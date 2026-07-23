Dans certains cas, il peut être utile de mettre en pause un MySQL ClickPipe. Par exemple, vous pouvez vouloir effectuer des analyses sur des données existantes dans un état figé. Ou bien, vous êtes peut-être en train de procéder à des mises à niveau de MySQL. Voici comment mettre en pause puis relancer un MySQL ClickPipe.

​ Étapes pour mettre en pause un MySQL ClickPipe

Dans l’onglet Sources de données, cliquez sur le MySQL ClickPipe que vous souhaitez mettre en pause. Rendez-vous dans l’onglet Paramètres. Cliquez sur le bouton Pause.

Une boîte de dialogue de confirmation devrait s’afficher. Cliquez à nouveau sur Pause.

Rendez-vous dans l’onglet Métriques. Après environ 5 secondes (ou après actualisation de la page), l’état du pipe devrait être En pause.

​ Étapes pour reprendre un MySQL ClickPipe

Dans l’onglet Sources de données, cliquez sur le MySQL ClickPipe que vous souhaitez reprendre. Le mirror doit d’abord avoir le statut En pause. Accédez à l’onglet Paramètres. Cliquez sur le bouton Reprendre.

Une boîte de dialogue de confirmation doit apparaître. Cliquez à nouveau sur Reprendre.