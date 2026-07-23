Dans certains cas, il peut être utile de resynchroniser des tables spécifiques d’un pipe. C’est notamment le cas après des modifications majeures du schéma dans MySQL, ou après une refonte de la modélisation de certaines données dans ClickHouse.

Même si la resynchronisation de tables individuelles en un clic est encore en cours de développement, ce guide explique comment y parvenir dès aujourd’hui dans le MySQL ClickPipe.