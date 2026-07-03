نُفِّذت الاستعلامات أدناه على مثيل Production في ClickHouse Cloud. لمزيد من المعلومات، راجع “مواصفات Playground”.
تحميل مجموعة البيانات
- من دون إدراج البيانات في ClickHouse، يمكننا الاستعلام عنها مباشرةً. لنستعرض بعض الصفوف حتى نرى كيف تبدو:
تكون الصفوف على النحو التالي:
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_2015.snappy.parquet')
LIMIT 3
Row 1:
──────
review_date: 16462
marketplace: US
customer_id: 25444946 -- 25.44 million
review_id: R146L9MMZYG0WA
product_id: B00NV85102
product_parent: 908181913 -- 908.18 million
product_title: XIKEZAN iPhone 6 Plus 5.5 inch Waterproof Case, Shockproof Dirtproof Snowproof Full Body Skin Case Protective Cover with Hand Strap & Headphone Adapter & Kickstand
product_category: Wireless
star_rating: 4
helpful_votes: 0
total_votes: 0
vine: false
verified_purchase: true
review_headline: case is sturdy and protects as I want
review_body: I won't count on the waterproof part (I took off the rubber seals at the bottom because the got on my nerves). But the case is sturdy and protects as I want.
Row 2:
──────
review_date: 16462
marketplace: US
customer_id: 1974568 -- 1.97 million
review_id: R2LXDXT293LG1T
product_id: B00OTFZ23M
product_parent: 951208259 -- 951.21 million
product_title: Season.C Chicago Bulls Marilyn Monroe No.1 Hard Back Case Cover for Samsung Galaxy S5 i9600
product_category: Wireless
star_rating: 1
helpful_votes: 0
total_votes: 0
vine: false
verified_purchase: true
review_headline: One Star
review_body: Cant use the case because its big for the phone. Waist of money!
Row 3:
──────
review_date: 16462
marketplace: US
customer_id: 24803564 -- 24.80 million
review_id: R7K9U5OEIRJWR
product_id: B00LB8C4U4
product_parent: 524588109 -- 524.59 million
product_title: iPhone 5s Case, BUDDIBOX [Shield] Slim Dual Layer Protective Case with Kickstand for Apple iPhone 5 and 5s
product_category: Wireless
star_rating: 4
helpful_votes: 0
total_votes: 0
vine: false
verified_purchase: true
review_headline: but overall this case is pretty sturdy and provides good protection for the phone
review_body: The front piece was a little difficult to secure to the phone at first, but overall this case is pretty sturdy and provides good protection for the phone, which is what I need. I would buy this case again.
- لنعرّف جدول
MergeTreeجديدًا باسم
amazon_reviewsلتخزين هذه البيانات في ClickHouse:
CREATE DATABASE amazon
CREATE TABLE amazon.amazon_reviews
(
`review_date` Date,
`marketplace` LowCardinality(String),
`customer_id` UInt64,
`review_id` String,
`product_id` String,
`product_parent` UInt64,
`product_title` String,
`product_category` LowCardinality(String),
`star_rating` UInt8,
`helpful_votes` UInt32,
`total_votes` UInt32,
`vine` Bool,
`verified_purchase` Bool,
`review_headline` String,
`review_body` String,
PROJECTION helpful_votes
(
SELECT *
ORDER BY helpful_votes
)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (review_date, product_category)
- يستخدم أمر
INSERTالتالي دالة الجدول
s3Cluster، ما يتيح معالجة عدة ملفات S3 بالتوازي باستخدام جميع عُقد العنقود لديك. ونستخدم أيضًا محرف بدل لإدراج أي ملف يبدأ بالاسم
https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_*.snappy.parquet:
INSERT INTO amazon.amazon_reviews SELECT *
FROM s3Cluster('default',
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_*.snappy.parquet')
- هذا الاستعلام لا يستغرق وقتًا طويلًا — إذ يبلغ المتوسط نحو 300,000 صف في الثانية. وخلال 5 دقائق تقريبًا، ينبغي أن ترى أنه قد تم insert جميع الصفوف:
- لنرَ مقدار المساحة التي تستخدمها بياناتنا:
أمثلة على الاستعلامات
- لنُشغِّل بعض الاستعلامات. فيما يلي أكثر 10 مراجعات فائدةً في مجموعة البيانات:
يستخدم هذا الاستعلام إسقاطًا لتحسين الأداء.
- فيما يلي أكثر 10 منتجات على أمازون من حيث عدد المراجعات:
- فيما يلي متوسط تقييمات المراجعات شهريًا لكل منتج (وهو سؤال فعلي في مقابلة عمل لدى أمازون!):
- فيما يلي العدد الإجمالي للأصوات لكل فئة من فئات المنتجات. هذا الاستعلام سريع لأن
product_categoryموجود في المفتاح الأساسي:
- لنبحث عن المنتجات التي تظهر فيها كلمة “awful” بأعلى تكرار في المراجعات. هذه مهمة كبيرة، إذ يجب تحليل أكثر من 151 مليون سلسلة نصية بحثًا عن كلمة واحدة:
لاحظ وقت تنفيذ الاستعلام مع هذا الكم الكبير من البيانات. ومن الممتع أيضًا تصفح النتائج!
runnable
SELECT
product_id,
any(product_title),
avg(star_rating),
count() AS count
FROM amazon.amazon_reviews
WHERE position(review_body, 'awful') > 0
GROUP BY product_id
ORDER BY count DESC
LIMIT 50;
- يمكننا تشغيل الاستعلام نفسه مرة أخرى، لكن هذه المرة نبحث عن awesome في المراجعات:
runnable
SELECT
product_id,
any(product_title),
avg(star_rating),
count() AS count
FROM amazon.amazon_reviews
WHERE position(review_body, 'awesome') > 0
GROUP BY product_id
ORDER BY count DESC
LIMIT 50;