Skip to main content
Il existe des cas où il peut être utile d’ajouter des tables spécifiques à un pipe. Cela devient fréquemment nécessaire à mesure que votre charge de travail transactionnelle ou analytique augmente.

Étapes pour ajouter des tables spécifiques à un ClickPipe

Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Mettez en pause le pipe.
  2. Cliquez sur Edit Table settings.
  3. Repérez votre table - vous pouvez la rechercher dans la barre de recherche.
  4. Sélectionnez la table en cliquant sur la case à cocher.

  1. Cliquez sur update.
  2. Une fois la mise à jour effectuée avec succès, le pipe passera successivement aux statuts Setup, Snapshot et Running. Le chargement initial de la table peut être suivi dans l’onglet Tables.
La CDC des tables existantes reprend automatiquement une fois le snapshot de la nouvelle table terminé.
Dernière modification le 23 juillet 2026