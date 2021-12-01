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ReplacingMergeTree

该引擎和 MergeTree 的不同之处在于它会删除排序键值相同的重复项。

数据的去重只会在数据合并期间进行。合并会在后台一个不确定的时间进行，因此你无法预先作出计划。有一些数据可能仍未被处理。尽管你可以调用 OPTIMIZE 语句发起计划外的合并，但请不要依靠它，因为 OPTIMIZE 语句会引发对数据的大量读写。

因此， ReplacingMergeTree 适用于在后台清除重复的数据以节省空间，但是它不保证没有重复的数据出现。

CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER cluster ]

(

name1 [ type1 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr1 ] ,

name2 [ type2 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr2 ] ,

. . .

) ENGINE = ReplacingMergeTree ( [ ver ] )

[ PARTITION BY expr ]

[ ORDER BY expr ]

[ SAMPLE BY expr ]

[ SETTINGS name = value , . . . ]



有关建表参数的描述，可参考 创建表。

ReplacingMergeTree 的参数

ver — 版本列。类型为 UInt* , Date 或 DateTime 。可选参数。 在数据合并的时候， ReplacingMergeTree 从所有具有相同排序键的行中选择一行留下： 如果 ver 列未指定，保留最后一条。 如果 ver 列已指定，保留 ver 值最大的版本。



子句

创建 ReplacingMergeTree 表时，需要使用与创建 MergeTree 表时相同的 子句。

已弃用的建表方法 :::info "注意"

不要在新项目中使用该方法，可能的话，请将旧项目切换到上述方法。

CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER cluster ]

(

name1 [ type1 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr1 ] ,

name2 [ type2 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr2 ] ,

. . .

) ENGINE [ = ] ReplacingMergeTree ( date - column [ , sampling_expression ] , ( primary , key ) , index_granularity , [ ver ] )

除了 ver 的所有参数都与 MergeTree 中的含义相同。 ver - 版本列。可选参数，有关说明，请参阅上文。

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