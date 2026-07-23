1
Supprimer la table du pipe
Pour cela, vous pouvez suivre le guide de suppression de table.
2
TRUNCATE ou supprimer la table dans ClickHouse
Cette étape permet d’éviter les doublons lorsque vous ajouterez à nouveau cette table à l’étape suivante. Pour cela, accédez à l’onglet SQL Console dans ClickHouse Cloud et exécutez une requête. Notez que nous avons mis en place une validation qui bloque l’ajout d’une table si elle existe déjà dans ClickHouse et n’est pas vide.
3
Ajouter de nouveau la table au ClickPipe
Pour cela, vous pouvez suivre le guide d’ajout de table.