Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :
Étapes pour ajouter des tables spécifiques à un ClickPipe
- Mettez en pause le pipe.
- Cliquez sur Edit Table settings.
- Repérez votre table - vous pouvez la rechercher dans la barre de recherche.
- Sélectionnez la table en cliquant sur la case à cocher.
- Cliquez sur update.
- Une fois la mise à jour effectuée avec succès, le pipe passera successivement aux statuts
Setup,
Snapshotet
Running. Le chargement initial de la table peut être suivi dans l’onglet Tables.
La CDC des tables existantes reprend automatiquement une fois le snapshot de la nouvelle table terminé.