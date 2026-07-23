Étapes pour mettre en pause un MySQL ClickPipe
- Dans l’onglet Sources de données, cliquez sur le MySQL ClickPipe que vous souhaitez mettre en pause.
- Rendez-vous dans l’onglet Paramètres.
- Cliquez sur le bouton Pause.
- Une boîte de dialogue de confirmation devrait s’afficher. Cliquez à nouveau sur Pause.
- Rendez-vous dans l’onglet Métriques.
- Après environ 5 secondes (ou après actualisation de la page), l’état du pipe devrait être En pause.
Étapes pour reprendre un MySQL ClickPipe
- Dans l’onglet Sources de données, cliquez sur le MySQL ClickPipe que vous souhaitez reprendre. Le mirror doit d’abord avoir le statut En pause.
- Accédez à l’onglet Paramètres.
- Cliquez sur le bouton Reprendre.
- Une boîte de dialogue de confirmation doit apparaître. Cliquez à nouveau sur Reprendre.
- Accédez à l’onglet Métriques.
- Au bout d’environ 5 secondes (ou après actualisation de la page), le statut du pipe doit être En cours d’exécution.