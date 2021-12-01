ReplacingMergeTree
该引擎和 MergeTree 的不同之处在于它会删除排序键值相同的重复项。
数据的去重只会在数据合并期间进行。合并会在后台一个不确定的时间进行，因此你无法预先作出计划。有一些数据可能仍未被处理。尽管你可以调用
OPTIMIZE 语句发起计划外的合并，但请不要依靠它，因为
OPTIMIZE 语句会引发对数据的大量读写。
因此，
ReplacingMergeTree 适用于在后台清除重复的数据以节省空间，但是它不保证没有重复的数据出现。
建表
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = ReplacingMergeTree([ver])
[PARTITION BY expr]
[ORDER BY expr]
[SAMPLE BY expr]
[SETTINGS name=value, ...]
有关建表参数的描述，可参考 创建表。
ReplacingMergeTree 的参数
ver— 版本列。类型为
UInt*,
Date或
DateTime。可选参数。
在数据合并的时候，
ReplacingMergeTree从所有具有相同排序键的行中选择一行留下：
- 如果
ver列未指定，保留最后一条。
- 如果
ver列已指定，保留
ver值最大的版本。
- 如果
子句
创建
ReplacingMergeTree 表时，需要使用与创建
MergeTree 表时相同的 子句。
已弃用的建表方法
:::info "注意"
不要在新项目中使用该方法，可能的话，请将旧项目切换到上述方法。
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE [=] ReplacingMergeTree(date-column [, sampling_expression], (primary, key), index_granularity, [ver])
除了
ver 的所有参数都与
MergeTree 中的含义相同。
ver- 版本列。可选参数，有关说明，请参阅上文。