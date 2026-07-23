Décrit les étapes nécessaires pour ajouter des tables spécifiques à un ClickPipe.

Ajouter des tables spécifiques à un ClickPipe

Il existe des cas où il peut être utile d’ajouter des tables spécifiques à un pipe. Cela devient fréquemment nécessaire à mesure que votre charge de travail transactionnelle ou analytique augmente.

​ Étapes pour ajouter des tables spécifiques à un ClickPipe

Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

Mettez en pause le pipe. Cliquez sur Edit Table settings. Repérez votre table - vous pouvez la rechercher dans la barre de recherche. Sélectionnez la table en cliquant sur la case à cocher.

Cliquez sur update. Une fois la mise à jour effectuée avec succès, le pipe passera successivement aux statuts Setup , Snapshot et Running . Le chargement initial de la table peut être suivi dans l’onglet Tables.