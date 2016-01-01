日志引擎系列
这些引擎是为了需要写入许多小数据量（少于一百万行）的表的场景而开发的。
这系列的引擎有：
共同属性
引擎：
数据存储在磁盘上。
写入时将数据追加在文件末尾。
不支持突变操作。
不支持索引。
这意味着 `SELECT` 在范围查询时效率不高。
非原子地写入数据。
如果某些事情破坏了写操作，例如服务器的异常关闭，你将会得到一张包含了损坏数据的表。
差异
Log 和
StripeLog 引擎支持：
并发访问数据的锁。
`INSERT` 请求执行过程中表会被锁定，并且其他的读写数据的请求都会等待直到锁定被解除。如果没有写数据的请求，任意数量的读请求都可以并发执行。
并行读取数据。
在读取数据时，ClickHouse 使用多线程。 每个线程处理不同的数据块。
Log 引擎为表中的每一列使用不同的文件。
StripeLog 将所有的数据存储在一个文件中。因此
StripeLog 引擎在操作系统中使用更少的描述符，但是
Log 引擎提供更高的读性能。
TinyLog 引擎是该系列中最简单的引擎并且提供了最少的功能和最低的性能。
TinyLog 引擎不支持并行读取和并发数据访问，并将每一列存储在不同的文件中。它比其余两种支持并行读取的引擎的读取速度更慢，并且使用了和
Log 引擎同样多的描述符。你可以在简单的低负载的情景下使用它。