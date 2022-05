CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER cluster ]

(

name1 [ type1 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr1 ] ,

name2 [ type2 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr2 ] ,

. . .

) ENGINE = ReplacingMergeTree ( [ ver ] )

[ PARTITION BY expr ]

[ ORDER BY expr ]

[ SAMPLE BY expr ]

[ SETTINGS name = value , . . . ]