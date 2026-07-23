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Dans certains cas, il peut être utile de resynchroniser des tables spécifiques d’un pipe. C’est notamment le cas après des modifications majeures du schéma dans MySQL, ou après une refonte de la modélisation de certaines données dans ClickHouse. Même si la resynchronisation de tables individuelles en un clic est encore en cours de développement, ce guide explique comment y parvenir dès aujourd’hui dans le MySQL ClickPipe.
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Supprimer la table du pipe

Pour cela, vous pouvez suivre le guide de suppression de table.
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TRUNCATE ou supprimer la table dans ClickHouse

Cette étape permet d’éviter les doublons lorsque vous ajouterez à nouveau cette table à l’étape suivante. Pour cela, accédez à l’onglet SQL Console dans ClickHouse Cloud et exécutez une requête. Notez que nous avons mis en place une validation qui bloque l’ajout d’une table si elle existe déjà dans ClickHouse et n’est pas vide.
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Ajouter de nouveau la table au ClickPipe

Pour cela, vous pouvez suivre le guide d’ajout de table.
Dernière modification le 23 juillet 2026