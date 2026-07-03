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تحتوي مجموعة البيانات هذه على أكثر من 150 مليون مراجعة للعملاء على منتجات أمازون. توجد البيانات في ملفات Parquet مضغوطة بخوارزمية snappy على AWS S3، ويبلغ حجمها الإجمالي 49 جيجابايت (بعد الضغط). لنستعرض خطوات إدراجها في ClickHouse.
نُفِّذت الاستعلامات أدناه على مثيل Production في ClickHouse Cloud. لمزيد من المعلومات، راجع “مواصفات Playground”.

تحميل مجموعة البيانات

  1. من دون إدراج البيانات في ClickHouse، يمكننا الاستعلام عنها مباشرةً. لنستعرض بعض الصفوف حتى نرى كيف تبدو:
تكون الصفوف على النحو التالي:
  1. لنعرّف جدول MergeTree جديدًا باسم amazon_reviews لتخزين هذه البيانات في ClickHouse:
  1. يستخدم أمر INSERT التالي دالة الجدول s3Cluster، ما يتيح معالجة عدة ملفات S3 بالتوازي باستخدام جميع عُقد العنقود لديك. ونستخدم أيضًا محرف بدل لإدراج أي ملف يبدأ بالاسم https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_*.snappy.parquet:
في ClickHouse Cloud، يكون اسم الـ عنقود هو default. غيّر default إلى اسم الـ عنقود لديك… أو استخدم دالة الجدول ‏s3 (بدلًا من s3Cluster) إذا لم يكن لديك عنقود.
  1. هذا الاستعلام لا يستغرق وقتًا طويلًا — إذ يبلغ المتوسط نحو 300,000 صف في الثانية. وخلال 5 دقائق تقريبًا، ينبغي أن ترى أنه قد تم insert جميع الصفوف:
  1. لنرَ مقدار المساحة التي تستخدمها بياناتنا:
كان حجم البيانات الأصلي نحو 70G، لكن بعد ضغطها في ClickHouse أصبحت تشغل نحو 30G.

أمثلة على الاستعلامات

  1. لنُشغِّل بعض الاستعلامات. فيما يلي أكثر 10 مراجعات فائدةً في مجموعة البيانات:
يستخدم هذا الاستعلام إسقاطًا لتحسين الأداء.
  1. فيما يلي أكثر 10 منتجات على أمازون من حيث عدد المراجعات:
  1. فيما يلي متوسط تقييمات المراجعات شهريًا لكل منتج (وهو سؤال فعلي في مقابلة عمل لدى أمازون!):
  1. فيما يلي العدد الإجمالي للأصوات لكل فئة من فئات المنتجات. هذا الاستعلام سريع لأن product_category موجود في المفتاح الأساسي:
  1. لنبحث عن المنتجات التي تظهر فيها كلمة “awful” بأعلى تكرار في المراجعات. هذه مهمة كبيرة، إذ يجب تحليل أكثر من 151 مليون سلسلة نصية بحثًا عن كلمة واحدة:
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لاحظ وقت تنفيذ الاستعلام مع هذا الكم الكبير من البيانات. ومن الممتع أيضًا تصفح النتائج!
  1. يمكننا تشغيل الاستعلام نفسه مرة أخرى، لكن هذه المرة نبحث عن awesome في المراجعات:
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦