

مثال: إنشاء تنبيه

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦